Массовое тестирование на COVID-19 начато в ночных клубах и кафе Грузии

20 августа 2020, 08:12

Из-за роста числа туристов сотрудники ночных клубов и кафе в Грузии подвергаются большому риску заражения, поэтому их следует обследовать на COVID-19, сообщили власти. В кафе "Гавана" в Аджарии число инфицированных сотрудников возросло до трех.

Как писал "Кавказский узел", последние несколько дней в Грузии наблюдается увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. В Национальном центре по контролю заболеваний считают, что нет оснований расценивать рост числа инфицированных в Грузии как начало второй волны COVID-19, он стал следствием открытия границ и более активного передвижения граждан по стране, считают специалисты.

В марте из-за пандемии коронавируса Грузия в марте прекратила авиасообщение. 8 июля страна восстановила прием туристов из пяти стран Евросоюза - Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии. 15 июля представители туркомпаний провели в Тбилиси митинг, потребовав открыть авиасообщение со странами - источниками турпотока, предприниматели заявили, что из-за ограничений по коронавирусу оказались на грани банкротства. Власти Грузии анонсировали восстановление авиарейсов между Тбилиси и Ригой с 6 августа.

Обслуживающий персонал кафе, баров, клубов и гостиниц в курортных зонах будет подвергнут интенсивному тестированию, сообщил 19 августа на брифинге председатель Межведомственного координационного совета Александр Ходженашвили. Особое внимание будет уделено тем, кто контактирует с туристами, сказал он. "Обслуживающий персонал кафе, клубов и гостиниц [...] будет подвергнуты интенсивному тестированию», - приводятся слова Ходжеванишвили на сайте правительства Грузии. Он пояснил, что такое решение совет принял в связи с увеличением количества туристов в курортных зонах, что повышает риск заражения работников сферы услуг.

С 20 августа дня начнется обязательное тестирование для сотрудников ночных клубов и бунгало в Аджарии, сообщил со ссылкой на главу Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе "Спутник-Грузия".

Гамкрелидзе рассказал, что рассматривается вопрос об установке в Аджарии на Приморском бульваре двух платок, в которых желающие смогут добровольно и бесплатно пройти тест на коронавирус. Такое тестирование позволит обновить данные о циркуляции вируса в регионе, приводит его слова "Новости Грузии".

44 сотрудника кафе "Гавана" помещены на карантин

С 15 по 16 августа в Аджарии были зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом: двое зараженных — сотрудники ресторана "Гавана" в Кобулети, еще двое — водители трейлеров на международных перевозках. Большую часть персонала "Гаваны" отправили на карантин, но их заменили новые работники, и ресторан не закрылся. Менеджеры кафе "Гавана" назвали проверку сотрудников на коронавиру происками конкурентов и попросили республиканскую больницу в Батуми о независимом тестировании госпитализированных.

"Первая девушка действительно заболела, она не выходила на работу и вызвала скорую на дом, у нее выявлен COVID-19, сказала корреспонденту "Кавказского узла" менеджер кафе "Гавана" Шорена Виблиани. По ее словам, еще две девушки, которые живут в одном многоэтажном доме вместе с больной, были обследованы как контактировавшие с зараженной. "У них нет никаких симптомов - ни кашля, ни температуры. Однако, тест показал заражение COVID-19", - сказала Виблиани. По ее словам, на карантине находятся 44 сотрудника кафе, они пробудут там 12 дней.

17 августа в республиканскую больницу, где содержатся все больные с COVID-19, прибыли независимые эксперты, вечером им позволили войти в больницу и они взяли анализы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" кризис-менеджер кафе "Гавана" Нодар Хвиблиани. Результаты независимой экспертизы подтвердили заражение корнавирусом наших сотрудниц", - сказал он.

Заместитель начальника Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что заражение коронавирусом выявляется с нескольких случаях: пациент может сам обратиться с жалобой на здоровье, у него выявляется повышенная температура во время температурного скрининга при посещении учреждений или объектов торговли, человек приезжает в Грузии из-за границы, он оказывается в списке тех, кто близко контактировал с инфицированным, или при тестировании среди групп профессионального риска. "В каждом из этих случаев человека берут под наблюдение - замеряют температуру, спрашивают о симптомах. Помещают на карантин - в гостиницу или на самоизоляцию. При устойчивых симптомах ему проводят ПЦР-анализ (на коронавирус). Контроль находящегося на карантине осуществляется медиками. На самоизоляции - по телефону семейным врачом", - сказал Имнадзе.

К 19 августа общее количество зараженных в Грузии составило 1361, из них 17 скончались На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".