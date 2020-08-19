Армения вернула лидерство по приросту зараженных коронавирусом на Южном Кавказе

19 августа 2020, 22:37

Лидером по суточному приросту инфицированных COVID-19 на Южном Кавказе за последние сутки стала Армения, где заболевание подтверждено у 210 пациентов. Число жертв коронавируса в регионе увеличилось на три за счет Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа по числу новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе лидировал Азербайджан, где было зафиксировано 124 новых случая заражения коронавирусом при том, что в Армении суточный прирост составил 38. Тогда же число жертв коронавируса на Южном Кавказе увеличилось на восемь: шесть смертельных случаев были зафиксированы в Армении и два в Азербайджане.

Первый случай заражения коронавирусом на Южном Кавказе был зафиксирован в Грузии 26 февраля, через два дня, 28 февраля, стало известно о первом инфицированном в Азербайджане, а 1 марта - в Армении. 7 апреля о первых случаях инфицирования заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число жертв COVID-19 на Южном Кавказе достигло 1365. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая от коронавируса: по одному в Армении, в Азербайджане и Нагорном Карабахе. С начала пандемии больше всего летальных исходов зарегистрировано в Армении, здесь умерли 833 человека. В Азербайджане от инфекции скончались 510 человек, в Грузии – 17, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Из непризнанных республик Южного Кавказа три смертельных случая были зафиксированы в Абхазии и два – в Нагорном Карабахе.

За последние сутки в странах Южного Кавказа выявлен 391 новый случай заражения коронавирусом, 210 из них пришлись на Армению, 146 – на Азербайджан.

При этом Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером по общему количеству инфицированных. В стране к 19 августа подтверждено 42 056 случаев заражения коронавирусом; за период пандемии в стране выздоровели 35 226 пациентов. Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 34 620, за период пандемии излечились 32 363 человек. В Грузии общее число инфицированных составляет 1361, из них выздоровели 1098 человек.

Армения продолжает лидировать среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1420,33, тогда как в Азербайджане 343,69 случая инфицирования на 100 тысяч жителей, а в Грузии – 36,56.

По данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным на 1 января 2019 года, проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Из непризнанных республик Южного Кавказа к 22.30 мск 19 августа поступила информация о новых случаях инфицирования за последние сутки из Нагорного Карабаха и Абхазии. В Нагорном Карабахе подтверждены тесты у шести человек, и общее число инфицированных за период пандемии составило 261, из них 248 пациентов уже вылечились, передает со ссылкой на региональный минздрав "Арменпресс". В Абхазии зафиксирован 221 случай COVID-19, в том числе 19 новых, 80 человек выздоровели, сообщило сегодня со ссылкой на информацию регионального штаба по защите населения от коронавируса "Абхазия Информ". В Южной Осетии за период пандемии заразились 89 человек, все они выздоровели.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".