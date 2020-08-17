Азербайджан стал лидером на Южном Кавказе по числу новых случаев COVID-19

17 августа 2020, 19:34

В Азербайджане зафиксированы 124 новых случая заражения коронавирусом, а в Армении суточный прирост составил 38. За сутки на Южном Кавказе скончались восемь пациентов с COVID-19.

"Кавказский узел" информировал, что Армения является лидером на Южном Кавказе по общему числу инфицированных и умерших от COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост заражений и смертей от коронавируса в Армении в целом также остаются наибольшими в регионе.

Первый случай заражения коронавирусом на Южном Кавказе был зафиксирован в Грузии 26 февраля. Уже через два дня стало известно о первом инфицированном в Азербайджане, а 1 марта - и в Армении. 7 апреля о первых случаях заражения COVID-19 заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии, а в Южной Осетии - только 6 мая. На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с числом зараженных в странах Южного Кавказа, а также на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отслеживается "Кавказским узлом" в справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 16 по 17 августа в странах Южного Кавказа подтвердились 167 новых случаев заражения коронавирусом: 124 - в Азербайджане, 38 - в Армении, пять - в Грузии, указано на сайте американского университета Джонса Хопкинса. Подобная ситуация уже возникала неделю назад, 10 августа, когда в Азербайджане суточный прирост заражений составил 79, а в Армении - 23.

О новых случаях заражения в непризнанных республиках Южного Кавказа - Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе - к 19.34 мск 17 августа официально не сообщалось.

Таким образом, общее число случаев заражения в Армении выросло до 41 701, в Азербайджане - до 34 343, в Грузии - до 1336. В Нагорном Карабахе их 254, в Абхазии - 189, в Южной Осетии - 89. Армения остается лидером среди стран Южного Кавказа, в том числе и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1 408,34.

Численность населения Армении, по данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек, в Азербайджане по данным на 1 февраля 2020 года - 10,073 миллиона человек.

При этом в Армении продолжают болеть коронавирусом 6222 человека, в Азербайджане - 1793, в Грузии - 227 пациентов. В Абхазии 117 активных зараженных, в Нагорном Карабахе - только пять, в Южной Осетии нет вовсе.

Общее число умерших от COVID-19 на Южном Кавказе выросло за сутки на восемь и достигло 1353. За последние сутки от коронавируса скончались шесть жителей Армении и два пациента в Азербайджане. В других странах региона, включая непризнанные республики, о новых смертях не сообщалось. Всего в Армении за время пандемии умерли 824 человека, а в Азербайджане - 508, тогда как в Грузии по-прежнему умершими от коронавируса значатся 17 пациентов, следует из данных на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".