Азербайджан опередил Армению по числу новых случаев COVID-19

10 августа 2020, 20:58

В Азербайджане подтверждены 79 новых случаев заражения коронавирусом, а в Армении суточный прирост составил 23. За сутки на Южном Кавказе скончались семь зараженных коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения, которая значительно опережает другие страны Южного Кавказа по числу зараженных коронавирусом, лидировала и по суточному приросту заражений. Так, к 7 августа на Армению пришлось 266 из 308 всех новых случаев заражения в регионе.

Первый случай заражения коронавирусом на Южном Кавказе был зафиксирован 26 февраля в Грузии. 28 февраля стало известно о первом инфицированном в Азербайджане, а 1 марта - в Армении. 7 апреля о первых случаях инфицирования заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки с 9 по 10 августа в странах Южного Кавказа выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом. По данным на сайте американского университета Джонса Хопкинса, 79 из них пришлись на Азербайджан, а Армения с 23 случаями заражения впервые уступила не только Азербайджану, но и в Грузии, где их 25.

Среди непризнанных республик Южного Кавказа новые случаи заражения подтверждены в Абхазии (девять) и Нагорном Карабахе (один). О новых случаях заражения в Южной Осетии к 20.57 мск 10 августа официально не сообщалось.

Продолжает болеть коронавирусом 7021 житель Армении, 2513 жителей Азербайджана, 223 пациента в Грузии. Армения с 40443 зараженными с начала пандемии остается лидером среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1365,52, в то время как в Азербайджане, где 33647 случаев заражения, на 100 тысяч населения их 334,03, а в Грузии – только 33,58 (1250 случаев за все время).

Численность населения Армении, согласно данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана по данным на 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Общее число умерших от COVID-19 на Южном Кавказе выросло к сегодняшнему дню до 1309. За последние сутки от коронавируса скончались пять жителей Армении и два пациента в Азербайджане. В других странах региона, включая непризнанные республики, о новых смертях не сообщалось. Армения продолжает с большим отрывом опережать другие страны Южного Кавказа по числу летальных исходов за время пандемии - там их 796. В Азербайджане скончались 492 пациента, а в Грузии эта цифра остается равной 17, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".