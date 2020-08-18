18 августа 2020, 07:27

У двух ставропольских активистов дома прошли обыски

Силовики в Ставрополе провели обыски в домах двух активистов Никиты Антонова и Ярослава Титкина в связи с распространением граффити с лозунгами против конституционных поправок, сообщила "Другая Россия".

Как информировал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По официальным данным, на Ставрополье, как и в целом по стране, большинство участников голосования выступили за поправки. Представители "Голоса" и "Яблока" назвали статистику по явке аномально завышенной и указали на то, что доказательств нарушений нет из-за отсутствия на участках независимых наблюдателей.

17 августа силовики провели обыски дома у ставропольских активистов Никиты Антонова и Ярослава Титкина. По словам Антонова, в результате обыска ничего изъято не было, сообщается на странице незарегистрированной партии "Другая Россия" в социальной сети "ВКонтакте".

Обыски у обоих активистов проведены в связи с распространением "граффити с протестными лозунгами" против конституционных поправок, уточняет со ссылкой на пресс-службу "Другой России" "ОВД-Инфо".

Сообщений относительно обысков у Антонова и Титкина на сайтах управлений МВД и Следственного комитета по Ставропольскому краю по данным на 05.05 мск 18 августа не было.

Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Конституция Путина", а материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на странице "Преследование активистов". О процедуре голосования, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Примечание:

"Кисловодский активист потерял работу после участия в акциях протеста", "Александру Аверину присуждена компенсация за уголовное преследование", "Защита Александра Аверина заявила о политическом характере приговора".

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