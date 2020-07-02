Голосование на Ставрополье прошло при отсутствии оппозиционных наблюдателей

02 июля 2020, 21:02

Избирком Ставропольского края рапортовал о 84,85% голосов за конституционные поправки при явке в 81,26%. Представители "Голоса" и "Яблока" назвали статистику по явке аномально завышенной и указали на то, что доказательств нарушений нет из-за отсутствия на участках независимых наблюдателей.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. На "Карту нарушений" движения "Голос" в течение недели голосования поступило 14 обращений из Ставропольского края. Явка на голосование по поправкам на Ставрополье оказалась выше, чем на президентских выборах 2018 года: 81% против 73,85%.

Оппозиционеры назвали явку аномально высокой

Явка в целом по Ставропольскому краю и особенно в Ессентуках является аномальной, заявила корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Голос" в регионе Екатерина Пономаренко. При этом жалоб в краевое отделение "Голоса" не поступало. "Голос" не направлял на участки своих наблюдателей и не проводит экзит-поллов, отметила Пономаренко. В ТИК Ессентуков корреспонденту "Кавказского узла" в комментариях отказали.

Данные по явке недостоверны, жители Ставрополья массово проигнорировали голосование, заявил общественный представитель уполномоченного по правам предпринимателей Ставропольского края, житель Ессентуков Арсен Саркисов. "Из моих знакомых голосование никто не посетил. По моим подсчетам, явка не превышает 10% – в участки пришли те, кому нечем заняться. В основном, пенсионеры. Тем не менее отследить явку невозможно, в связи с тем, что не было наблюдателей. Очевидно, что у мэра нет такого админресурса, чтобы нагнать столько бюджетников. Я уверен, что результаты голосования были нарисованы в итоговых протоколах", - заявил Саркисов корреспонденту "Кавказского узла".

Член партии "Яблоко" Рональд Айрапетян объяснил высокую явку "сгоном бюджетников" и "неконтролируемым хождением членов ИК по квартирам с просьбами к горожанам проголосовать". "Я видел таких, когда раздавал листовки по подъездам. Кроме того, сработала агитация – никто не говорил про "обнуление" сроков Путина, рассказывали только про "хорошие" поправки", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Айрапетян.

Он не слышал о том, чтобы местные жители жаловались на голосование. "У нас народ здесь не такой, чтобы вообще куда-то пойти писать. Они лучше стерпят", - сказал Айрапетян. Он сообщил, что от "Яблока" наблюдателей на голосовании не было.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Избирком рапортовал о 84,85% голосов за поправки

Согласно предварительным итогам голосования, за принятие поправок проголосовали 84,85% избирателей (1 304 638 человек), против - 13,88% (213 467 человек), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в краевом избиркоме. Представитель избиркома заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не было. Имеющиеся жалобы касаются механизма "Мобильный избиратель" и отсутствия традиционных приглашений на общероссийское голосование. На телефон "горячей линии" поступило 397 звонков, большая часть которых касалась вопросов о местонахождении избирательного участка, порядка голосования по месту пребывания и вне помещения для голосования.

На территории Ставрополья работали 36 территориальных избирательных комиссий, 1394 участковые избирательные комиссии, в том числе 1259 постоянных и 135 дополнительных, указали в крайизбиркоме. В голосовании приняли участие 1 539 011 человек, то есть 81,26% от местных жителей, включенных в списки. В дни голосования на участках присутствовали 11 788 общественных наблюдателей и 187 аккредитованных журналистов, которые представляли 34 средства массовой информации, рассказали в избиркоме.

Доказать факты нарушений нельзя, указали в штабе Навального

Координатор ставропольского штаба Навального Татьяна Глинберг сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о трех жалобах на нарушения. Первое касается принуждения к голосованию студентов одного из вузов. "26, 27 и 28 июня проходит голосование. В эти дни вы все должны проголосовать и должны написать мне или в группу. Давайте проявим свою активную гражданскую позицию! Голосуйте по месту жительства. Жду ваших сообщений", - процитировала Глинберг сообщение из одной из групп в мессенджере WhatsApp.

Также поступило сообщение, что молодому человеку удалось проголосовать не только за себя, но и за мать, даже не предъявляя ее паспорта на участке. На другом участке женщине удалось проголосовать за четырех человек. "Тем не менее что-либо доказать мы вряд ли сможем, потому что наблюдателей [от штаба Навального] не было. Нет ни фото, ни видео, нет никаких доказательств. Разумеется, мы считаем, что подобные нарушения могли повлиять на исход голосования", - резюмировала Глинберг.

Статистический анализ, даже при выявлении значительных расхождений с нормой, также не является доказательством нарушений при жалобе в суд, указал координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской. "Даже если получаются физически невозможные результаты, как на некоторых участках на президентских выборах в 2012 году, суды не принимают такую информацию как доказательство вбросов. Признаются только нарушения, которые были непосредственно зафиксированы", - пояснил он.

Валерий Ледовской отметил, что следственные эксперименты в таких случаях никогда не проводились, как и вообще исследования подозрительных результатов голосования. "При этом известно, что вбросы происходят. Существуют настойчивые предложения сходить на голосование (до тошноты, особенно на госпредприятиях), переписывание протоколов существует, отсутствие полноценного наблюдения на этом голосовании есть. То есть возможностей для искажений результатов - море. Но все, что мы можем с этой информацией сделать - это засомневаться в результатах", - констатировал Ледовской.

При этом он считает, что поправки были бы приняты и без фальсификаций. "Даже при корректировке видно, что итоговая цифра "за" больше 50%. То есть общий результат не изменился бы и без фальсификаций, зафиксированных или нет. Но данные графики показывают непрозрачность процедуры, возможность ее использования для того, чтобы чиновники на местах могли выслужиться, отчитаться о качественном "информировании" населения, остаться при своих местах. Так работает круговая порука, и избавиться от нее вряд ли смог бы даже Путин", - указал Валерий Ледовской корреспонденту "Кавказского узла".

Голосование на Ставрополье становится все более непрозрачным, указал главный редактор издания "Акценты" Антон Чаблин. "Я бы рассматривал нынешние результаты в связке с прошлогодними итогами выборов губернатора. И тогда был высокий результат, высокая явка. Все это говорит о том, что электоральный цикл 2019-2020 годов ознаменовал окончательную миграцию Ставропольского края в регионы максимально управляемого голосования – такие, как Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, где протестное голосование возможно только на редких участках. Можно пенять на чиновников, на членов избирательных комиссий, предлагать конспирологические теории, но прежде всего виновато общество. Политические силы не смогли нормально сформулировать повестку. Хотя в той же Коми или Ненецком округе – смогли", - отметил Чаблин корреспонденту "Кавказского узла".

Он также указал, что санитарные требования по безопасности в связи с эпидемией коронавируса были обеспечены. "Мерили температуру на входе, детей на участок предусмотрительно не пускали, выдавали маски и перчатки. В этом смысле все было организовано на высшем уровне", - заявил Антон Чаблин.

Перед голосованием COVID-19 был выявлен у 50 сотрудников избирательных комиссий Ставрополья, все они были отправлены на самоизоляцию. Ко 2 июля Ставрополье стало лидером по числу активных больных коронавирусом в СКФО.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина", а материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".