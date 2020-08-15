Гаспар Авакян без участия полиции нашел напавших на него людей

15 августа 2020, 03:00

Ростовский блогер Гаспар Авакян самостоятельно установил личности напавших на него 3 августа людей. Правоохранительные органы получили подробные данные о нападавших, но так и не задержали их, заявил Авакян.

Как писал "Кавказский узел", Гаспар Авакян сообщил на своем YouTube-канале, что у него после нападения 3 августа сотрясение мозга и сломаны обе челюсти. Авакян уверен, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. МВД отчиталось о том, что начата проверка сообщения о нападении на блогера.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. У него по состоянию на 00.35 мск 15 августа 118 тысяч подписчиков. Авакян снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Результаты расследования, проведенного его командой, Гаспар Авакян представил в 18-минутном видео, опубликованном в канале блогера на YouTube. Этот ролик по состоянию на 1.25 мск сегодня набрал 66 095 просмотров и 925 комментариев.

По словам Гаспара Авакяна, установить личности нападавших удалось после просмотра видеозаписей с разных камер, установленных недалеко от места нападения. Блогер отметил, что "личный контроль" высокопоставленного силовика за его делом никакого результата не дал - правоохранительные органы в расследовании никуда не продвинулось.

Дело по факту избиения Авакяна возбуждено по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 112 УК РФ).

"Сотрудники полиции не могли никак установить личности этих людей. Благодаря моей команде и нашему расследованию удалось установить их. Также удалось установить, где проживают данные люди, где тренируются, где зарегистрированы, на чем передвигаются. Мне бывает порой даже стыдно за сотрудников МВД, которые владеют огромными познаниями в оперативной работе, обладают базами", - говорит Авакян на видео.

По данным Авакяна, оба участника нападения живут в Каменск-Шахтинском и занимаются боевыми искусствами. Один из них, уроженец Буйнакска, ранее был судим и не один раз привлекался к уголовной ответственности по разным статьям, в том числе той же статье 112 УК РФ. Сейчас этот мужчина, по информации блогера, находится в розыске по делу о грабеже. Второй участник нападения - уроженец Азербайджана, несудимый.

Помощники блогера нашли фотографии обоих спортсменов, в том числе совместные, их страницы в соцсетях и страницы их друзей. Один из нападавших был в день нападения в той же одежде, в которой он за пару недель до этого сфотографирован вместе с друзьями на фото в соцсети. Второго установили, в том числе, по специфической татуировке. Команда Авакяна также узнала, какой ресторан в Каменск-Шахтинском посетил один из нападавших 3 августа - практически сразу после нападения на блогера.

Гаспар Авакян обратился к зрителям, которые могут быть знакомы с участниками нападения на него. По словам блогера, он хочет выйти на связь с нападавшими и лично поговорить с ними. "Я не хочу доводить это до того, чтобы люди сидели в тюрьме, потому что знаю, каково в тюрьме. (...) Возможно, их надо посадить, но я хочу решить с этими людьми вопрос нормальным путем", - сказал Авакян.

Блогер также обратился к тем, кто, возможно, попытается напасть на него в будущем. "Ребята, вы хотя бы растолкуйте, за что и почему. Последние мои видеоролики связаны с сотрудниками полиции. Если вы таким образом заступаетесь за полицию, мне очень стыдно. Сотрудники полиции являются лицом государства, должны подавать нам пример, как себя нужно вести. Но я боюсь того, что граждане России будут вести себя так же, как сотрудники полиции", - объяснил он.

Авакян привел некоторые примеры некорректного поведения сотрудников полиции по отношению лично к нему. При этом он отметил, что не имеет цели "настроить народ против полиции" своими расследованиями. Блогер добавил, что правоохранители получили все сведения о подозреваемых, которые им удалось установить, но так и не смогли отыскать этих людей в небольшом городе Каменск-Шахтинском - даже при наличии ряда адресов, где они бывают.

Пользователи, прокомментировавшие видео Авакяна, жестко осудили участников нападения и раскритиковали работу правоохранительных органов по делу об избиении блогера.

"Получается, что один гражданский эффективнее чем следователи. Они и защитить не смогли и найти виновных тоже. Молодцы, хорошо служат!", - написал пользователь Андрей Марин.

"Простой человек за 8 дней, не имея тех возможностей, что имеет полиция, нашел преступников. (...) я в шоке. (Зачем) нам такая полиция", - написал Trevor Good.

Многие пользователи призвали Авакяна не оставлять нападение безнаказанным и добиваться реальных сроков для нападавших. "Так они и дальше будут калечить людей за деньги", - отметил Виктор Титоренко.

"Эти двое по-любому должны быть в тюрьме! Если ты их оставишь на свободе, то они могут ещё худшее натворить. Они опасны для всех людей!" - заявила Vera Osnovina. "Не надо примирения, надо наказать их и заказчика", - уверен Артур Багов.

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