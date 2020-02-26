Ростовский блогер Авакян оправдан по делу о хулиганстве

26 февраля 2020, 13:57

Суд признал невиновным в нецензурной брани блогера Гаспаряна Авакяна, задержанного после съемок ролика о захвате парковке в Ростове-на-Дону. Пользователи Youtube предложили защите подать встречный иск, о клевете.

Как писал "Кавказский узел", Гаспара Авакяна 24 февраля - менее чем через месяц после освобождения из СИЗО - задержали в Ростове-на-Дону. Силовики составили на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.

Ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян обвинен в вымогательстве у двух полицейских, врача и директора автошколы. Он провел шесть месяцев в СИЗО и был освобожденв6 февраля, когда истек максимальный срок содержания под стражей. На заседании 25 января Гаспар Авакян заявил, что не признает себя виновным.

Ленинский суд Ростова-на-Дону не нашел в действиях Авакяна состава преступления и оправдал его по административному делу о нецензурной брани в ресторане, сообщил адвокат Авакяна Виталий Митрофанов. Он отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу.

По словам Митрофанова, Авакян снял ролик о захвате одним из ростовских ресторанов парковочных мест, а когда вновь пришел туда 24 февраля, был задержан. "Вызвали Росгвардию экстренной кнопкой, она приехала, а потом Гаспара отвезли в опорный пункт [полиции]", - процитировал 25 февраля адвоката "Сайт города Ростов-на-Дону".

Вместе с Авакяном был задержан еще один активист, принимавший участие в подготовке ролика о ресторане, он также оправдан, сообщил Виталий Митрофанов на видео, опубликованном на Youtube-канале блогера 25 февраля. "Объективное разбирательство было, честное, справедливое", - заявил Митрофанов. Он отметил, что 26 февраля в Краснодаре должно пройти заседание по уголовному делу против Авакяна.

По состоянию на 13.57 мск 26 февраля это видео собрало 13518 просмотров и 204 комментария, на 1,6 тысячи отметок "нравится" приходится 67 "дизлайков". На канале Гаспара Авакяна также опубликован анонс сегодняшней премьеры ролика о задержании Авакяна у ростовского ресторана.

Защите Авакяна следует подать встречный иск, предложил в комментариях пользователь хостинга Youtube Александр Саркисов. "Кто сфабриковал это дело, на него надо в суд подать за клевету", - написал он. По состоянию на 13.57 мск 26 февраля этот комменатрий собрал 80 "лайков". "А <силовики> за моральный вред отвечать будут?" - спросил Anton РнД., собрав 14 "лайков". "Подавайте теперь иск материальный, моральный. И на лжесвидетелей", - порекомендовал пользователь Пресса.

"Вот человека подержали сутки, оправдали... Кто будет компенсировать <...>? Действительно, за клевету <...> на заявителя возможно [подать]?" - обратился к адвокату Виталию Митрофанову AAKWV.

К 13.57 мск 26 февраля на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону не появилось информации о решении по данному административному делу.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. У него, по состоянию на 13.57 мск 26 февраля, 104 тысячи подписчиков. Авакян снимал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2019".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".