Гаспар Авакян. Стоп-кадр видео канала YouTube "Сергей РУЛЁВ" https://www.youtube.com/watch?v=yUpU_YjKyAQ

25 февраля 2020, 11:54

Ростовский блогер Авакян заподозрен в хулиганстве

Блогера Гаспара Авакяна, обвиненного в вымогательстве у полицейского и других должностных лиц, задержали в Ростове-на-Дону менее чем через месяц после освобождения из СИЗО. Силовики составили на него протокол о нецензурной брани в общественном месте.

Как сообщал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян провел шесть месяцев в СИЗО - он был освобожден 6 февраля, когда истек максимальный срок содержания под стражей. На заседании 25 января Гаспар Авакян заявил, что не признает себя виновным в вымогательстве у полицейских.

Гаспара Авакяна задержали вчера, 24 февраля, в ресторане. Составлен протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях ему грозит до 15 суток ареста или штраф. Административное дело будет рассматриваться сегодня в Ленинском районном суде, говорит мужчина в двух видео, опубликованных сегодня и 24 февраля на YouTube-канале блогера Авакяна. "Оклеветали Гаспаряна 100%", - утверждает он.

На видео говорит представитель Авакяна Виталий Митрофанов, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Югпресса".

Напомним, что в уголовном деле Авакяна говорится о четырех случаях вымогательства. Следователи утверждают, что в 2018 году Авакян потребовал деньги у врача за отказ от распространения аудиозаписи разговора о платных медуслугах по полису ОМС. Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года, когда блогер, по версии следствия, требовал деньги от директора автошколы, инструктор которой нарушил правила. В ноябре 2018 года блогер вымогал деньги у сотрудника ДПС, которого уличил во взяточничестве, говорится в материалах дела. Наконец, в апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну: полицейский, по мнению следователей, перечислил блогеру 200 тысяч рублей, опасаясь публикации компрометирующего ролика.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube. У него, по состоянию на 11.50 мск 25 февраля 104 тысячи подписчиков. Авакян размещал видеосюжеты с критикой сотрудников ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. В описании паблика в соцсети "ВКонтакте", который также ведет Авакян, говорится, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2019".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Полиция Кубани отреагировала на заявление блогера о нападении", "Арест Анастасии Шевченко продлен на три месяца", "Журналист Абдулмумин Гаджиев задержан в Дагестане".

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