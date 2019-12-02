02 декабря 2019, 23:44
Гаспар Авакян
С помощью своего канала в видеохостинге YouTube и страниц в соцсетях предал огласке факты систематического несоблюдения правил дорожного движения сотрудниками полиции Ростовской области, инициировав дискуссию об этом
Деятельность в 2018 году
23 января 2018 года Гаспар Авакян записал и разместил на своем канале в видеохостинге Youtube 1 и на страницах социальной сети "ВКонтакте" видео разговора с сотрудниками полиции рядом с отделом полиции №2 Управления МВД России по г.Ростов-на-Дону.
На видеозаписи Авакян обращает внимание сотрудников полиции на нарушение правил ПДД при парковке личных автомобилей на тротуаре рядом со зданием отдела полиции. В результате Авакяна пытаются задержать, обосновав это подозрением в попытке угона автомобилей.
После публикации видео в Youtube, оно было просмотрено более 400 тысяч раз и собрало более 2 тысяч комментариев, привлекло внимание СМИ 2, вызвало дискуссию в комментариях информационных сайтов 3 и пользователей соцсетей 4.
Биография
Гаспар Грачикович Авакян родился 22 февраля 1992 года в Ростове-на-Дону.
Женат, есть дочь.
Профессиональная и общественная деятельность
Работал журналистом-расследователем СМИ "Росдержава" 5.
С 2015 года начал вести видеоблог о дорожных проблемах в Ростове-на-Дону 6. С 2017 года сосредоточился на теме нарушения ПДД, административных и законодательных нарушений сотрудниками полиции и чиновниками.
Оказывает частные консультации по трактовке правил дорожного движения и административного законодательства 7.
17 мая 2019 года в отношении Гаспара Авакяна было возбуждено уголовное дело 8 по обвинению в вымогательстве 200 тысяч рублей с сотрудника полиции города Аксая Дмитрия Березина.
По утверждению представителя Гаспара Авакяна Виталия Митрофанова, блогер заранее предупредил редакцию "Росдержавы" о возможной передаче взятки, записал момент предложения взятки на диктофон и задокументировал поступивший перевод. После этого подал заявление в банк на возврат средств и 16 мая 2019 предупредил подписчиков своей страницы, что планирует опубликовать информацию о взятке.
Гаспар Авакян был арестован, в отношении него было заведено еще три уголовных дела по обвинению в вымогательстве денег у сотрудников полиции. В Ростове-на-Дону проводились митинги в поддержку Гаспара Авакяна 9.
Примечания
- Видео в Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=HAFVjX0t3fo
- Приняли за шахида: ростовского активиста Гаспара Авакяна попыталась задержать полиция // Сайт новостного портала 161.ru - https://161.ru/text/gorod/390956486803456.html#comments/c8ef5f479-b15b-4b29-861e-5368c5c4f17e
- Там же - комментарии
- Публикация на сайте «ВКонтакте» - https://vk.com/wall76136714_6191
- Дело ростовского блогера Гаспара Авакяна передано в суд // Кавказский узел, 18 авуста 2019 года
- Информация о канале Youtube https://www.youtube.com/channel/UCZ721PBmnUjocdpzA8ljLvg/about
- Из записи разговора с представителем Авакяна Виталием Митрофановым
- Показания полицейского поставили под сомнение вину блогера Авакяна в вымогательстве // Кавказский Узел, 13 октября 2019
- Митинг в поддержку блогера Авакяна собрал около 60 человек // Кавказский узел, 16 июля 2019 года