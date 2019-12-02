02 декабря 2019, 23:44

С помощью своего канала в видеохостинге YouTube и страниц в соцсетях предал огласке факты систематического несоблюдения правил дорожного движения сотрудниками полиции Ростовской области, инициировав дискуссию об этом

Деятельность в 2018 году

23 января 2018 года Гаспар Авакян записал и разместил на своем канале в видеохостинге Youtube и на страницах социальной сети "ВКонтакте" видео разговора с сотрудниками полиции рядом с отделом полиции №2 Управления МВД России по г.Ростов-на-Дону.

На видеозаписи Авакян обращает внимание сотрудников полиции на нарушение правил ПДД при парковке личных автомобилей на тротуаре рядом со зданием отдела полиции. В результате Авакяна пытаются задержать, обосновав это подозрением в попытке угона автомобилей.

После публикации видео в Youtube, оно было просмотрено более 400 тысяч раз и собрало более 2 тысяч комментариев, привлекло внимание СМИ , вызвало дискуссию в комментариях информационных сайтов и пользователей соцсетей .

Биография

Гаспар Грачикович Авакян родился 22 февраля 1992 года в Ростове-на-Дону.

Женат, есть дочь.

Профессиональная и общественная деятельность

Работал журналистом-расследователем СМИ "Росдержава" .

С 2015 года начал вести видеоблог о дорожных проблемах в Ростове-на-Дону . С 2017 года сосредоточился на теме нарушения ПДД, административных и законодательных нарушений сотрудниками полиции и чиновниками.

Оказывает частные консультации по трактовке правил дорожного движения и административного законодательства .

17 мая 2019 года в отношении Гаспара Авакяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве 200 тысяч рублей с сотрудника полиции города Аксая Дмитрия Березина.

По утверждению представителя Гаспара Авакяна Виталия Митрофанова, блогер заранее предупредил редакцию "Росдержавы" о возможной передаче взятки, записал момент предложения взятки на диктофон и задокументировал поступивший перевод. После этого подал заявление в банк на возврат средств и 16 мая 2019 предупредил подписчиков своей страницы, что планирует опубликовать информацию о взятке.

Гаспар Авакян был арестован, в отношении него было заведено еще три уголовных дела по обвинению в вымогательстве денег у сотрудников полиции. В Ростове-на-Дону проводились митинги в поддержку Гаспара Авакяна .

Примечания