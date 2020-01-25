Блогер Гаспар Авакян заявил суду о своей невиновности

25 января 2020, 17:45

В ходе допроса в суде ростовский блогер Гаспар Авакян, обвиняемый в вымогательстве, не признал себя виновным ни по одному эпизоду. Судья анонсировал прения сторон.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян арестован по делу о вымогательстве у полицейских. После задержания он объявлял голодовку, а его друзья и родственники провели пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста. 11 октября 2019 года полицейский Дмитрий Березин, обвинивший Авакяна в вымогательстве у него 200 тысяч рублей, рассказал в суде, что перечислил подсудимому деньги, но тот через час вернул их силовику. Показания полицейского поставили под сомнение вину Авакяна, заявил адвокат, указав, что деньги были перечислены блогеру без его ведома на номер карты, который был в открытом доступе.

Первый случай вымогательства, по версии следствия, Авакян совершил в августе 2018 года, потребовав деньги у врача за непубликацию аудиозаписи разговора с ним о платных медуслугах по полису ОМС. Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года, когда Авакян, по версии следствия, требовал деньги с директора автошколы за видео нарушения ПДД инструктором этой школы, а также другие компрометирующие материалы. Третий эпизод, по мнению следствия, состоялся в ноябре 2018 года за вымогательство денег у сотрудника ДПС за получение им взятки. Наконец, в апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну: полицейский, по мнению следователей, перечислил блогеру 200 тысяч за непубликацию компрометирующего ролика.

24 января в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону состоялся допрос Гаспара Авакяна. На заседании помимо гособвинителя и адвоката Дениса Надеина, присутствовали 10 подписчиков YouTube-канала Гаспара Авакяна, а также его жена Светлана. Из представителей СМИ на этом заседании был только корреспондент "Кавказского узла".

В ходе заседания Гаспар Авакян дал показания по всем эпизодам дела и не признал свою вину ни по одному из них. По первому эпизоду, связанному с доктором одной из местных больниц, Авакян рассказал, что вызвался помочь соседу Игорю Евстратову, который обратился к нему. Сосед сообщил, что у него на лбу шишка, которую нужно удалять, но так как он не обладает затребованными от врача 5 тысячами рублей, то попросил о помощи в этом деле.

«Я вызвался помочь, позвонил врачу, и от имени Игоря я стал с ним разговаривать. Я произнес такую фразу: «Я собрал ту сумму, которую вы требовали, но прошу сбросить до 3 тысяч рублей». Врач сказал - приезжайте, мы обсудим этот вопрос. Когда я приехал в больницу, он завел меня в кабинет без номера, там состоялась беседа, где я сказал, что весь разговор, в котором [врач] требовал 5 тысяч рублей, был записан. Тогда он просил меня не публиковать эту запись, а я сказал - удалите шишку бесплатно, и мы с вами разойдемся. Он согласился. После чего Игорь Евстратов поехал к этому врачу, но я не знаю, почему их встреча не состоялась», - рассказал Авакян.

Далее Гаспар Авакян пояснил обстоятельства по эпизоду с инспектором ДПС Михаилом Буцким, который произошел в ноябре 2018 года.

«Мне позвонила девушка, как потом выяснилось, эта была Виолетта Бегма, которая сообщила мне о том, что сотрудник ГИБДД вымогает у нее 5 тысяч рублей за якобы совершенное административное правонарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения, с чем девушка была не согласна. Она просила предоставить видеозапись ее нарушения, на что сотрудник полиции сказал, что можно решить этот вопрос за 5 тысяч рублей. У нее не было таких денег, и она попросила составить на нее административное постановление. Буцкой не согласился, и тогда Виолетте Бегме пришлось идти в ближайший банкомат, чтобы снять требуемые деньги, которые она передала Буцкому», - рассказал Авакян.

Уголовное дело против Гаспара Авакяна легло в основу фильма "Гаспар Авакян узник Ростова-на-Дону", опубликованного 23 декабря 2019 года на YouTube-канале самого Авакяна. Фильм состоит из двух частей и основан на комментариях представителя Авакяна Виталия Митрофанова, который рассказывает о представленных в суде доказательствах стороны обвинения. При этом, пояснения от следствия в фильме не приводятся.

По словам подсудимого, он зафиксировал на свою видеокамеру, как Буцкой сажает в машину Виолетту, забирает у нее телефон и удаляет какие-то записи с него, после чего сотрудник полиции быстрым ходом уезжает во дворы. Далее Авакян пояснил, что через 5 минут Бегма позвонила и сказала, что Буцкой вытолкнул ее из машины, забрал 5 тысяч рублей и уехал. «Я поехал его искать и нашел его машину в районе микрорайона Темерник на улице Миронова возле ТЦ «Дельфин». После чего я вышел с включенной камерой и стал говорить, что сотрудник полиции взяточник. Буцкой начал усиленно переживать и за 10-15 минут выкурил пачку сигарет. Он сказал, что у него ипотека, и умолял меня не публиковать видеозапись, потому что его уволят. На мой вопрос, куда вы дели 5 тысяч рублей, взятые у Виолетты, он пояснил, что отдал их неизвестному гражданину», - рассказал блогер Авакян.

Авакян также заявил, что не знает никакой расписки о том, что Буцкой занял у него 150 тысяч рублей, копия которой фигурирует в деле и якобы изъята у него при обыске. «Никакой расписки я, естественно, не писал. Никому никогда не даю в долг», - сказал подсудимый.

По эпизоду дела с директором автошколы «Развитие» Тарасом Пастуховым, в котором по версии следствия, Авакян вымогал у него 200 тысяч рублей за неопубликование материала о нарушениях правил дорожного движения инструкторами этой школы, подсудимый заявил, что никаких денежных средств с него не требовал и не получал. Наоборот, по словам Авакяна, Пастухов предлагал, чтобы загладить конфликт, отремонтировать машину блогера. «Он хотел отремонтировать мне бампер, капот, на что я ему отказал», - сказал Авакян.

По последнему эпизоду, связанному с со старшим оперуполномоченным ОЭБиПК отдела МВД России по Аксайскому району Дмитрием Березиным, который, по версии следствия, перечислил на карточку Авакяна 200 тысяч рублей, подсудимый пояснил суду, что Березин должен испытывать к нему личную неприязнь. По словам Авакяна, у него случился конфликт с Березиным 1 апреля 2019 года, когда блогера избивали силовики, сорвали с руки часы, выкручивали руки, порвали кофту. При этом, указал Авакян, присутствовал Березин.

Далее Авакян рассказал о дальнейших деталях этого эпизода. «После этого я написал заявление в следственный комитет на незаконные действия и превышение полномочий и просил привлечь Березина к уголовной ответственности. 14 мая 2019 года по инициативе Березина у нас состоялась встреча возле ТЦ «Мегамаг» на улице Пойменной, 1, на левом берегу Дона. Он позвонил мне и сказал, что давай встретимся. У меня имеются записи, порочащие его. При встрече Березин сказал мне, что видеозаписи публиковать не нужно, «оставь наш отдел в покое». Я отказался. Тогда он стал предлагать сначала 100 тысяч рублей, потом 200», - рассказал Авакян.

По его словам, эту встречу он осуществлял под контролем службы безопасности, а непосредственно руководил его действиями начальник отделения ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрий Скорняков, который и давал ему инструкции, как действовать в этой ситуации. Также о своей встрече с Березиным Авакян сообщил в редакцию агентства «Росдержава», чтобы они обратились по факту подкупа журналиста в следственные органы.

Судья Владимир Бармин спросил у Гаспара Авакяна, с какого времени он занимается журналистской деятельности, на что подсудимый ответил, что не помнит.

Авакян заранее передал в редакцию свидетельства о попытках силовиков его подкупить, сообщил в суде 17 января бывший главред новостного агентства "Росдержава" Дмитрий Сорокин. Авакян невиновен в вымогательстве, у следствия нет никаких доказательств, заявил адвокат подсудимого Денис Надеин.

В начале заседания Гаспар Авакян подал ходатайство об отводе судьи Бармина по причине того, что тот до назначения на судейскую должность работал в том же отделе, что и Дмитрий Березин, и мог пересекаться с ним в служебной деятельности. Это ходатайство не было удовлетворено.

В конце заседания Авакян заявил, что он отказывается от услуг всех трех действующих адвокатов, передает корреспондент «Кавказского узла». В видео, опубликованном 24 января YouTube-канале Гаспара Вавкяна, названы причины отказа блогера от услуг представляющих его адвокатов. «Так как защите так и не удалось приобщить к делу доказательства, подтверждающие невиновность Гаспара, он был вынужден отказаться от всех своих защитников и приступить к поиску других, более квалифицированных, более опытных адвокатов», - заявляет в этом видео адвокат Денис Надеин.

16 января суд удовлетворил только три из семи ходатайств о приобщении к делу доказательств невиновности ростовского блогера Гаспара Авакяна. Получен отказ исследовать важные материалы, против которых не возражал прокурор, указал адвокат Надеин.

Следующее заседание состоится 31 января в 10.30 мск. На этот день судья назначил прения сторон к ним, и должны подготовиться новые адвокаты Авакяна, передает корреспондент «Кавказского узла».

Жена подсудимого Светлана Авакян рассказала корреспонденту «Кавказского узла» о той общественной деятельности, которую проводил Гаспар Авакян до ареста. «Мой муж Гаспар работал только в «Росдержаве» с ноября 2018 года. Также добровольно оказывал помощь в трактовке правил дорожного движения. Платные юридические услуги не оказывал. После ареста мужа семья оказалась в сложном финансовом положении, но мы справляемся. Я сама работаю, помогают подписчики YouTube-канала Гаспара», - рассказала Светлана Авакян.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube, у него, по данным на 17.00 мск 25 января, 103 тысячи подписчиков. Авакян размещал видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения, сотрудниках ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Последние полгода на этом канале публикуются видео о деле блогера, в том числе и снятые в зале суда. Последнее видео с названием «Гаспар Авакян отказался от троих адвокатов» на этом канале опубликовано 24 января, и менее, чем за сутки собрало 5076 просмотров. Опубликованное там же виде об отклоненном ходатайстве блогера об отводе судьи, за сутки собрало 13 тысяч просмотров. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса"Кавказского узла" "Герои Кавказа-2019".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов".