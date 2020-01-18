Начальник Гаспара Авакяна дал показания в его пользу

18 января 2020, 13:15

Журналист Гаспар Авакян заранее передал в редакцию свидетельства о попытках силовиков его подкупить, сообщил в суде бывший главред новостного агентства "Росдержава". Авакян невиновен в вымогательстве, у следствия нет никаких доказательств, заявил адвокат подсудимого.

Как сообщал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян арестован по делу о вымогательстве у полицейских. После задержания он объявлял голодовку, а его друзья и родственники провели пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста. 11 октября 2019 года полицейский Дмитрий Березин, обвинивший Авакяна в вымогательстве у него 200 тысяч рублей, рассказал в суде, что перечислил подсудимому деньги, но тот через час вернул их силовику. Показания полицейского поставили под сомнение вину Авакяна, заявил адвокат, указав, что деньги были перечислены блогеру без его ведома на номер карты, который был в открытом доступе.

Первый случай вымогательства, по версии следствия, Авакян совершил в августе 2018 года, потребовав деньги у врача за непубликацию аудиозаписи разговора с ним о платных медуслугах по полису ОМС. Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года, когда Авакян, по версии следствия, требовал деньги с директора автошколы за видео нарушения ПДД инструктором этой школы, а также другие компрометирующие материалы. Третий эпизод, по мнению следствия, состоялся в ноябре 2018 года за вымогательство денег у сотрудника ДПС за получение им взятки. Наконец, в апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну: полицейский, по мнению следователей, перечислил блогеру 200 тысяч за непубликацию компрометирующего ролика.

Сторонники Авакяна считают внимание к его делу недостаточным

На заседании по делу блогера Гаспара Авакяна 17 января, помимо гособвинителя и трех адвокатов, присутствовали 15 подписчиков YouTube-канала Гаспара Авакяна, а также его жена Светлана.

Из представителей СМИ на этом заседании был только корреспондент "Кавказского узла". Ростовские СМИ не освещают отдельные заседания по этому делу. Пришедшие сегодня на суд сторонники Авакяна считают, что ростовчане недостаточно активно поддерживают его.

"Более года слежу за его деятельностью в YouTube-канале. Все это дело сфальсифицировано. Я думаю приговор будет обвинительным. Я видел в газете «Батайское время» статью о Гаспаре, которая появилась еще до его ареста. Я им написал в газету, чтобы они осветили этот процесс, но они ответили, что пока нет официального разрешения, не могут публиковать материалы на эту тему. Считаю, нужно активнее поддерживать Гаспара", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" фермер из Батайска Иван Березуцкий.

На заседании был допрошен свидетель защиты, заместитель главного редактора агентства "Росдержава" Дмитрий Сорокин. Он живет в Московской области, в 2019 году являлся главным редактором агентства. "13 мая 2019 года журналист нашего агентства Гаспар Авакян позвонил заместителю главного редактора Александру Дорогову и рассказал, что у него имеются факты о том, что со стороны сотрудников <силовой структуры> осуществляются попытки его подкупить. Он также обещал направить материалы к нам в редакцию. 15 мая в 23.00 мск эти материалы были от него получены, и я в тот же день направил их на сайт Следственного комитета России и на сайт СК по Ростовской области", - рассказал Дмитрий Сорокин.

Он пояснил, что Авакян предоставил видео- и аудиосвидетельства попыток подкупа, чтобы подтвердить свою невиновность.

В редакции знали, что Авакян работает под прикрытием сотрудников полиции, сообщил Дмитрий Сорокин. "Да, я знал, что сотрудники полиции курируют этот вопрос", - сказал свидетель. Его словам подтвердил в суде и сам Авакян. Следующее заседание состоится 23 января.

Защита настаивает на невиновности Авакяна

Показания свидетеля Дмитрия Сорокина говорят о том, что у Авакян не собирался заниматься вымогательством, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Денис Надеин.

16 января суд удовлетворил только три из семи ходатайств о приобщении к делу доказательств невиновности ростовского блогера Гаспара Авакяна. Получен отказ исследовать важные материалы, против которых не возражал прокурор, указал адвокат Надеин.

Адвокат пояснил, что 16 января судья удовлетворил те ходатайства, к которым прилагались нотариально заверенные протоколы осмотра телефона Авакяна. "Но среди неудовлетворенных тоже были ходатайства нотариально заверенные. Трудно сказать. Видимо, суд полагает, что это засорит дело, хотя все документы, все видеоматериалы имеют прямое к нему отношение. Они есть в открытом доступе, где Авакян снимает на телефон свое общение с сотрудниками полиции и сообщает о преступлении, совершенном в отношении него", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что в случае обвинительного приговора отказ судьи станет одним из поводов для подачи апелляции. По мнению адвоката, даже тех материалов, которые суд все же принял, достаточно для доказательства невиновности Авакяна. "Например, сотрудник полиции <...>, будучи допрошенным следователем, пояснял, что он ехал на встречу с Авакяном примиряться. Это была его инициатива. Где здесь вымогательство? Он это же сказал и на судебном заседании, под присягой. Для примирения были причины или, возможно, это была провокация со стороны сотрудников полиции", - предположил адвокат.

Защита настаивает, что Авакян не брал и не вымогал денег, и невиновен по всем эпизодам дела. Он занимался журналистскими расследованиями о коррупции среди правоохранителей, а в случаи с одним из работников полиции согласовывал свои мероприятия с сотрудником отдела собственной безопасности МВД, подчеркнул адвокат Денис Надеин.

Адвокат пояснил, что в эпизоде с инспектором ДПС, у которого, по версии следствия, Авакян вымогал 150 тысяч рублей, все обвинение строится только на показания самого силовика. "Обвинение представляет фотографии некой расписки, составленной непонятно кем, и суд это принимает, а в протоколах обыска мы не видим никакой расписки. Получение денег также не подтверждается. Нет ни документов, ни свидетелей какой-либо передачи денег", - сказал адвокат Денис Надеин. Он добавил, что давать оценку работе следствия защита будет в ходе прений.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube, по состоянию на 13.15 мск 18 января у него более 102 тысяч подписчиков. Он публиковал видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения, сотрудниках ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также страницу в соцсети "ВКонтакте", где у него 366 подписчиков. В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса"Кавказского узла" "Герои Кавказа-2019".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Преследование активистов".