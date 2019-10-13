Показания полицейского поставили под сомнение вину блогера Авакяна в вымогательстве

13 октября 2019, 03:18

Полицейский Дмитрий Березин, обвинивший ростовского блогера Гаспара Авакяна в вымогательстве у него 200 тысяч рулей, рассказал в суде, что перечислил подсудимому деньги, но тот через час вернул их силовику. Деньги полицейский перечислил блогеру без его ведома на номер карты, который был в открытом доступе, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был арестован по делу о вымогательстве у полицейских. После задержания он объявил голодовку, а его друзья и родственники провели одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста. 18 августа адвокат сообщил, что уголовное дело в отношении блогера передано в суд. Авакян завершил голодовку. 30 августа суд в Ростове-на-Дону продлил ему срок содержания под стражей до февраля 2020 года. Защитник блогера заявил о недопуске к нему в СИЗО.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube, у него более 92 тысяч подписчиков. Он размещал видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения, сотрудниках ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах.

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону 11 октября состоялась второе заседание по делу Авакяна, поддержать блогера в суд пришли десять его родственников и друзей, также присутствовало трое представителей прессы, передает корреспондент "Кавказского узла".

На заседание 11 октября вызывались все потерпевшие, однако явился только полицейский Дмитрий Березин, который и был допрошен участниками процесса.

Потерпевший рассказал, что он майор полиции и работает старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями Аксайского райотдела. По его словам, 14 мая 2019 года, примерно в 16.30 мск, вооружившись диктофоном, он встретился с видеоблогером, чтобы «поговорить» и «примириться». В ходе встречи Березин предложил Авакяну бесплатно освещать «некоторые моменты своей оперативной деятельности», например, профилактические мероприятия и следственные действия.

«В ходе встречи Гаспар Грачикович сказал, что это все хорошо, но ему необходимы какие-либо блага», - заявил оперативник.

Из рассказа Березина следовало, что Авакян потребовал у него денег. При том блогер угрожал ему публикацией компромата на сотрудников полиции Аксайского района, а также обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Березина и его сослуживца Константина Каплюка за применение к нему физической силы 1 апреля 2019 года на складе алкогольной продукции.

Березин сказал, что реально воспринял угрозы блогера, растерялся и принял его требования. Авакян, по показаниям потерпевшего, сказал ему показать или нарисовать любую цифру, «в которую тот оценивает свое желание остаться» на работе.

«После этого мною было показано на экране мобильного телефона цифра сто, что означало 100 тысяч рублей. После чего Авакян ухмыльнулся… и сказал, что могут уволить не только меня, но и Каплюка и иных сотрудников отдела. После этого… я показал цифру два, что означало 200 тысяч рублей. На что Авакян ответил дословно: «базар», и я понял это слово как «договорились»», - описал сотрудник полиции свой разговор с видеоблогером.

Согласно показаниям потерпевшего, он сообщил о состоявшемся разговоре своему начальству, написал заявление о преступлении и в отношении Авакяна были начаты оперативно-розыскные мероприятия. 15 мая Березин получил от блогера sms-сообщение с номером карты, оформленной на жену подсудимого, на который необходимо было перечислить денежные средства и текстом «на развитие youtube-канала» (номер карты находится в открытом доступе в youtube, - при. "Кавказского узла"). После этого полицейский взял дома свои личные накопления в размере 200 тысяч рублей, отправился в торговый центр, положил деньги на две разных банковских карты, и перечислил их двумя переводами на номер карты, присланный Авакяном, добавив требуемый текст.

По словам полицейского, спустя два часа блогер ему перезвонил и сказал, что он его «раскусил», заметив на парковке рядом с торговым центром сотрудников полиции.

«В телефонном разговоре Авакян несколько раз повторил: ты же перевел мне деньги на развитие youtube-канала… далее связь с ним прервалась», - закончил свой рассказ потерпевший майор полиции.

Авакян улыбался во время допроса Березина и не задал признанному потерпевшим полицейскому ни одного вопроса.

«Не хочу это вранье слышать», - эмоционально заявил видеоблогер.

Отвечая на уточняющие вопросы адвокатов, Березин допустил противоречие в своих показаниях. Так, в начале допроса он утверждал, что поехал на встречу с Авакяном 14 мая по личной инициативе, не ставя начальство в известность. В ходе допроса Березин поменял свои показания и заявил суду, что его непосредственный начальник потребовал у него доклад о встрече с Авакяном. Защита считает этот эпизод дела спланированной провокацией полицейских.

По словам Березина, акт о передачи денежных средств Авакяну не составлялся, номера купюр не переписывались. Фактически, он рисковал своими личными деньгами. На вопрос являются ли 200 тысяч рублей для него значимой суммой, свидетель ответил, «конечно». Березин подтвердил, что деньги были ему Авакяном возвращены. Также Березин подтвердил, что он не руководит пресс-службой МВД и не уполномочен допускать журналистов к своей работе.

В связи с тем, что у адвокатов и потерпевшего появились разногласия по поводу интерпретации некоторых фраз из разговора Березина с Авакяном, сторона защиты предложила прослушать аудиозапись разговора и вернуться к допросу потерпевшего. Суд отклонил ходатайство защиты и предложил дополнительно допросить полицейского после того, как гособвинитель предложит аудиофайл для прослушивания.

Следующее заседание состоится 14 октября в 14.30 мск, ожидается, что сторона обвинения допросит других потерпевших по этому делу.

Оглашение обвинительного заключения гособвинителем состоялось в суде 4 октября. В нем подсудимому были предъявлены обвинения по четырем эпизодам вымогательства (ст. 163 УК РФ), пишет «Коммерсант».

Первый случай вымогательства, по версии следствия, Авакян совершил в августе 2018 года. Знакомый подсудимого сообщил ему о том, что врач городской больницы не собирается бесплатно проводить ему операцию по полису ОМС, а требует за него денежную сумму в размере 5 тысяч рублей. Как считает следствие, Авакян позвонил врачу, представился пациентом и, воспользовавшись звукозаписывающим устройством зафиксировал свой разговор с ним. В частности, блогер записал его ответ о стоимости хирургического вмешательства. После этого, Гаспар Авакян пришел в кабинет к хирургу и потребовал у него 30 тысяч рублей под угрозой размещения в интернете разоблачающей его аудиозаписи. Врач не смог удовлетворить требование Авакяна из-за отсутствия денежных средств, сообщает издание.

Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года. Согласно обвинительному заключению, блогер встретился с директором автошколы и вымогал у него 200 тысяч рублей, заявив, что имеет видео нарушения ППД инструктором этой школы, а также другие компрометирующие материалы. Директор автошколы написал заявление в полицию и, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятий, позвонил Авакяну и согласился на передачу озвученной суммы, утверждает следствие. Блогер явился на место встречи, но сделка не произошла, говорится в обвинительном заключении.

Третий эпизод, по мнению следствия, состоялся в ноябре 2018 года. Подписчица его блога сообщила Авакяну, что сотрудник ДПС вымогал 5 тысяч рублей за сокрытие нарушения ею правил дорожного движения. По заключению следствия, Авакян побывал на месте работы полицейского, где стал фиксировать на видео его действия с комментариями, что тот только что получил взятку. За не опубликование материала блогер потребовал у инспектора ДПС 150 тысяч рублей. Сотрудник полиции согласился на предложенные условия и передал запрошенное количество денег блогеру. Он также написал расписку, что раньше занял эту сумму у Авакяна, отмечается в заключении.

В апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну. Блогер разместил в интернете одну из видеозаписей, связанную со следственными действиями, проводившимися на складе алкогольной продукции сотрудником полиции. В этой видеозаписи Авакян утверждал, что полицейские продают контрафактный алкоголь, изымаемый со склада, третьим лицам. По данным уголовного дела, полицейский в мае встретился и Авакяном и попытался уговорить блогера прекратить публиковать компрометирующие силовиков материалы. Авакян потребовал за это у полицейского 200 тысяч рублей.Полицейский обратился к силовикам, и в рамках оперативных мероприятий договорился о новой встрече с Авакяном, после чего перечислил деньги на номер карты, присланный блогером ему на телефон.

Гаспар Авакян отрицает свою вину по всем эпизодам вымогательства и считает дело в отношении себя сфабрикованным сотрудниками правоохранительных органов, которым, по мнению видеоблогера, он мешал своими разоблачениями, отмечает издание.

Адвокат указал на неточности определений в показаниях полицейского

«Противоречите о том, вымогал ли Гаспар деньги, или это была попытка задобрить журналиста и, как говорит сам Березин, «примириться». Это существенная разница", - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» показания потерпевшего адвокат Авакяна по соглашению Денис Надеин. «Березин сам озвучивал суммы. Гаспар отказался принимать какие-то деньги. Тогда они (сотрудники полиции) решили, не спрашивая согласия Гаспара, зачислить 200 тысяч рублей на известные широкому кругу лиц реквизиты, выложенные в интернете на канале youtube. Гаспар вернул деньги в тот же день, через час. Получается, материального ущерба нет», - рассказал Надеин.

Опрошенные «Кавказским узлом» ростовчане, пришедшие в зал суда, выразили уверенность в невиновности видеоблогера.

Авакян «честный и порядочный человек и ничего подобного не мог совершить... Я на 100 процентов уверена, что он ни в чем не виноват. Гаспар подвергся гонениям за свою публичную деятельность», - сказала знакомая блогера Анастасия.

«Гаспар боролся с аптеками, где продавались наркотики без рецептов, нечистыми на руку полицейскими, подпольными игорными домами. А сейчас против него сфабриковали дело и хотят посадить за его гражданскую активность, его принципиальную позицию. Наш город славится делами против неугодных властям журналистов – Резник, Толмачев… Гаспар может быть следующим», - провел аналогию Дмитрий.

Напомним, ростовский журналист и блогер Сергей Резник, известный своими критическими публикациями, был обвинен в оскорблении представителя власти, ложном доносе и коммерческом подкупе. В январе 2015 года Резник был приговорен к трем годам лишения свободы с учетом уже отбываемого им наказания, назначенного в ноябре 2013 года. 25 октября 2016 года Резник освободился из колонии. Представители журналистского сообщества выразили недоумение в связи с приговором Сергею Резнику, заявив о недопустимости случаев расправы над журналистами с помощью уголовного преследования. "Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Журналист был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013".

В октябре 2014 года суд признал виновным по четырем эпизодам уголовного дела о вымогательстве ростовского журналиста и издателя Александра Толмачева , он был приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Толмачев заявлял об избиении его сотрудниками следственного изолятора №2 в городе Армавир. Общественный защитник журналиста 8 декабря 2014 года подала жалобу об этом в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России. Жалоб на избиение в СИЗО Толмачева в Общественную наблюдательную комиссию Краснодарского края не поступало, заявили в этой организации. Сотрудники СИЗО №2 города Армавир не избивали Толмачева, указали в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю.