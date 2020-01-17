Защита раскритиковала суд за отказ изучить доказательства невиновности блогера Авакяна

17 января 2020, 01:43

Суд удовлетворил три из семи ходатайств о приобщению к делу доказательств невиновности ростовского блогера Гаспара Авакяна. Получен отказ исследовать важные материалы, против которых не возражал прокурор, указал адвокат Надеин. Супруга блогера поблагодарила подписчиков его YouTube-канала за помощь.

Как писал "Кавказский узел", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был арестован по делу о вымогательстве у полицейских. После задержания он объявлял голодовку, а его друзья и родственники провели пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста. 18 августа 2019 года адвокат сообщил, что дело передано в суд. Защитник блогера заявлял о недопуске к нему в СИЗО. 11 октября 2019 года полицейский Дмитрий Березин, обвинивший Авакяна в вымогательстве у него 200 тысяч рублей, рассказал в суде, что перечислил подсудимому деньги, но тот через час вернул их силовику. Показания полицейского поставили под сомнение вину Авакяна, заявил адвокат, указав, что деньги были перечислены блогеру без его ведома на номер карты, который был в открытом доступе.

Гаспар Авакян известен как автор видеоблога на YouTube, у него более 92 тысяч подписчиков. Он размещал видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения, сотрудниках ДПС и об аптеках, в которых наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах. Авакян стал победителем конкурса"Кавказского узла" "Герои Кавказа-2019".

Рассмотрение дела Гаспара Авакяна проходит в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону. 16 января состоялось очередное заседание. В суде присутствовали гособвинитель, три адвоката и помощник адвоката Дениса Надеина Виталий Митрофанов. Поддержать блогера в суд пришли около 30 друзей и жена Авакяна Светлана. Из представителей СМИ были журналисты агентства «Росдержава», а также корреспондент «Кавказского узла».

Зал заседаний не смог вместить всех пришедших поддержать блогера, поэтому многим пришлось остаться в коридоре. Журналисты и посетители принесли с собой видеоаппаратуру. В ходе заседания, по мнению пристава, велась видеосъемка, и он неоднократно требовал прекратить ее, хотя все присутствующие заявляли, что подобных действий не производили. В итоге судья удалил с заседания двоих журналистов.

На заседании Гаспар Авакян заявил семь ходатайств, из которых только три судья удовлетворил. В своих ходатайствах он просил приобщить к делу видеозапись телефонного разговора со старшим оперуполномоченным ОЭБиПК отдела МВД России по Аксайскому району Дмитрием Березиным от 14 мая 2019 года, где он просил о встрече с Авакяном, аудио и видеозаписи с разговора с Березиным, где полицейский просит не возбуждать уголовное дело против него.

Также Авакня просил приобщить к делу скриншоты общения в мессенджере WhatsApp с начальником отделения ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрием Скорняковым от 14 мая 2018 года, видеозапись обращения Гаспара Авакяна в следственный комитет и в службу «112» с сообщением о подкупе со стороны полицейских 15 и 16 мая 2019 года. Эти ходатайства суд отклонил, мотивируя тем, что в ходе судебного заседания невозможно выяснить истинность этих материалов.

Ходатайство о приобщении к делу переговоров в мессенджере WhatsApp с руководителем Дмитрия Березина начальником отдела МВД России по Аксайскому району Василием Михно с Гаспаром Авакяном, в котором Михно просит о примирении и встрече с доверенным лицом от 14 мая 2019 года, суд удовлетворил. Также он удовлетворил ходатайства о приобщении к делу справки ПАО «Сбербанк» о возвращении 200 тысяч рублей на карту Дмитрия Березина, перечисленных им ранее на карту Авакяна.

Следующее заседание по делу Гаспара Авакяна состоится 17 января в 10.30 мск. На нем планируется заслушать свидетеля защиты.

Адвокат сообщил об отказе суда исследовать доказательства невиновности Авакяна

Адвокат Денис Надеин пояснил корреспонденту «Кавказского узла», что на заседании 16 января защита представила суду ряд ходатайств, подтверждающих невиновность и непричастность Гаспара Авакяна к тем деяниям, которые ему вменяются.

«Нотариально заверенные протоколы обеспечения доказательств суд удовлетворил, но самые важные отклонил и даже те, против которых прокурор не возражал. Еще немного и защите придется состязаться не с обвинением, а с судом», - сказал адвокат.

Наиболее важные доказательства невиновности Гаспара защита суду представила, но суд не пожелал их исследовать и даже заглянуть в них, заявил также Денис Надеин. «Самый основной эпизод вымогательства, который ему вменяют, у сотрудника полиции Березина, опровергается тем, что в течение часа денежные средства, перечисленные на карточку, Гаспаром были возвращены. Это записано на видео. Самое главное доказательство отсутствия умысла на вымогательство - то, что Гаспар записывал на видео, как он звонит в дежурную часть следственного комитета и в службу экстренной помощи «112» и сообщает о том, что его пытаются подкупить», - сказал адвокат.

Защитник раскритиковал доказательства обвинение по делу Авакяна

Уголовное дело против Гаспара Авакяна легло в основу фильма "Гаспар Авакян узник Ростова-на-Дону", опубликованного 23 декабря 2019 года на YouTube-канале самого Авакяна. Фильм состоит из двух частей и основан на комментариях представителя Авакяна Виталия Митрофанова, который рассказывает о представленных в суде доказательствах стороны обвинения. При этом, пояснения от следствия в фильме не приводятся.

Первый случай вымогательства, по версии следствия, Авакян совершил в августе 2018 года, потребовав деньги у врача за не публикацию аудозаписи разговора с ним о платный медуслугах по полису ОМС. Другой случай вымогательства, инкриминируемый Авакяну, произошел в октябре 2018 года, когда Авакян, по версии следствия, требовал деньги с директора автошколы за видео нарушения ПДД инструктором этой школы, а также другие компрометирующие материалы. Третий эпизод, по мнению следствия, состоялся в ноябре 2018 года за вымогательство денег у сотрудника ДПС за получение им взятки. Наконец, в апреле 2019 года в станице Ольгинской произошел четвертый эпизод, инкриминируемый Авакяну: полицейский, по мнению следователей, перечислил блогеру 200 тысяч за не публикацию компрометирующего ролика.

Митрофанов также подробно раскрывает суть предъявленных Авакяну четырех эпизодов вымогательства. Слова юриста сопровождаются скриншотами переписки и звонков с сотрудниками полиции, а также фотокопиями документов по делу Авакяна. В частности, Митрофанов представил фотокопию расписки одного из потерпевших по делу полицейских о том, что он ранее занял у Авакяна 150 тысяч рублей, а Авакян эти деньги получил.

«Якобы эта расписка хранилась у (Авакяна) дома…Оригинала (расписки), даже копии нет, есть только фотографии… Подпись (в расписке) не Авакяна… 23 мая при обыске нашли эту расписку, в этот же день установили, что это (силовик), и (силовик) в этот же день написал заявление (о вымогательстве Авакяна) спустя шесть месяцев», - пояснил Митрофанов.

По его словам, один из эпизодов связан с вымогательством 30 тысяч рублей у врача. «У врача таких денег не оказалось, после чего Авакян ушел, и врач его больше не видел. Гаспар (Авакян) и ролик не выложил, и денег не взял, и ушел. А свидетелей обвинения по этому эпизоду … ни одного», - сообщил адвокат.

Еще один из эпизодов вымогательства, по словам юриста, был вменен Авакяну после трех отказов в возбуждении дела в день задержания блогера. «(Потерпевший – директор одной из автошкол) деньги ему так и не передал…деньги Авакян якобы требовал за снятый компрометирующий видеоролик про автошколу, хотя на тот момент на канале (Авакяна) было уже два сюжета про эту автошколу», - заявил Митрофанов. Первая часть фильма к 1.25 мск сегодня набрала 35 590 просмотров, вторая – 18 811 просмотров.

Виталий Митрофанов дал корреспонденту «Кавказского узла» несколько комментариев по фактам, изложенным в этом фильме. В частности он пояснил информацию по третьему эпизоду, состоявшемуся в ноябре 2018 года, в котором, по мнению следствия, Авакян вымогал 150 тысяч рублей у инспектора ДПС Михаила Буцкого за неопубликование компрометирующего материала. Как пояснил Виталий Митрофанов, фигурирующая в деле расписка якобы была найдена у Авакяна при обыске 17 мая 2019 года. Митрофанов также заявил, что по этому эпизоду нет свидетелей, нет аудиозаписей, есть только показания Буцкого.

«Есть только фотография расписки, которая найдена якобы у Гаспара 23 мая, а обыск был по факту 17 мая, а узаконен обыск вообще [документом] от 20 мая. Гаспар не получал никаких денег от Буцкого. Это не его расписка, более того, даже если бы эта расписка была, даже если бы ее изъяли в оригинале, эта расписка не может быть свидетельством вымогательства», - сказал Виталий Митрофанов.

Супруга Авакяна поблагодарила подписчиков его YouTube-канала за помощь

Пришедшие на заседание суда сторонники Гаспара Авакяна считают, что общественной поддержки в этом деле явно недостаточно.

«Навряд ли такая общественная поддержка поможет. Шумиха вокруг дела не такая большая. Если бы человек 300-500 пришло, тогда было бы другое дело», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» активист Владимир.

Жена Гаспара Авакяна Светлана рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что не посещала мужа в изоляторе с июля прошлого года, так как не может получить разрешения ни от следователя, ни от судьи. Она также сообщила, что у Авакяна язва желудка, но дополнительного обследования в условиях заключения он получить не может.

«Сейчас состояние Гаспара более-менее лучше, но в принципе болеет, постоянно болеет. Один раз позволили передать лекарства. Терапевт приходит и говорит Гаспару, что он здоров. Они ему психиатра вызывают», - рассказала женщина.

Светлана Авакян также сказала, что семье Гаспара, в которой есть ребенок, в этот трудный момент большую финансовую помощь оказывают подписчики его YouTube-канала «Гаспар Авакян».