07 августа 2020, 11:35

Левон Саркисян экстрадирован в Армению

Бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян, обвиняемый в нападении на дом главы таможенной службы, экстрадирован из России.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Армении Левон Саркисян, обвиняемый в нападении на дом главы таможенной службы, 21 ноября 2019 года был задержан в подмосковном Зеленограде. В апреле Россия согласилась экстрадировать его в Армению.

Российская сторона выдала объявленного Арменией в розыск бывшего депутата армянского парламента Левона Саркисяна. Он был доставлен в Армению 6 августа при содействии армянского МИД, пишет со ссылкой на советника генпрокурора этой страны Гора Абраамяна "Интерфакс".

Напомним, в отношении Саркисяна в Армении было возбуждено уголовное дело в связи с нападением на особняк бывшего главы таможенной службы Армена Аветисяна в 2008 году. Кроме того, в мае 2019 года генпрокурор Артур Давтян заявил, что охрана Саркисяна, по версии следствия, участвовала в разгоне митингов в марте 2008 года. 1 октября 2018 года он был объявлен армянскими силовиками в розыск по уголовным статьям "Разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой" и "Участие в преступном сообществе".

Примечание:

"Обыск прошел в доме главы Конституционного суда Армении", "Чехия выдала Армении племянника Сержа Саргсяна", "Мигран Погосян освобожден из-под домашнего ареста в России".

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