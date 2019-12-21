Чехия выдала Армении племянника Сержа Саргсяна

21 декабря 2019, 13:23

Нарек Саргсян, обвиняемый в хранении наркотиков и оружия, экстрадирован из Чехии и привезен в Ереван.

Как сообщал "Кавказский узел", Нарек Саргсян был задержан в Праге 6 декабря 2018 года. Муниципальный суд Праги удовлетворил запрос армянской стороны об экстрадиции Нарека Саргсяна в июне 2019 года, в декабре экстрадицию одобрил и чешский Минюст.

В начале июля 2018 года силовики, явившиеся домой к Нареку Саргсяну, чтобы проверить законность получения им рисунков художника Мартироса Сарьяна, нашли у него наркотики и оружие. Служба национальной безопасности Армении объявила подозреваемого в розыск.

Нарек Саргсян экстрадирован из Чехии, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы полиции Армении. На видео, опубликованном 20 декабря на официальном YouTube-канале полиции, два силовика в масках сопровождают Нарека Саргсяна, закованного в наручники, в ереванском аэропорту Звартноц.

Дядя экстрадированного, третий президент Армении Серж Саргсян, также находится под следствием. Согласно материалам уголовного дела, в 2013 году Саргсян с группой лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 млн драмов (почти 1,03 млн долларов США), 18 декабря на его имущество был наложен арест. Уголовное дело против Сержа Саргсяна может быть связано с его политической активностью, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Уголовному преследованию подверглись и другие родственники Сержа Саргсяна. Так, в июле суд вынес решение о заочном аресте зятя Сержа Саргсяна Ары Минасяна, объявленного в розыск по обвинению в крупном мошенничестве в ереванском медцентре.

Серж Саргсян в мае 2018 года на фоне массовых акций протеста оставил пост премьер-министра. Новым премьером стал лидер "бархатной революции" Никол Пашинян, сообщается в биографических справках, опубликованных на "Кавказском узле".