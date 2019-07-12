Ереванский главврач заочно арестован по делу о мошенничестве

12 июля 2019, 15:18

Суд вынес решение о заочном аресте родственника третьего президента Армении Сержа Саргсяна Ары Минасяна, объявленного в розыск по обвинению в крупном мошенничестве в ереванском медцентре.

Как писал "Кавказский узел", главный врач ереванского медцентра "Святой Григорий Просветитель" Ара Минасян был уволен после проведенной Минздравом проверки. Ара Минасян подал иски в суд с требованием восстановить его в должности и принести извинения за распространение порочащих честь и достоинство сведений. 7 июня суд обязал министра здравоохранения Арсена Торосяна опровергнуть его заявления в адрес Минасяна.

Об увольнении главврача ереванского медцентра "Святой Григорий Просветитель" Ары Минасяна министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил 27 июля 2018 года на своей странице в Facebook. "Главврач освобожден из-за выявленных в медцентре злоупотреблений", - написал глава Минздрава. 2 ноября следствие сообщило, что Минасян обвинен в мошенничестве на 882 тысячи долларов и объявлен в розыск. При этом суд отказался выдать санкцию на арест.

Сегодня суд в Ереване удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Ару Минасяна. "Учитывая, что Минасян скрывается от следствия и его местонахождение неизвестно, он объявлен в розыск", - сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

По данным следствия, он причинил бюджету ущерб на 1,9 миллиона долларов и растратил еще около 152 тысяч долларов, информировал сегодня "Sputnik Армения".

Сын Ары Минасяна Микаел – зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна. После "бархатной революции", когда в мае 2018 года к власти пришел оппозиционный лидер Никола Пашинян, многие родственники Сержа Саргсяна подверглись уголовному преследованию.

"Кавказский узел" подготовил фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографическую справку о Серже Саргсяне.