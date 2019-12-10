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10 декабря 2019, 16:19

Чехия разрешила эстрадицию племянника Сержа Саргсяна

Минюст Чехии одобрил запрос армянской стороны об экстрадиции Нарека Саргсяна, обвиняемого в хранении наркотиков и оружия.

Как писал "Кавказский узел", Нарек Саргсян был задержан в Праге 6 декабря 2018 года. Муниципальный суд Праги удовлетворил запрос армянской стороны об экстрадиции Нарека Саргсяна в июне 2019 года.

О том что чешская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче Нарека Саргсяна, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. "Соответствующее решение приняло Министерством юстиции Чехии. Генпрокуратура дала поручение республиканской полиции организовать его экстрадицию", - отметила представитель ведомства.

Напомним, что в начале июля 2018 года силовики обнаружили в квартире племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна наркотики и оружие. Обыск был проведен в связи с подозрениями в том, что Нарек Саргсян обманом заполучил 14 графических рисунков художника Мартироса Сарьяна. Служба национальной безопасности страны объявила подозреваемого в розыск.

Третий президент Армении Серж Саргсян также находится под следствием. 4 декабря ему было предъявлено обвинение в присвоении более одного миллиона долларов. Защита заявила о нарушении неприкосновенности президента и потребовала аннулировать обвинение. Уголовное дело против третьего президента Армении Сержа Саргсяна может быть связано с его политической активностью, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Уголовному преследованию подверглись и другие родственники Сержа Саргсяна. В частности, в июле суд вынес решение о заочном аресте зятя Сержа Саргсяна Ары Минасяна, объявленного в розыск по обвинению в крупном мошенничестве в ереванском медцентре.

Серж Саргсян в мае 2018 года на фоне массовых акций протеста оставил пост премьер-министра. Новым премьером стал лидер "бархатной революции" Никол Пашинян, говорится в биографических справках, подготовленных "Кавказским узлом".

Примечание:

"Армен Геворгян назначен секретарем Совета Нацбезопасности Армении", "Назначен новый начальник тюрьмы "Нубарашен" в Армении", "Уволен начальник разведуправления Генштаба Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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