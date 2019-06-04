04 июня 2019, 22:25

Пражский суд одобрил экстрадицию племянника Сержа Саргсяна

Муниципальный суд Праги удовлетворил запрос армянской стороны об экстрадиции Нарека Саргсяна, обвиняемого в хранении наркотиков и оружия, сообщила Генпрокуратура Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале января Армения попросила Чехию экстрадировать племянника экс-президента Сержа Саргсяна. Нарек Саргсян был задержан в Праге 6 декабря 2018 года.

В начале июля 2018 года силовики обнаружили в квартире племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна наркотики и оружие. Обыск был проведен в связи с подозрениями в том, что Нарек Саргсян обманом заполучил 14 графических рисунков художника Мартироса Сарьяна. Служба национальной безопасности страны объявила подозреваемого в розыск.

О постановлении пражского муниципального суда корреспонденту «Кавказского узла» сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Согласно чешским законам, окончательное решение об экстрадиции должен принять глава Минюста Чехии», - отметила пресс-секретарь.

Серж Саргсян в мае 2018 года на фоне массовых акций протеста оставил пост премьер-министра. Новым премьером стал лидер "бархатной революции" Никол Пашинян, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". На "Кавказском узле" также размещена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Шествие противников Сержа Саргсяна обошлось без задержаний", "Активисты потребовали от РПА не выдвигать Саргсяна в премьеры", "Противники Саргсяна объявили о ежедневных акциях протеста".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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