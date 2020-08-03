Жители Геленджика потребовали закрыть город для туристов

03 августа 2020, 17:33

Вода почти перестала поступать в дома жителей Геленджика, ее перенаправляют в гостиницы и пансионаты, заявили авторы видеообращения к Путину. Город нужно закрыть для туристов, пока не решится проблема с водоснабжением, заявили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 июля вода на нескольких десятках улиц Геленджика подается всего лишь по полтора часа в сутки, в некоторых микрорайонах города, а также в ряде курортных поселков - не более чем на два с половиной часа. При этом мэрия не разрешила жителям Геленджика провести 11 августа митинг с требованием устранить дефицит воды в городе. 2 августа горожане собрались на стихийный митинг, обвинив местных чиновников в нарушении обещания подвозить воду нуждающимся.

Год назад, в августе 2019 года, жители Геленджика пожаловались, что на Троицком водопроводе, который снабжает питьевой водой три района Кубани, регулярно происходят аварии. Из-за перебоев с водой им приходится отказываться от приема отдыхающих и трудно продать жилье, указали они.

Вода не подается даже по графику, заявили протестующие

Собравшись на набережной города-курорта 2 августа, несколько десятков жителей Геленджика записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они уточнили, что годами получают воду по графику и уже привыкли к этому неудобству, но теперь воды не бывает по 20 часов подряд, а в отдельных районах города по несколько дней и даже недель.

"Воду дают на 10-15 минут максимум, тонкой струйкой. <...> Некоторые местные жители не видят ее целыми днями, а некоторые граждане - неделями. На протяжении нескольких лет проблемой водоснабжения всего побережья никто не занимался и не занимается в полном объеме до сих пор", - зачитала одна из собравшихся текст обращения.

Горожане подчеркнули, что воду невозможно набрать впрок, что ее не хватает для элементарных бытовых нужд, а регулярный подвоз воды мэрия не наладила. "В период [эпидемии] COVID нам нечем даже помыть руки", - отметила одна из собравшихся.

Жители Геленджика посетовали, что чиновники обещают восстановить водоснабжение лишь через пять лет. "Ни местные власти, ни власти Краснодарского края нас не слышат <...> На наши просьбы и жалобы никто и никак не реагирует. Присылают отписки", - заявила одна из протестующих.

Участники акции также возмутились тем, что потоки воды регулируются с помощью задвижек, и в результате вода уходит по трубам в местные пансионаты и гостиницы, а "до простых смертных вода не доходит". На видео, размещенном 2 августа на YouTube-канале Go Out, митингующие скандируют: "Дайте воду". Активисты возмущаются рекламой местных курортов в ситуации, когда в городе нет нормального водоснабжения. "Закрыть город [для туристов], закрыть", - требуют в толпе.

К 17.33 мск 3 августа это видео собрало 299 просмотров и восемь комментариев. На 32 отметки "нравится" приходятся две отметки "не нравится". У канала 221 подписчик.

Пользователи Instagram поспорили о проблеме туристов в Геленджике

Читатели Instagram-паблика gelen_chp, где было размещено видеообращение к Путину, поспорили о том, насколько дефицит воды связан с туристами. "В пожарной части нет воды! Стыд и срам городу! Побыстрее бы уехали отдыхайки! Мы от вас страдаем!" - написала irinka8755. "Здесь проблемы с водой не из-за "отдыхаек", как вы нас называете. Просто ваши проблемы властям неинтересны", - возразила valentina.8964. "У нас с октября по май вода есть всегда, поэтому я вас и виню", - ответила ей irinka8755. В свою очередь, glinko.nadezhda сочла этот аргумент несостоятельным. "Что за бред вы несете? А в апреле что, тоже отдыхающие были? При чем [тут] отдыхающие? Проблема существует больше сорока лет, а у вас отдыхающие виноваты", - написала она, отметив, что также живет в Геленджике.

Пользователь ocktsup написал, что irinka8755 должно быть стыдно за эти слова. "Кормитесь за счет туристов и ненавидите их. Чем бы занимались геленджичане, если бы не туристы? В городе есть какое-то производство? Градообразующее предприятие? Геленджик - крупный финансовый центр? Ничего нет, только сдача жилья и обдираловка на рынке", - указал он. Представитель компании "Концессии водоснабжения" в комментариях к той же публикации уточнил, что нормальной подачи воды в городе следует ожидать не через пять лет, а через четыре года. "По губернаторской программе ведется строительство новой ветки от Троицкого водопровода до Геленджика длиной 50 км. Также им поручено провести исследование подземного источника в Пшаде. Да, это будет не быстро, не завтра. На это уйдет минимум четыре года. В свою очередь, концессия в ближайшие четыре года будет менять участки магистральных сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Это позволит сократить количество утечек и сохранить ресурс в сетях", - говорится в комментарии, написанном с официального аккаунта компании. Пользователь соцсети viktoriiavita9 отметила, что была участницей схода 2 августа. "Что удивило, возмущающихся много, а пришло человек 40, на мой взгляд. Значит, у остальных вода есть? Или пусть за них другие переживают?" - написала она. Другой пользователь, aleksbogatykh, указал, что сама по себе подача воды - не решение проблемы. "Если воду дадут как раньше, то очистные не справятся. Посмотрите, сколько настроили домов. А надо было начинать с очистных систем. Но прибыль с жилья куда быстрее, да и кто должен вкладывать деньги в очистные?" - высказался пользователь соцсети. К 17.33 мск 3 августа эта публикация в паблике gelen_chp собрала 26,1 тысячи просмотров и 327 комментариев.

Губернатор назвал ситуацию с водой "катастрофической"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев признал, что не только в Геленджике, но и на всем черноморском побережье сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Глава региона еще 28 июля обещал восстановить водоснабжение "до конца суток". "В Геленджике сегодня около 75 тысяч человек остались без воды. <...> Никакие обещания жителям и отдыхающим уже не нужны, только конкретные шаги. В первую очередь, увеличим количество водовозок. Вся свободная техника, которая есть в крае – будет направлена на курорт. До конца суток водоснабжение должно быть восстановлено", - писал губернатор на своем канале в Telegram.

Проблема существует десятки лет, а сейчас обострилась из-за интенсивной застройки курортов, указал Кондратьев. "Для чего мы вводим миллионы новых квадратных метров, если не можем обеспечить жителей самым простым – водой? Предложил наложить мораторий на любые стройки в проблемных курортах, пока на каждый объект не будет определен источник подключения к инфраструктуре", - говорится в публикации губернатора.

К 17.33 мск 3 августа более свежих публикаций о ситуации в Геленджике в Telegram-канале Кондратьева не появилось. На сайтах администрации Геленджика и президента России к 17.33 мск не появилось комментариев относительно видеообращения к Путину.