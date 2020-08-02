Стихийный митинг с требованием наладить подачу воды в Геленджике. 2 августа 2020 года. Скриншот со страницы Алексея Винницкого в Twitter.

02 августа 2020, 18:43

Участники схода в Геленджике призвали наладить подачу воды

Чиновники в Геленджике не решают проблему с водоснабжением и нарушают обещания подвозить воду нуждающимся, указали на стихийном митинге горожане.

Как писал "Кавказский узел", мэрия не разрешила жителям Геленджика провести 11 августа митинг с требованием устранить дефицит воды в городе. Вода подается по графику и с очень слабым напором, а питьевую воду приходится покупать, пожаловались местные жители.

С 25 июля в Геленджике вода подается по графику - на нескольких десятках улиц всего лишь по полтора часа в сутки, в некоторых микрорайонах города, а также в ряде курортных поселков - не более чем два с половиной часа.

Жители Геленджика сегодня собрались на набережной курорта, потребовав от чиновников мэрии решить проблему с водоснабжением, пишет "Живая Кубань".

Участники стихийного митинга заявили, что чиновники не исполняют обещания, в том числе о подвозе воды. При этом, по их словам, курорт не готов встречать туристов, так как они не смогут отдыхать без воды.

Жители города предложили написать петицию, собрать подписи и отправить делегата в Москву, чтобы о проблеме узнали там, пишет "ФедералПресс".

Администрация Геленджика, по состоянию на 18.35 мск, не прокомментировала на своем сайте и на своей странице в Instagram требования участников схода.

Напомним, в августе 2019 года жители Геленджика пожаловались, что на Троицком водопроводе, который снабжает питьевой водой три района Кубани, регулярно происходят аварии. Из-за перебоев с водой им приходится отказываться от приема отдыхающих и трудно продать жилье, указали они.

Примечание:

"Директор "Водоканала" заподозрен в массовом отравлении жителей кубанской станицы", "Жители Краснодарского края остались без воды после аварии", "Муниципальное предприятие отказалось признавать проигрыш суда с "Сочиводоканалом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 августа 2020, 19:40

  • Историки разъяснили особое отношение к Сталину в Грузии

    Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Иосифом Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

02 августа 2020, 17:42

02 августа 2020, 16:39

02 августа 2020, 15:35

02 августа 2020, 14:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи