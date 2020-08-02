Участники схода в Геленджике призвали наладить подачу воды

02 августа 2020, 18:43

Чиновники в Геленджике не решают проблему с водоснабжением и нарушают обещания подвозить воду нуждающимся, указали на стихийном митинге горожане.

Как писал "Кавказский узел", мэрия не разрешила жителям Геленджика провести 11 августа митинг с требованием устранить дефицит воды в городе. Вода подается по графику и с очень слабым напором, а питьевую воду приходится покупать, пожаловались местные жители.

С 25 июля в Геленджике вода подается по графику - на нескольких десятках улиц всего лишь по полтора часа в сутки, в некоторых микрорайонах города, а также в ряде курортных поселков - не более чем два с половиной часа.

Жители Геленджика сегодня собрались на набережной курорта, потребовав от чиновников мэрии решить проблему с водоснабжением, пишет "Живая Кубань".

Участники стихийного митинга заявили, что чиновники не исполняют обещания, в том числе о подвозе воды. При этом, по их словам, курорт не готов встречать туристов, так как они не смогут отдыхать без воды.

Жители города предложили написать петицию, собрать подписи и отправить делегата в Москву, чтобы о проблеме узнали там, пишет "ФедералПресс".

Администрация Геленджика, по состоянию на 18.35 мск, не прокомментировала на своем сайте и на своей странице в Instagram требования участников схода.

Напомним, в августе 2019 года жители Геленджика пожаловались, что на Троицком водопроводе, который снабжает питьевой водой три района Кубани, регулярно происходят аварии. Из-за перебоев с водой им приходится отказываться от приема отдыхающих и трудно продать жилье, указали они.