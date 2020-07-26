26 июля 2020, 04:55

Подача воды в Геленджике сокращена до полутора часов

В некоторых районах Геленджика из-за засушливой погоды вода подается только полтора часа в сутки, в других - не более чем два с половиной часа.

Администрация Геленджика опубликовала график подачи холодной воды в городе, согласно которому с 25 июля вода на нескольких десятках улиц подается всего лишь на полтора часа в сутки с 18.00 мск до 19.30 мск.

В некоторых микрорайонах города, а также в ряде курортных поселков вода также будет подаваться по графику, но чаще - два раза в день на час и на полтора часа, говорится в сообщении городских властей, опубликованном на сайте администрации.

В частности, с 6.00 до 7.00 мск и с 18.00 до 19.30 мск вода будет подаваться в микрорайонах Северном, Западной, Марьинском, Голубой Бухте и Бобруковой Щели, на ряде улиц, а также в селах Дивноморское, Кабардинка, Марьина Роща, Тонкий мыс и "Винсовхоз".

Проблемы с водоснабжением Геленджика начались в мае. В начале июля власти города вынуждены были ввести график подачи холодной воды из-за засушливой погоды. Так как дождей не было несколько месяцев, водозабор не подпитывался, и 20 из 35 скважин были остановлены, пишут "Юга.ру".

Власти города вынуждены были искать в городе колодцы, чтобы местные жители могли брать их них воду хотя бы хозяйственных нужд. Найдено было 15 колодцев, два из них - в районе Тонкого мыса на улице Парусной - уже восстановлены.

Напомним также, что, как ранее писал "Кавказский узел", аналогичная проблема с водоснабжением возникла в другом кубанском городе Ейске, где в начале июля из-за сильной жары был введен жесткий график подачи воды - три часа утром и три часа вечером.

Примечание:

"Планы властей повысить тарифы ЖКХ возмутили жителей Кабардино-Балкарии", "Специалисты по кровопусканию в Чечне заявили о поборах за утилизацию отходов", "Выработка электроэнергии в Чечне возобновилась после строительства ТЭС".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 июля 2020, 05:54

26 июля 2020, 04:02

26 июля 2020, 03:03

26 июля 2020, 02:04

26 июля 2020, 01:05

  • Власти Кисловодска отказались согласовать акцию в поддержку Навального

    Активист "Яблока" из Ставропольского края Рональд Айрапетян планировал провести 3 августа акцию в поддержку Алексея Навального, но получил отказ от чиновников Кисловодска, которые связали запрет с ограничениями в период пандемии коронавируса. По мнению Айрапетяна, власти боятся волнений в обществе.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи