Подача воды в Геленджике сокращена до полутора часов

26 июля 2020, 04:55

В некоторых районах Геленджика из-за засушливой погоды вода подается только полтора часа в сутки, в других - не более чем два с половиной часа.

Администрация Геленджика опубликовала график подачи холодной воды в городе, согласно которому с 25 июля вода на нескольких десятках улиц подается всего лишь на полтора часа в сутки с 18.00 мск до 19.30 мск.

В некоторых микрорайонах города, а также в ряде курортных поселков вода также будет подаваться по графику, но чаще - два раза в день на час и на полтора часа, говорится в сообщении городских властей, опубликованном на сайте администрации.

В частности, с 6.00 до 7.00 мск и с 18.00 до 19.30 мск вода будет подаваться в микрорайонах Северном, Западной, Марьинском, Голубой Бухте и Бобруковой Щели, на ряде улиц, а также в селах Дивноморское, Кабардинка, Марьина Роща, Тонкий мыс и "Винсовхоз".

Проблемы с водоснабжением Геленджика начались в мае. В начале июля власти города вынуждены были ввести график подачи холодной воды из-за засушливой погоды. Так как дождей не было несколько месяцев, водозабор не подпитывался, и 20 из 35 скважин были остановлены, пишут "Юга.ру".

Власти города вынуждены были искать в городе колодцы, чтобы местные жители могли брать их них воду хотя бы хозяйственных нужд. Найдено было 15 колодцев, два из них - в районе Тонкого мыса на улице Парусной - уже восстановлены.

Напомним также, что, как ранее писал "Кавказский узел", аналогичная проблема с водоснабжением возникла в другом кубанском городе Ейске, где в начале июля из-за сильной жары был введен жесткий график подачи воды - три часа утром и три часа вечером.