Пользователи соцсетей потребовали от властей Кубани устранить нехватку воды в Ейске

05 июля 2020, 10:28

Пользователи соцсетей раскритиковали власти Кубани за ограничение подачи воды в Ейском районе Краснодарского края из-за сильной жары. Если воды не хватает, то нужно либо расширить пропускную способность водоканала, либо закрыть Ейск для отдыхающих, отметили комментаторы.

Из-за сильной жары в Краснодарском крае, в Ейском районе введен жесткий график подачи воды. Наблюдается дефицит холодной воды, из-за чего госкомпания "Кубаньводкомплекс" ввела режим экономии в Ейске и Ейском районе. Вода будет течь в кранах жителей всего шесть часов в сутки – с шести до девяти часов утра и с восьми до одиннадцати вечера. В остальное время ее подача будет снижена, сообщил 4 июля "Интерфакс" со ссылкой на "Кубаньводкомплекс".

Пользователи Instagram отметили плохое качество питьевой воды в Ейске

Запись с просьбой к жителям об экономии воды была опубликована 4 июля на странице в Instagram компании "Кубаньводкомплекс". К 10.00 мск 5 июля эта запись набрала 33 отметки "Нравится", а комментаторы оставили под ней 12 сообщений. Большинство пользователей подвергли критике властей за нехватку воды и потребовали расширения пропускной возможности водоканала. "Как вы надоели. Да мы включаем воду и пошли гулять на улицу. Цирк, цирк да и только. На кой черт прокладывать новые трубы, если нет воды. Миллиарды растащите, а мы будем сидеть без воды", – написал пользователь kirillvyshinskii.

"Я извиняюсь, а какой водой надо поливать огород и мыть машину?" – задалась вопросом marina_malina_135.

Другие комментаторы помимо дефицита воды раскритиковали ее качество. "Вот мне интересно, это они про питьевую воду пишут, которую пить невозможно. Запах ужасный не понятно, что за вкус хлорка или белизна? А горячая вода кипяченная так и вовсе. Приходится покупать питьевую воду в магазинах. Самое интересное, сколько бы раз ни звонила в водоканал с жалобой, мне отвечают у всех чистая вода бежит вы одна такая. Но я то уверена, что не одна. И качество воды за последний месяц сильно ухудшилось. Для чего тогда платим такие суммы за питьевую воду? Нужно оплачивать как за техническую", – возмутилась nadya_polulakh.

"Может все-таки трубы должны быть неизношенными! Как экономить, если такая жара, чем поливать, как соблюдать элементарно гигиену? И потом вода ужасно воняет, что вы с ней там делаете? Такие тарифы на воду, <…> совсем не соответствует качеству", – написал пользователь fartyna08.

"Ничего нового. Выход один – нужно вкладывать деньги в инфраструктуру, нужен новый магистральный водопровод. Каждый год одно и тоже", – отметил _a.vasilyev_.

"Реально мы то платим! Сколько израсходовали столько и заплатили! Меняйте трубы лучше", – потребовал пользователь nina333777s.

Пользователи Facebook указали на халатное отношение чиновников к проблеме с нехваткой воды

Публикация с предупреждением об ограничении подачи воды была размещена на странице "Yeysk Press" в Facebook. К 10.00 мск 5 июля набрала восемь отметок "Нравится", пользователи оставили под ней десять комментариев. Большинство из них также подвергли критике нехватку воды. "Да все итак экономят! За такую цену на воду кто будет забывать кран выключить? Не смешите. Естественно потребление выросло, жаркое время, все логично, люди постоянно душ принимают или нам потными грязными ходить? Приезжают отдыхающие, съезжаются собственники квартир с других регионов, город вырос расстроился. А сети водопровода остались прежними. И городу предстоит расти. Строительство многоквартирных домов увеличивается. Нужно строить вторую сеть водопровода. А где деньги брать?! Замкнутый круг. Геленджик уже сидит летом без воды, по графику дают. Тоже ждет и нас в недалеком будущем", – написала Mari Marishca.

"Вы что там, головой стукнулись? Рационально использовать? Это как? Что в вашем понимании не рационально? <..> А как рационально помыть машину? Или вы даете в определенное время воду, для помывки машины? Рационально полить насаждения? Тоже есть время для этой воды? "Вода для полировки газона". Вы себя слышите?" – задался вопросом Максим Глущенко.

Некоторые комментаторы заявили, что если в районе не хватает воды, то власти должны закрыть Ейск для посещения отдыхающих, чтобы снизить нагрузку на водоканал. "У меня нет огородов, машину мою на автобане. Почему я должна страдать? Что, город не может обеспечить водой население? Огороды поливают испокон веков. Машины мыть тоже надо, да и купаться /мыться чем чаще, тем лучше. Лето есть лето и оно не в 2020 началось. Для кого новость, что летом вода больше расходуется. Или компания новая, когда принимала дела об этом не знала? Вы скажите нам что делать? Куда обращаться? Кому писать? Чтобы финансирование прошло и нам провели нормальный водопровод. Город растет, город курортный. Если в лето нет возможности увеличить объем подачи воды, тогда закрывайте город для курорта. Жители не должны страдать", – написала Алена Макаренко.

"Вам деньги выделили, делайте. <…> Каждый год все хуже и хуже! У меня нет огорода, нет машины, я пить хочу и купаться", – написала Камилла Владимировна.