30 июля 2020, 00:48

Сын бывшего премьер-министра Дагестана обвинен в убийстве студентки МГИМО

Суд в Москве заключил под стражу на два месяца Муртузали Меджидова - сына бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова. Муртузали Меджидов обвинен в убийстве студентки из Казахстана.

Решение об аресте Муртузали Меджидова Басманный суд вынес 29 июля.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 сентября 2020 года", - процитировал сообщение пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Морозовой ТАСС. Меджидова задержали утром 28 июля, он обвинен в убийстве по делу о гибели студентки из Казахстана в 2018 году, рассказала сотрудница суда.

Меджидов был молодым человеком 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы, погибшей в апреле 2018 года, отмечает издание.

Она выпала из окна четвертого этажа здания вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли, сообщает РИА "Новости". По данным издания, Муртузали Меджидов приходится сыном бывшему дагестанскому высокопоставленному чиновнику и бизнесмену Мухтару Меджидову.

 С января по июль 2013 года Мухтар Меджидов был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле". В январе 2019 года сообщалось, что он может выступить в качестве кандидата на пост мэра Махачкалы. Однако впоследствии Меджидов отказался от планов участия в конкурсе.

Меджидов обвиняется по части 1 статьи 105 УК России (убийство), следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Отметим, санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно меры пресечения не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 27-летний житель Дагестана был застрелен на территории ОАО "Махачкалаводоканал". Убитый - Абдулбасир Омаров, племянник бывшего руководителя "Дагавтодора" и дагестанского филиала "Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова, а подозреваемые в убийстве и соучастии - сыновья депутата Народного собрания Дагестана и бывшего главы Шамильского района, сообщил "Черновик" со ссылкой на соцсети.

Примечание:

"Суд отменил приговор пенсионеру МВД по делу об убийстве жительницы Дагестана", "Пользователи YouTube сравнили конфликт в Манасе и дело убитых пастухов", "Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре".

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