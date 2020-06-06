Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре

06 июня 2020, 16:06

Подозреваемый в покушении на убийство двух жителей Кизляра не установлен, сообщило следствие. Нападавший мог мстить за гибель братьев Гамзатовых в перестрелке 2012 года, предположил источник.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 июня в Кизляре произошла стрельба, в результате которой двое мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По словам врачей, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По версии следствия, 5 июня на улице 40-летия Дагестана в Кизляре некий человек открыл огонь по припаркованному на обочине дороги автомобилю. Сидевшие в машине 33-летний и 39-летний местные жители получили огнестрельные ранений. "Смерть потерпевших не наступила по независящим от воли обстоятельств неизвестного мужчины, в связи с тем, что последним была оказана своевременная медицинская помощь", - говорится в сообщении дагестанского управления Следкома.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух или более лиц" и "Незаконный оборот оружия", отчиталось сегодня ведомство на своем сайте. Подозреваемый не установлен. Версии произошедшего в публикации не приводятся.

Один из раненых ранее работал в охране бывшего главы Кизлярского района Андрея Виноградова, мотивом покушения могла быть кровная месть, сообщило 5 июня дагестанскоое издание "Черновик".

В 2012 году в Кизляре в конфликте с охранниками погибли пятеро братьев Гамзатовых, в том числе депутат Кизлярского городского собрания Магомед Гамзатов. По неподтвержденным данным, один из раненых 5 июня участвовал в той перестрелке, но позднее был оправдан судом, говорится в публикации.

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Сегодня в Instagram-паблике tut.yuzhdag было опубликовано с припаркованными на ночной улице полицейскими машинами с включенными проблесковыми огнями. За кадром говорит человек, представляющий себя как очевидец инцидента.

"Стреляли. Я слышу: стрельба, крик. Парнишка начал кричать. Потом резко выбежал из машины. Скорая ехала из больницы, он ее остановил. Короче, загрузился сам, запрыгнул. Его увезла скорая. Машину бросил с открытыми дверями", - говорит женский голос за кадром.