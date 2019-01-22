Журналисты поспорили о прозрачности отбора кандидатов в мэры Махачкалы

22 января 2019, 23:28

Публично представить свои программы развития города согласились 34 кандидата в мэры Махачкалы. Публичные слушания демонстрируют прозрачность процедуры и способствуют реальной конкуренции, считают Гаджимурад Сагитов и Магомед Магомедов. Слушания дают конкурсной комиссии дополнительные возможности для отсева неугодных кандидатов, уверен Милрад Фатуллаев.

Как писал "Кавказский узел", 16 января завершился прием документов от претендентов на пост мэра Махачкалы. Заявки на участие в конкурсе успели подать 40 человек. Все кандидаты прошли первый этап конкурса и были допущены ко второму этапу - собеседованию, в ходе которого претенденты на пост мэра должны представить программу развития Махачкалы. Сегодня часть кандидатов отказалась от публичного представления своей программы развития города.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выдвижение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова, который выступил за всенародные выборы главы Махачкалы, является проявлением его реальных политических амбиций, но реальные шансы занять пост мэра у него минимальны, полагают главреды дагестанских изданий.

От публичной презентации своей программы развития Махачкалы отказались шестеро участников конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Для остальных 34 кандидатов конкурсная комиссия сегодня составила график выступлений, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

С лушания состоятся с 23 по 28 января. Согласно утвержденному комиссией графику, который имеется в распоряжении «Кавказского узла», депутат Госдумы Гаджимурад Омаров презентует свою программу 23 января, а Салман Дадаев – 26 января.

В списке кандидатов, согласившихся на публичные презентации своих программ, отсутствуют юрисконсульт УЖКХ Махачкалы Джабраил Гамзатов, начальник отдела организационно-правового обеспечения агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Магомедзапир Далгатов, предприниматель Арсенбек Пираматов, бывший кандидат в главы Гунибского района Садык Дибиров, эксперт-строитель Касум Магомедов, председатель собрания депутатов Кировского района Махачкалы Эльмира Абиева.

По информации главы Совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева, один из шестерых перечисленных кандидатов отказался от участия в конкурсе. Кто именно решил отказаться от борьбы за пост мэра, активист не уточнил. "Один человек взял самоотвод, а пять человек пройдут собеседование без присутствия общественников и СМИ. Они пройдут самыми последними", - написал сегодня Хадулаев на своей странице в Facebook.

Весь процесс конкурсных испытаний разделен на две части, сообщил председатель конкурсной комиссии Анвар Халилов. «Все участники сначала представят программу развития Махачкалы, а затем пройдет индивидуальное собеседование», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Комиссия выступает за публичное представление программы всеми кандидатами, однако такая презентация не может быть обязательной, отметил член конкурсной комиссии Нажмудин Курбанов. Кандидаты, отказавшиеся от публичной презентации, будут проходить те же конкурсные испытания в присутствии членов комиссии. «Мы в равной степени проанализируем представленные программы, а затем проведем собеседование. В него мы включим вопросы, которые к нам поступили от общественных организаций», - рассказал Курбанов.

Сессия городского собрания депутатов, на которой будет утвержден мэр Махачкалы, предварительно запланирована на 31 января, сообщил председатель Горсобрания Махачкалы Абумуслим Муртазалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Власти стремятся продемонстрировать прозрачность выборов мэра Махачкалы, организуя открытое обсуждение программ кандидатов, хотя такие слушания связаны для них с определенным риском, считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Если среди кандидатов окажется человек, который будет выглядеть более достойно и профессионально, чем кандидат от руководства республики, если предложенные им решения будут убедительнее для общественности, власть может понести имиджевые потери. Насколько эти выборы действительно окажутся прозрачными, станет известно перед самим голосованием. Если оно будет тайным и депутаты проявят самостоятельность, а урну вскроют публично, то это будут самые прозрачные выборы в современной истории Дагестана», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Журналисты назвали Дадаева явным фаворитом списка

Из сорока кандидатов в мэры Махачкалы только 6-7 человек реально способны занять этот пост «по своим профессиональным или же политическим качествам», считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

По словам журналиста, Салман Дадаев является явным фаворитом конкурсной компании, и друге кандидаты это осознают. «Несомненно, он - лидер списка в силу того, что на него делает ставку Васильев. Депутаты городского собрания и отдельно взятые кандидаты пытаются с ним сдружиться», - сказал Магомедов корреспонденту «Кавказского узла».

Многие из кандидатов хотели бы видеть себя в команде Владимира Васильева, но фактически они туда не входят, считает политический обозреватель. Кроме того, в списке кандидатов в мэры есть люди, близкие к Саиду Амирову и к Сагидпаше Умаханову. «Но лучше на данном этапе не называть их фамилии, чтобы не настраивать однозначно общественное мнение за или против них», - сказал он.

Открытое обсуждение программ Магомедов назвал однозначно положительным моментом. «Может быть с какими-то элементами бутафории, но тем не менее, мы сейчас имеем возможность наблюдать как проходит конкурсная процедура. [Для кандидатов] это огромный образовательный стимул», - заявил журналист. Салман Дадаев уже уверен в своей победе, считает главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. «Дадаев безусловно фаворит этого списка, [республиканские власти] сделали ставку на него. Безусловно сам Дадаев рассматривает себя в качестве мэра Махачкалы», - сказал он.

В списке кандидатов имеются люди с реальными политическими амбициями, которые хотели бы занять эту должность, считает Фатуллаев. Мухтар Меджидов, который отказался от планов участия в конкурсе, мог бы всерьез конкурировать с Дадаевым, как и депутат Госдумы от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров, полагает журналист.

«Думаю, что, если Омаров пройдет в следующий тур, он составит реальную конкуренцию формальному лидеру этого списка», - заявил Фатуллаев. Журналист предположил, что во второй тур пройдут три или четыре человека - Салман Дадаев и два-три его формальных конкурента.

Информация о принадлежности того или иного кандидата к определенной политической силе распространяется на уровне слухов, отметил он. «Понятно, что в нынешних условиях любой, кто является представителем, скажем [Сагида] Муртазалиева или [Саида] Амирова, не имеет никаких шансов на прохождение во второй тур», - заявил Фатуллаев корреспонденту «Кавказского узла».

Открытое обсуждение программ главред РИА «Дербент» назвал "полной бутафорией" и формализмом: всерьез обсудить программы множества кандидатов в течение одной недели невозможно, зато конкурсная комиссия получает в таких условиях возможности для маневров, считает он. «Все программы и документы кандидатов дают [конкурсной комиссии множество возможностей] найти реальные или формальные причины либо поводы для отказа тем или иным кандидатам», - заключил Милрад Фатуллаев.