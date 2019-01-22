Часть кандидатов в мэры Махачкалы отказалась от публичных выступлений

22 января 2019, 19:27

Некоторые из претендентов на пост мэра Махачкалы отказались от публичного представления своей программы развития города. Выступления кандидатов, которые согласны представить программу перед журналистами, начнутся 23 января.

Как писал "Кавказский узел", 16 января завершился прием документов от претендентов на пост мэра Махачкалы. Заявки на участие в конкурсе успели подать 40 человек. Все кандидаты прошли первый этап конкурса и были допущены ко второму этапу - собеседованию, в ходе которого претенденты на пост мэра должны представить программу развития Махачкалы.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выдвижение Омарова является проявлением его реальных политических амбиций, но реальные шансы занять пост мэра у него минимальны, полагают главреды дагестанских изданий.

Второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Махачкалы начался сегодня в администрации Махачкалы. На собрании кандидатов присутствовали все участники конкурса, в том числе Салман Дадаев, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Правила проведения второго этапа конкурса озвучил член конкурсной комиссии, начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по вопросам местного самоуправления Курбан Нажмудинов. По его словам, кандидаты должны представить программу развития города, и пройти собеседование.

"С учетом пожелания некоторых кандидатов, представление программы предлагается провести в закрытом режиме. Предлагаю кандидатам, которые желают представить программу с участием СМИ и общественных организаций, проинформировать комиссию: мы определим, кто за кем выступает, дату и время, и сформируем график с 23 января. Кто отказывается от публичного выступления, с теми заседание пройдет в закрытом режиме сегодня", - сообщил Нажмудинов.

По словам чиновника, представление публичных программ было намечено на 22 января, но представители общественных организаций пожелали задать кандидатам свои вопросы, поэтому выступления перенесены на более поздний срок. После этого журналистов и активистов попросили покинуть актовый зал.

Возраст кандидатов на пост главы города - от 25 до 65 лет, трое из кандидатов - женщины. Четверть кандидатов - десять человек из сорока - являются членами партии "Единая Россия", трое принадлежат к партии "Справедливая Россия", еще двое - представители КПРФ. График публичных выступлений кандидатов со своими программами развития Махачкалы журналисты получат по электронной почте не позднее утра 23 января, сообщили в конкурсной комиссии корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что прежний глава Махачкалы Муса Мусаев 15 октября 2018 года был осужден на четыре года колонии по обвинению в превышении полномочий. 27 декабря 2018 года, когда приговор вступил в законную силу, местные депутаты приняли решение о его отставке.