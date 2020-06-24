Источники сообщили о причастности сыновей дагестанского депутата к убийству

24 июня 2020, 17:07

27-летний житель Дагестана был застрелен на территории ОАО "Махачкалаводоканал", сообщил Следком. Убитый - Абдулбасир Омаров, племянник бывшего руководителя "Дагавтодора" и дагестанского филиала Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова, а подозреваемые в убийстве и соучастии - сыновья депутата Народного собрания Дагестана и бывшего главы Шамильского района, сообщил "Черновик" со ссылкой на соцсети.

По версии следствия, вечером 23 июня у ворот на территории ОАО "Махачкалаводоканал" в ходе драки и стрельбы был ранен 27-летний местный житель, он скончался в больнице, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Следователи возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.105 и ч.1 ст.222 УК России). "Принимаются меры по установлению лица, совершившего данное преступление", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Убитый - Абдулбасир Омаров, племянник бывшего руководителя "Дагавтодора" и дагестанского филиала Упрдор "Каспий" Магомедрасула Омарова. В убийстве подозревается сын депутата Народного собрания Дагестана и бывшего главы Шамильского района. Также полиция разыскивает еще двух сыновей депутата, которые заподозрены в причастности к преступлению, пишет со ссылкой на соцсети "Черновик".

По данным издания, пресс-служба МВД по республике воздерживается от комментариев.

На Youtube-канале "Черновика" сегодня появилось видео, на котором показана запись видеорегистратора. Само видео записано с монитора компьютера, на котором просматриваются записи. На экране видно скопление молодых людей на улице. Они сначала идут, а затем начинают бежать. "Они уже... пошмаляли и убегают. Все сделали они давно уже... А теперь давай, где стрельба, - главную камеру включи", - говорит голос за кадром. После того, как часть людей разбежалась, в кадре появляются еще несколько человек, один из них несет кого-то на руках. Видео к 17.05 мск набрало 306 просмотров.

Ориентировка МВД по Дагестану опубликована в Telegram-канале "Дагестанские известия". В документе указаны данные убитого и разыскиваемых.

На сайте МВД Дагестана к 17.05 мск нет информации об инциденте. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением информации о личностях убитого и подозреваемых и не может проверить достоверность сведений, опубликованных "Черновиком" и в Telegram-канале "Дагестанские известия".