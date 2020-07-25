Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

25 июля 2020, 16:32

Туристы из Венева и Уфы получили травмы при камнепаде в Черекском районе, они доставлены в больницу в Нальчике, сообщило МЧС.

По данным ведомства, туристы запросили помощи спасателей в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.

"Турист из города Венев и туристка из города Уфа попросили о помощи. В результате камнепада они получили различные травмы", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели эвакуировали пострадавших на вертолете и доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Состояние пострадавших стабильное", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 июля спасатели эвакуировали четырех туристов, получивших травмы в горах Кабардино-Балкарии.