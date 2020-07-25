25 июля 2020, 16:32
Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии
Туристы из Венева и Уфы получили травмы при камнепаде в Черекском районе, они доставлены в больницу в Нальчике, сообщило МЧС.
По данным ведомства, туристы запросили помощи спасателей в ущелье Безенги на высоте 3600 метров.
"Турист из города Венев и туристка из города Уфа попросили о помощи. В результате камнепада они получили различные травмы", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Спасатели эвакуировали пострадавших на вертолете и доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. "Состояние пострадавших стабильное", - говорится в сообщении ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что 20 июля спасатели эвакуировали четырех туристов, получивших травмы в горах Кабардино-Балкарии.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
25 июля 2020, 17:55
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Коронавирус не стал помехой для акций поддержки Кадырова из-за санкций
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