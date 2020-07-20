Четверо туристов эвакуированы с ледника Башиль

20 июля 2020, 20:17

Спасатели доставили в нальчикскую больницу туристов, получивших травмы в горах Кабардино-Балкарии и просивших о помощи.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня группа спасателей в 13.27 мск направилась на помощь туристам из Москвы, получившим травмы в Черекском районе в ущелье Башиль-Ауз.

Спасатели на вертолете МЧС России эвакуировали четырех туристов, трое из которых дети, с ледника Башиль на высоте 3600 метров. Сотрудники Центра медицины катастроф оказали им помощь и для дальнейшего осмотра доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Поисково-спасательные работы в Чегемском районе были завершены в 17.50 мск, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, один ребенок 2009 года рождения получил травму ноги, у остальных - незначительные травмы в виде царапин и ушибов", - рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".