Поисковые работы. Фото МЧС России по КБР https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4213060

20 июля 2020, 20:17

Четверо туристов эвакуированы с ледника Башиль

Спасатели доставили в нальчикскую больницу туристов, получивших травмы в горах Кабардино-Балкарии и просивших о помощи.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня группа спасателей в 13.27 мск направилась на помощь туристам из Москвы, получившим травмы в Черекском районе в ущелье Башиль-Ауз.

Спасатели на вертолете МЧС России эвакуировали четырех туристов, трое из которых дети, с ледника Башиль на высоте 3600 метров. Сотрудники Центра медицины катастроф оказали им помощь и для дальнейшего осмотра доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Поисково-спасательные работы в Чегемском районе были завершены в 17.50 мск, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, один ребенок 2009 года рождения получил травму ноги, у остальных - незначительные травмы в виде царапин и ушибов", - рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС Кантемир Беров, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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