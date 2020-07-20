Горы в Кабардино-Балкарии. Фото Олег Мар https://ru.wikipedia.org/

20 июля 2020, 16:30

Туристы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии

Группа спасателей направилась на помощь трем туристам из Москвы, получившим травмы в горах Черекского района.

Сообщение о том, что в Черекском районе в ущелье Башиль-Ауз туристам нужна помощь, поступило спасателям сегодня в 13.27 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"На леднике Башиль (высота 3600 метров) незарегистрированная группа из  Москва в количестве пяти человек попросила о помощи. По предварительной информации, три человека из группы получили травмы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

На помощь туристам направились четыре сотрудника Эльбрусского отряда МЧС, отмечается в публикации.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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