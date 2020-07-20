Туристы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии

20 июля 2020, 16:30

Группа спасателей направилась на помощь трем туристам из Москвы, получившим травмы в горах Черекского района.

Сообщение о том, что в Черекском районе в ущелье Башиль-Ауз туристам нужна помощь, поступило спасателям сегодня в 13.27 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"На леднике Башиль (высота 3600 метров) незарегистрированная группа из Москва в количестве пяти человек попросила о помощи. По предварительной информации, три человека из группы получили травмы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

На помощь туристам направились четыре сотрудника Эльбрусского отряда МЧС, отмечается в публикации.