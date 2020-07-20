20 июля 2020, 16:30
Туристы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии
Группа спасателей направилась на помощь трем туристам из Москвы, получившим травмы в горах Черекского района.
Сообщение о том, что в Черекском районе в ущелье Башиль-Ауз туристам нужна помощь, поступило спасателям сегодня в 13.27 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
"На леднике Башиль (высота 3600 метров) незарегистрированная группа из Москва в количестве пяти человек попросила о помощи. По предварительной информации, три человека из группы получили травмы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.
На помощь туристам направились четыре сотрудника Эльбрусского отряда МЧС, отмечается в публикации.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
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