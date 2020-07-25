Черкесский флаг. Фото: REUTERS/Muhammad Hamed

25 июля 2020, 08:03

Черкесская организация оценила в тысячу долларов лучшее эссе о майкопской культуре

Международная черкесская организация объявила о стипендиальной программе для студентов Адыгеи. Авторы лучших эссе на тему "Майкопская культура: ее история и значение" получат стипендию в размере 1000 долларов, сообщили организаторы. Черкесские активисты констатировали наличие проблемы сохранения родного языка и культуры в Адыгее.

Информация о программе поступила на смс-сервис "Кавказского узла" 13 июля. "Черкесская организация репатриации в Канаде совместно с Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований реализуют новую стипендиальную программу. Одноразовая стипендия в 1000 долларов будет присуждена студенту из Адыгеи, который напишет лучшее эссе о родной культуре", - сказано в сообщении.

Шествие черкесов. Стамбул, февраль 2014 г. Фото: REUTERS/Osman OrsalЗаместитель директора по науке Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Марзият Биданок сообщила, что в программе могут принять участие студенты всех вузов Адыгеи. Желающие получить стипендию в размере 1000 долларов должны представить в оргкомитет эссе на тему "Майкопская культура: Ее история и значение" или профессиональный пятиминутный видеосюжет на эту же тему. Биданок отметила, что главная цель стипендиальной программы - поддержка интереса у молодых людей к древней культуре адыгов и родному языку.

"Жюри - это члены международной черкесской организации поддержки репатриации. Мы занимаемся организационными моментами в Адыгее. Работы направляются в Канаду, но мы уже знаем, что интерес к стипендиальной программе большой - студенты откликаются на нее", - заявила Биданок корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что участвовать в программе может любой студент черкесского происхождения до 24 лет, обучающийся на дневном отделении. Заявитель должен быть гражданином России или иметь вид на жительство. Объем эссе - от четырех до шести страниц. Все работы будут добавлены в библиотеку международной черкесской организации, опубликованы на ее сайте и Youtube-канале. Эссе принимаются на черкесском, русском или английском языках до 30 августа. Программный комитет определит лауреатов в течение месяца после окончания приема работ.

Совещание черкесских князей в 1839-1840-х годах, Григорий Гагарин. Фото: общественное достояние https://ru.wikipedia.orgВыплаты стипендий победителям будут производиться в начале учебного семестра двумя переводами по 500 долларов. Потратить их можно на образование, сказано в положении о проведении стипендиальной программы.

Председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" Рамазан Тлемешок рассказал, что черкесские активисты поддерживают организаторов стипендиального проекта в информационном плане - публикуют информацию на официальном сайте и на страницах в соцсетях. По его мнению, подобные проекты помогают заинтересовать черкесских юношей и девушек к изучению родного языка и культуры.

"Мы признаем, что с изучением родного языка у нас проблема. Не только у нас, кстати. Это связано с технической революцией: дети теперь книг не читают, они все больше в Интернете. Поэтому нам тоже нужно идти в ногу со временем - создавать мультфильмы, игры, аудиокниги на родном языке. Мы отстали в этом плане", - считает Тлемешок.

Черкесский флаг в руках участников траурной акции в честь 151-й годовщины окончания Кавказской войны. Москва, 21 мая 2015 года. Фото Карины Гаджиевой для "Кавказского узла"Он отметил, что опыт создания мультфильма на адыгском языке в Майкопе есть, "но этого недостаточно". "Черкесские активисты стараются работать над решением этой проблемы, и учебные пособия у нас выпускаются. Но должна быть заинтересованность и родителей тоже, ведь никогда родной язык не был обязательным для школьников, даже в советское время. Но в семьях на нем говорили всегда. Сейчас и с этим проблемы", - сказал Тлемешок корреспонденту "Кавказского узла".

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках". 4 июля текущего года вступили в силу поправки в Конституцию России. Среди них - поправка о статусе русского языка. В тексте поправки говорится, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". 

Председатель "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт отметил, что до сих пор в республике работает система изучения родного языка, созданная в советское время, и до сих пор она не претерпела каких-либо изменений.

Черкесский календарь на 2020 год. Дизайнер Руслан Гаштов."В Адыгее изучение родного языка было всегда добровольным, так что существенных изменений не произошло. Проблема существует в дошкольных учреждениях с изучением родного языка. Но власти пока не подступились к этой проблеме. Что до функционирования языка в обществе - безусловно, он выполняет свою роль. Для части детей городской интеллигенции проблема сохранения родного языка существует", - сказал Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что в Адыгее необходимо создать телевизионный канал, который вещал бы только на родном языке. Сейчас программы на адыгском языке выходят в эфире республиканской ГТРК, но этого недостаточно, и при этом они постепенно сокращаются, заявил Сохт.

Напомним, в январе 2019 года жители Шовгеновского района Адыгеи потребовали увеличить число уроков адыгейского языка в школах республики. По их мнению, дети забывают родной язык в русскоязычной среде, а семейный круг не может восполнить этот пробел. Глава республики поручил министру образования разобраться с поднятыми жителями республики вопросами. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Адыгеи поддержали обращение.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

Примечание:

"Историки объяснили значимость издания монографии Айтека Намитока на русском языке", "Российские власти отстранились от решения вопроса о репатриации черкесов", "Историки указали на несвободу при изучении Кавказской войны".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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