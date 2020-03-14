Историки указали на несвободу при изучении Кавказской войны

14 марта 2020, 09:44

Политизированное отношение к событиям Кавказской войны мешает ее объективному изучению, указала историк Лариса Цвижба. Специалистов по этой теме вынуждают сглаживать "острые углы" на этапе защиты диссертаций, заявил дагестанский историк Хаджимурад Доного. Ученые в регионах Северного Кавказа не могут выходить за рамки концепций, поддерживаемых местными властями, считает кавказовед Вадим Муханов.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля в музее декоративно-прикладного искусства Москве открылась выставка "Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века". Организаторы выставки постарались обойти такие острые углы, как депортация черкесов, отметили историки и посетители.

Кавказская война - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, отмечается в справке о Кавказской войне, опубликованной на "Кавказском узле".

Выставку посетили свыше четырех тысяч человек

Научная конференция "Империя и Кавказ. Исследования. Коллекции. Реставрация" состоялась 12-13 марта в стенах музея декоративно-прикладного искусства, где проходит и выставка "Империя и Кавказ". С начала выставки ее посетили более 4 тысяч человек, она продлится до 5 апреля, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации музея.

Часть докладов была посвящена узким вопросам. Так, кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГОСНИИР) Алексей Петрушкевич в первый день конференции рассказал о предметах из собрания князей Барятинских на выставке "Империя и Кавказ", а также об атрибуции клише с портретом генерал-фельдмаршала А.И. Барятинского.

Выставка "Империя и Кавказ" интересна не только оружием, но и такими экспонатами, как оригинал хрестоматийного портрета имама Шамиля и штандарт наместника Кавказа князя Барятинского, указали историки.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Лариса Цвижба выступила с докладом "Неизбежность войны на Кавказе или ее провокация?" "Неизбежность войны была обусловлена тем, что территория Кавказа к началу XIX века была отторгнута Российской империей у Османской и Персидской империй. В то же время, местные народы оказались поставлены перед фактом, что теперь на этой территории «новый хозяин». Таким образом, конфликтная ситуация была заложена", - сказала она.

При этом, ряд действий российских властей и военных носил вызывающий, "дразнящий" горцев характер, указала Лариса Цвижба. "Не было почти разъяснительной работы, диалога с местным населением, которое в большинстве своем русский язык не могло знать, как и русские местных наречий. Владетели у местных народов разговаривали, помимо своих языков, на арабском, турецком, персидском, но русский им был незнаком. Вместо налаживания контакта шло провоцирование - специально дразнили местных вооруженными отрядами. Стычки были порой из-за непонимания реальности. Например, группа черкесов с оружием выезжает на охоту, им навстречу русский сторожевой отряд. И те, и другие из-за непонимания языка и сути действий усматривают в другой стороне врагов. Рапорты русских военных полны утверждений, что горцы де действуют незаконно. Но о каких законах шла речь? О законах Российской империи, о которых горцы просто не были осведомлены. И не было попытки разъяснить их. Поэтому противостояние перерастало в военный конфликт, в котором погибало все больше и больше людей", - пояснила ученая.

По ее словам, ситуацию обострило переселение на вновь присоединенные к Российской империи территории Кавказа. "Об этом свидетельствует немало документов. Переписка императора подтверждают целенаправленность такой политики, чтобы удержать новые территории. Естественно, местное население при этом вытеснялось. Иногда это сопровождалось насилием, сжиганием селений местных народов и так далее. А наиболее жесткой и непримиримой борьба стала уже после 1829 года - после Адрианопольского мира, когда юридически Северный Кавказ был передан Российской империи", - отметила Цвижба.

Лариса Цвижба: тема Кавказской войны недостаточно обсуждается на федеральном уровне

Доклад Ларисы Цвижбы дискуссии не вызвал. Историк указала корреспонденту "Кавказского узла", что на федеральном уровне давно не проводилось крупных конференций, посвященных Кавказской войне. "На федеральном уровне интереса к теме нет, и это создает проблемы. Более того, определенные старания направлены на то, чтобы ряд острых вопросов - например, многочисленные жертвы войны, мухаджирство - не выходили на публику. Это очень плохо. Потому что это та история, о которой нужно говорить. Говорить о событиях надо, чтобы понимать какие уроки извлечь из них", - считает ученая.

Под термином махаджирство (мухаджирство) обычно понимают массовое переселение мусульман из немусульманских стран в мусульманскую страну. В частности, мухаджирами называют представителей горских народов, покинувших Российскую империю во время Кавказской войны, говорится в справке "Кавказского узла" о мухаджирах.

Она напомнила, что в ходе подготовки к Олимпиаде в Сочи возмущение у адыгского общества вызвало игнорирование истории народов, которые проживали когда-то в тех местах. "Ведь горный массив Красная Поляна - это территория, где завершилась Кавказская война, проходил парад победивших русских войск. В Краснодарском крае целое поколение выросло фактически неосведомленным об истории этих мест, о том, кто здесь жил, почему эти народы исчезли отсюда, откуда идет топонимика. Тем более, не знают о трагедии черкесов. В этом я убедилась, когда преподавала в Сочи. Местные студенты даже не были в курсе, что история Сочи связана с Кавказской войной", - посетовала Цвижба.

Определенная "закрытость" темы Кавказской войны позволяет по-своему интерпретировать ее в регионах, отметила Лариса Цвижба. "А там подача материала порой оставляет желать лучшего. Кто знает, а кто и не знает, но выдает свое мнение за истину. Существует политизированное отношение к событиям Кавказской войны. Так, черкесские активисты часто говорят о завершающем этапе войны как о геноциде черкесов. Хотя эта формулировка не подходит к тому, что происходило. Для того, чтобы говорить о геноциде, нужно рассмотреть все аспекты войны: приход, набеги, интегрирование, военные действия, роль местной знати. Надо все рассматривать в комплексе. А сейчас с разных сторон идет выдергивание отдельных фактов, удобных в той или иной ситуации. Поэтому требуются большие форумы ученых, чтобы был обмен информацией, мнениями, источниками. А этого нет", - констатировала Цвижба.

Политизированность темы Кавказской войны отражается и в превозношении российских генералов, считает она. "Эти памятники генералам, которые кровь проливали местных жителей - это совсем не деликатные действия", - сказала она.

В октябре 2008 года в Минеральных Водах Ставропольского края был установлен памятник генералу Алексею Ермолову, который спустя три года подвергся осквернению. Осенью 2010 года еще один памятник Ермолову по инициативе местных казаков был установлен в Пятигорске. При этом все национальные общины народов Кавказа резко осудили установку памятника Ермолову. Установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром, считают дагестанский историк Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов.

Хаджи Мурад Доного: ученых вынуждают сглаживать "острые углы"

Историки, занимающиеся темой Кавказской войны, сталкиваются с ограничениями в своей работе, указал дагестанский историк Хаджимурад Доного, который из-за болезни не смог принять участия в конференции. "Например, на этапе защиты диссертаций (кандидатских, докторских) по истории Кавказской войны диссертационные советы требовали "сгладить углы" в работах соискателей ученых степеней - для того, чтобы диссертация была утверждена ВАКом. В первую очередь, это касается ученых с Кавказа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политизированность темы отражается не только в общественных дискуссиях но и в работах ученых, указал Доного, приведя в пример концепцию геноцида черкесов. "И хотя разные концепции идут, так или иначе, от ученых, но находят поддержку отнюдь не только в их узком кругу, но обсуждаются широкой общественностью. При этом власть должна обеспечить спокойное прохождение дискуссий, нельзя провоцировать конфликт", - отметил историк.

Он также указал на недопустимость установки памятников генералам времен покорения Кавказа. "Ведь людей из местных народов сгоняли с собственных земель, чтобы заполонить эти территории верноподданными - например, казаками. И зачем надо ставить памятники на Кавказе русским генералам-колонизаторам? А власть не хочет остудить головы инициаторов установки таких памятников. Неужели не понимает, что возникнет возмущение? Потому что для кавказских народов раны, полученные в ходе покорения их земель, до сих пор не зажили. И никогда Ермолов, Паскевич или Воронцов не станут героями жителей Кавказа", - подчеркнул Хаджимурад Доного.

Отдельные расхождения есть и между региональными интерпретациями Кавказской войны, указал историк. "Даже в Дагестане у ученых могут быть разные взгляды на те или иные аспекты. То же может быть в Чечне, Осетии, Кабардино-Балкарии. Но это частные расхождения по каким-то нюансам. Основные разногласия - с имперской концепцией", - резюмировал он.

Вадим Муханов: тема Кавказской войны цензурируется в регионах

Тема Кавказской войны стала более политизированной с конца 80-х, отметил старший научный сотрудник Центра Изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов. "Очень хорошо об этом ещё на рубеже 1990-2000-х годов написал профессор Дегоев, подводя некий итог по историографии Кавказской войны. С конца 1980-х эта тема вышла за рамки академической науки, хотя и до этого был, конечно, партийно-государственный контроль, навязывались официальные оценки, которых должны были придерживаться историки. Когда началась Холодная война, имам Шамиль «стал» ставленником султанской Турции и английских колонизаторов. Эту концепцию взяли под козырек и руководители советского Дагестана. После смерти Сталина концепция поменялась", - рассказал Вадим Муханов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Муханова, в настоящее время на федеральном уровне практически нет диктата в этой области исторической науки, но на региональном уровне эта проблема существует. "Любые ученые в регионе находятся в жесткой зависимости от умонастроений местной власти, которая с помощью общественности или без ее помощи давит на интеллектуалов. Местные интеллектуалы ничего самостоятельно, по сути, написать не могут, если это идет вразрез с концепцией, поддержанной тем или иным региональным лидером. Это можно увидеть на примерах Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Да и в Дагестане тематику регулируют власти. Это не запрос ученых. К примеру, построить башню в Ахульго. Спекуляции и прогибы региональных лидеров к научной дискуссии о Кавказской войне отношения не имеют. Причем, это общественно-политический дискурс, который основан на плохом знании прошлого", - заявил Муханов.

Открытый в январе 2017 года в Дагестане мемориал "Ахульго", посвященной штурму резиденции имама Шамиля во время Кавказской войны, напоминает о вражде, а не примирении сторон, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки. Они также указали на присутствие в выставочном зале портретов не связанных со штурмом Ахульго фигур, в том числе Александра I и Владимира Путина.