Историки объяснили значимость издания монографии Айтека Намитока на русском языке

13 июня 2020, 11:38

Уникальное русскоязычное издание монографии Айтека Намитока "Происхождение черкесов" поступило в продажу в Краснодаре и Майкопе. Выпуск этой книги стал историческим событием для черкесов и кавказоведов, поскольку вводится в научный оборот новый историографический источник, сообщила Наима Нефляшева. Издание монографии Намитока является общим культурным наследием кавказских народов, которое было долго неизвестно и недоступно для широкой аудитории, считает Георгий Чочиев.

На sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение, что Адыгейский государственный университет завершил проект по переводу и изданию двухтомной монографии черкесского политика и ученого Айтека Намитока "Происхождение черкесов". "Завершен проект Адыгейского госуниверситета по переводу с французского языка и изданию книги Айтека Намитока "Происхождение черкесов". Книга впервые была издана в Париже в 1939 году. Айтек Намиток - яркий представитель кавказской эмиграции 1920-х гг. Министр юстиции Горского правительства", - написал автор этого сообщения в WhatsApp. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

История Айтека Намитока - это часть истории большого рода Намитоковых, рассказала научный редактор русскоязычного издания монографии, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева "Кавказскому узлу".

"Мы всегда знали про Айтека Алиевича Намитока, наш дед, его двоюродный брат, поддерживал по мере возможности с ним отношения, они были людьми одного поколения. Старшие в роду Намитоковых всегда остро переживали за судьбу Айтека, особенно то, что он живет на чужбине и не может вернуться на родину. Тема наследия Айтека Намитока всегда присутствовала в нашей семье, старшие говорили, что было бы хорошо вернуть его академическое наследие на родину", - сказала она.

Айтек Намиток является первым ученым-черкесом, автором первого академического исследования, посвященного этногенезу адыгов, отметила Нефляшева.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Наша мама всю жизнь занималась восстановлением его биографии, собирая по крупицам скупые сведения в архивах. Моя первая поездка в Стамбул в 2001 году - это в том числе и поиск могилы Айтека Намитока и его супруги. Наконец, в 2004 году Адыгейский госуниверситет запустил проект перевода и издания монографии Намитока, была организована комиссия, которой руководила наша мама, профессор Намитокова Роза Юсуфовна. В нее вошли переводчик и доцент Шапина и сотрудник Научной библиотеки АГУ Зекох, а мы с сестрой вошли как редакторы", - рассказала Наима Нефляшева.

Она отметила, что переводу и редакционной работе предшествовал долгий подготовительный процесс. С перерывами работа над книгой от начала перевода до окончания верстки в типографии шла более 10 лет. Переводчикам было сложно, отметила Нефляшева, потому что требовалось не только знание французского языка, но истории Черкесии, античной мифологии, адыгских топонимов, в общей сложности над монографией в разные годы работало четыре переводчика.

"Сама по себе работа с рукописью была не так проста. Иногда нужно было работать с лупой, потому что бисерный почерк Намитока не всегда просто понять", - отметила она.

По ее словам, монография основана на широком круге источников - шумерских, античных, византийских, русских и других. "Он писал эту книгу, имея за плечами диплом Санкт- Петербургского университета, а позже учился и работал в Сорбонне вместе с известным ученым-нартоведом профессором Жоржем Дюмезилем. Методологические подходы современной европейской науки ему были известны, он входил в круг европейских ученых, которые занимались Кавказом и историей и культурой черкесов", - сообщила Нефляшева.

Она считает, что для истории развития адыговедения эта книга имеет большое значение. "Публикация "Происхождения черкесов" Намитока - это ввод историографического источника в научный оборот. Целая команда переводчиков и редакторов сделала ее доступной для читателя, для академических ученых. Предстоит академический анализ выводов и гипотез Намитока, ведь прошло почти сто лет с написания книги. Безусловно, ряд его фундаментальных положений науку обогатят", - уверена историк.

По ее информации, Национальный музей истории Адыгеи предоставил фотографии для издания. В этой книге есть отдельная вкладка с фотографиями Намитока, его жены Хайрие Мелек Хундж, известного черкесского общественного деятеля Стамбула начала ХХ века, писательницы, редактора. В издании книги принимали финансовое участие Адыгейский госуниверситет, семья Нефляшевых и бизнесмен из Москвы Олег Шехов.

Монография издана в Краснодаре тиражом 1000 экземпляров, продается в Краснодаре в издательстве "Традиция", в АГУ, часть тиража поступит в книжные магазины Майкопа, заключила Наима Нефляшева.

Лингвисты Адыгейского госуниверситета в 2016 году закончили работу над переводом с французского языка двухтомного труда известного черкесского политика, историка Айтека Намитока "Происхождение черкесов" (1892-1963). Айтек работал в Горском правительстве, в союзе с казачьей элитой - в Кубанской Раде, где занимал должность министра юстиции, отстаивал идею конфедеративного устройства России и единства Кавказа. Эмигрировал в Париж, тогда бывший одним из центров русской и кавказской эмиграции. Занимался политикой, историей, черкесским фольклором, работал со знаменитым французским нартоведом Жоржем Дюмезилем, в поисках черкесских этногенетических корней ездил в Турцию в древние города Алишар, Эйфес, Гордион. Опосредованно был вовлечен в политическую и культурную жизнь черкесского истеблишмента в Турции конца 1920-х годов, написала ранее автор блога на "Кавказском узле" "Северный Кавказ сквозь столетия" Наима Нефляшева. "Айтек Намиток скончался в Стамбуле в 1963 г. Похоронен вместе с женой на кладбище Караджа-Ахмет. Все годы он сильно тосковал по родине, по родственникам, по аулу, где прошло его детство... Сегодня Айтек Намиток возвращается на свою родину через память современников, через свои книги и свои благородные дела. Надеюсь, вернутся и остальные представители черкесского зарубежья 1920-1960-х гг., без которых наша история и мы сами неполны и лишены чего-то главного, основы и крепкой почвы под ногами", - написала она в посте "В АГУ готовится издание перевода книги А. Намитока "Происхождение черкесов". Париж, 1939".

Первый том монографии Намитока был переведен в Нальчике в 1960-х годах

Текст монографии Айтека Намитока "Происхождение черкесов" был написан ученым в эмиграции и издан в 1939 году на французском языке. Эта монография, учитывая политическую биографию Намитока как министра юстиции Горского правительства и Кубанской Рады и последующую эмиграцию, не могла быть опубликована в СССР. После смерти Намитока его архив, в том числе вторая часть монографии в рукописи, был передан профессором Жоржем Дюмезилем по воле Айтека Намитока сначала его родному брату Исмаилу в Майкоп, а в 1966 году передан в Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" кандидат филологических наук, научный редактор русскоязычного издания монографии Индира Нефляшева.

"В 1960-х годах первый том на русский язык был переведен в Нальчике учителем Ритой Морской. Но перевод не был опубликован. Айтек Намиток был очень известной фигурой в черкесской диаспоре и на родине, и понятно, все эти годы люди проявляли интерес к этому труду, тем более что его монография - первое академическое исследование этногенеза адыгов", - сообщила Нефляшева.

В книге использовали перевод Риты Морской и Розы Намитоковой, журналиста и лингвиста из Краснодара, сделанный в 1990-х годах, уточнила она. "Первый том - это результат работы двух переводчиков, вторая часть была переведена с французского доцентом кафедры французского языка АГУ Людмилой Шапиной", - добавила Индира Нефляшева.

По ее словам, было сложно работать с текстом, прежде всего, из-за его специфики, этот научный текст "структурно очень прозрачный, выверенный, лаконичный, в изложении четкая логика", и его можно считать образцом научного стиля. В тексте Намитока очень много информации, ссылок на другие издания и отсылок к научным теориям, что затрудняет работу редактора, отметила Нефляшева.

Сделанные автором сопоставительные исследования на материале адыгского, лигуро-кельтского, фракийского языков требовали, безусловно, осмысления для правильной передачи лексем и собственных имен антропонимов, топонимов из источника в переводное издание, добавила она.

Издание перевода монографии Намитока является важным событием для черкесов и кавказоведов

Айтек Намиток был одним из выдающихся представителей черкесской диаспоры. Он жил и работал в Париже и долгое время был информатором черкесского языка для видного французского языковеда Жоржа Дюмезиля, Немиток предоставил ему много материала о Черкесии и происхождении языка, рассказал научный сотрудник Фонда Рондели Алеко Квахадзе "Кавказскому узлу".

"Естественно, то культурное и интеллектуальное наследие, которое существует в черкесской диаспоре, оно, к сожалению не очень хорошо известно широкой аудитории черкесских субъектов России из-за языкового барьера, так как данные исследователи и представители литературы писали свои произведения на языках тех стран, где они проживали, и поэтому такие переводы являются очень важным шагом для ознакомления черкесов, проживающих в России, с деятельностью черкесской диаспоры за рубежом", - отметил Квахадзе.

Проекты, позволяющие сделать перевод и издание произведений авторов черкесской диаспоры, являются событием для всех черкесов и науки, поскольку это общее культурное наследие кавказских народов, которое долго оставалось неизвестным, считает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник СОИГСИ ВНЦ РАН Георгий Чочиев.

"Люди, которые оставили это наследие, они надеялись на то, что когда-то оно станет известным на исторической родине, поэтому это наследие должно становиться достоянием общественности, и та работа, которая ведется в этом направлении, вот такие переводы труда Намитока, нужно поддерживать и приветствовать", - сказал Чочиев "Кавказскому узлу".

Он отметил, что наследие кавказской диаспоры состоит в основном из мемуаров, очень много воспоминаний людей, переселившихся из России до или после революции. "Собственно научных трудов не так много, и монография Намитока из их числа. Я считаю, что для своего времени там были оригинальные концепции изложены, обращено внимание на какие-то вещи, на которые в нашей академической науке тогда меньше обращали внимания, в любом случае - этот труд должен быть известен и доступен нашим читателям, нашим кавказоведам", - отметил Чочиев.

Монография станет стимулом к независимой оценке истории Кавказа

«Происхождение черкесов» Айтека Намитока является важным интеллектуальным наследием черкесов и бесспорным достижением в области историографии Кавказа, сказала корреспонденту "Кавказского узла" профессор Тулейнского университета Нового Орлеана Лидия Жигунова. "История Кавказа, история черкесов не может считаться изученной без знания трудов, написанных черкесами диаспоры, поэтому подобного рода проекты необходимы", - считает она.

Жигунова надеется, что работа Намитока подтолкнет интерес к истории черкесов и вдохновит новое поколение российских историков к написанию работ, отличающихся независимым подходом к анализу проблем черкесской и кавказской истории в целом. "То, что мы наблюдаем в современной российской историографии по черкесской и кавказской тематике, за редким исключением, представляет собой весьма архаичный и примитивный дискурс, в большей степени повторяющей имперские мифы и советские шаблоны", - отметила она.

В отличие от западных исследователей, российские историки очень редко обращаются к трудам, написанным черкесскими историками и этнографами на Кавказе и в диаспоре, считает Жигунова. По ее мнению, источники российских историков ограничиваются зачастую работами, написанными представителями царской России, в основном отражающими историю завоевания Кавказа. Эти авторы стремились оправдать военно-колониальные методы, применявшиеся царскими войсками при завоевании Кавказа, отметила она. "В своих работах они представляли войну... как цивилизаторскую миссию, вынужденную меру против набегов, якобы совершаемых черкесами на их территорию", - сказала Жигунова. Она считает, что не менее идеологизирована и политизирована была советская историография, которая интерпретировала историю Кавказа "с марксистской точки зрения через призму классовой борьбы и эксплуатации масс аристократией и религиозными фанатиками".

Жигунова отметила, что этот колониальный дискурс до сих пор распространен и повторяется в постсоветской российской историографии о Кавказе. "Приверженцы такой неоколониальной историографии... считают, что Россия была вынуждена начать систематическое завоевание Северного Кавказа", - отметила Жигунова.

В современной западной науке и в академической среде защита достижений колониализма будет выглядеть не только антиисторично, но и дико, аморально, негуманно и политически некорректно, заявила Жигунова. "Однако такого рода публикации Русского исторического общества и кубанских историков о Кавказе до сих пор имеют широкую аудиторию в русских научных кругах", - указала она.

Стереть историю черкесов невозможно из-за множества источников на разных языках, они отражают развитие черкесского общества и вовлеченность черкесов в региональную и международную политику и экономику на разных этапах истории, сказала историк. "В этом отношении черкесская наука по истории и этнографии, написанная на разных языках представителями черкесской диаспоры, а также черкесами, живущими в России, гораздо более интегрирована в современный глобальный академический дискурс", - считает Жигунова.

Ученые назвали произведения представителей кавказской диаспоры, которые нуждаются в издании в России

Георгий Чочиев полагает, что с точки зрения изучения истории диаспорного кавказоведения стоило бы внести в оборот произведения таких авторов, как Терберей Шоэну, историка и публициста с абхазскими корнями, который писал в первой четверти XX века не только исторические и публицистические труды, но и мифологические исследования.

"Или Юзуф Иззет-паша, был такой генерал Османской империи, имел черкесское происхождение и написал историю Кавказа. Ну и Исмаил Беркок, который в 50-х годах написал "Историю Кавказа". Может быть, это не чисто академическое произведение, но в нем использованы такие сведения, которые были получены у эмигрантов разного времени, все это следует переводить", - отметил историк.

При этом, по его словам, литература черкесской диаспоры того времени крайне скупа, поскольку после образования Турецкой республики в 20-х годах прошлого века был введен запрет на исследования, связанные с нацменьшинствами, проживающими в этой стране. "Кавказоведение просто не могло существовать в Турции до недавнего времени. Какие-то мемуары есть, какой-то взгляд с другой стороны, есть люди, бежавшие в 20-е годы после революции, оставившие какие-то записки, которые дают представление о событиях гражданской войны на Кавказе, но с той стороны", - заключил Чочиев.

На русский язык необходимо также перевести монографию выдающегося черкесского социолога Зейнала Абидина Беслени, который является автором политической истории черкесской диаспоры в Турции, считает Алеко Квахадзе.

"Эта книга была издана в Великобритании, так как он являлся сотрудником университета в Лондоне. Эта монография очень высоко оценена в западных академических кругах, она переведена на турецкий язык, но, к сожалению, ее не существует на русском языке. Она была бы интересна не только черкесам, но и нечеркесским кавказоведам", - рассказал он.

Он также отметил, что есть много работ черкесских исследователей, проживающих в Турции, которые собирали фольклорные произведения, изучали язык и традиции черкесов. Они не напечатаны, но Квахадзе считает, что и с ними было бы полезно ознакомить северо-кавказскую аудиторию. "К сожалению не существует такой общей монографии, которая бы обобщила данные по поводу черкесской диаспоры Турции, в каких селах они живут, какова численность черкесского населения, информацию о выдающихся деятелях политики и культуры, искусства", - заключил он.

Жигунова считает, что все произведения, написанные зарубежными черкесами на разных языках (турецком, арабском, английском), необходимо перевести на черкесский и русский языки, а также нужно ознакомить зарубежных черкесов с произведениями кавказских авторов. "Мне, например, и с профессиональной и с гендерной точки зрения, очень интересно литературное творчество и общественная деятельность Хайрии Мелек Хунч (1896—1963), супруги Айтека Намитока, которая тоже являлась представительницей черкесской диаспоры", - сказала она.

В начале двадцатого века в черкесской диаспоре в Стамбуле уже существовало активное черкесское феминистское движение. Ассоциация солидарности черкесских женщин была основана в Стамбуле в 1918 году и просуществовала до 1922 года, ее президентом была Хайрие Мелек Хунч, сказала она. "Хунч также была первой черкесский женщиной-романистом в Османской империи и в целом в черкесской литературе. Хунч была одной из первых черкесских активисток, которые занимались правами женщин и черкесскими вопросами. В 1919 году Ассоциация открыла первую черкесскую школу для мальчиков и девочек, беспрецедентный опыт для Стамбула того времени. Преподавание велось на черкесском языке", - рассказала Жигунова.

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