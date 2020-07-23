Участники акций в Тбилиси и Батуми потребовали расследовать резонансные убийства

23 июля 2020, 02:49

Несколько десятков человек провели акции протеста в Тбилиси и Батуми, требуя эффективного расследования недавних убийств футболиста и молодой девушки. Трое участников митинга в Тбилиси были задержаны за неповиновение полиции, но вскоре освобождены.

Как писал "Кавказский узел", за последние несколько лет в Грузии произошло несколько "громких" убийств. Так, по версии следствия, вечером 18 июня 19-летний спортсмен Георгий Шакарашвили был убит во время нападения на шоссе, его тело было найдено в русле реки Арагви после четырехдневных поисков. Задержаны 17 человек, однако их адвокаты заявили, что их подзащитные не убивали парня. 17 декабря 2019 года в Грузии умер 15-летний подросток, который ранее пытался покончить с собой после допроса в полиции. По делу арестована следователь Марианна Чолоян, однако она не признает вины.

С 22.00 до 24.00 по местному времени (21.00-23.00 мск) 22 июля в Тбилиси проходил митинг против бездействия полиции по делам об убийствах в Грузии молодых людей. Участники акции вышли к зданию МВД с плакатами - "Не убивай", потребовав, чтобы полиция провела расследование убийств 19-летнего Георгия Шакарашвили и 23-летней Тамар Бачалиашвили, а также ряда других смертей, произошедших за последнее время в стране, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на акции.

Тело 23-летней жительницы Тбилиси Тамар Бачалиашвили было обнаружено 22 июля на заднем сиденье принадлежавшего ей же автомобиля в районе Тетрицкаро. Полиция заявила, что после получения сообщения о пропаже девушки 18 июля проводила интенсивные поиски, между тем ее автомобиль находился близ дороги и был расположен на довольно открытом месте. Семья погибшей девушки объявила недоверие следствию и собирается обратиться к специалисту неправительственной правозащитной организации для проведения независимой экспертизы, сообщили "Новости-Грузия".

В митинге участвовало несколько десятков активистов, сообщили «Новости-Грузия». Среди участников были представители организаций "Стыдно" и "Измени", информирует «Спутник-Грузия».

"Такого ещё никогда не было в Грузии, чтобы так массово убивали и не расследовали дела […] Последней каплей для нас стало убийство 23-летней Тамары Бачалиашвили. Но и до того были резонансные убийства – убийство Тамерлана Мачаликашвили, (убийство двух учащихся в результате драки у школы в Тбилиси 1 декабря 2017 года), самоубийство (15-летнего подростка после допроса в полиции). Едва ли не каждый день происходят убийства, акты насилия. И полиция при этом не работает", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» цели акции один из ее организаторов Леван Гоголь.

1 декабря 2017 года в результате драки у школы в Тбилиси погибли два подростка. 1 июня 2019 года суд приговорил одного из них к десяти с половиной годам тюрьмы, второго - к девяти годам и девяти месяцам колонии. Этот вердикт спровоцировал массовые акции протеста в стране, и 3 июня 2019 года апелляционный суд увеличил обоим осужденным сроки наказания до 11 лет и трех месяцев. 21 июля суд оставил в силе приговор еще одному обвиняемому по делу Михаилу Каландии. 19-летний Темирлан Мачаликашвили был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После смерти Темирлана силовики заявили, что он пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что он был застрелен в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве.

Участники акции потребовали от государства обеспечить безопасность местных жителей. «Сегодня мы пришли, потому что очевидно, что государство не выполняет свою основную обязанность перед собственным населением, а именно - безопасность граждан. Мы должны заставить их это делать, а именно - защищать свободу и безопасность жизни человека. То, что происходит в последнее время – говоря о убийствах молодых людей - это ненормально», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из участников акции.

Около 23.00 по местному времени (22.00 мск) силовики задержали троих участников митинга - Звиада Куправа, Ото Шенгелия и Лаша Цуцкиридзе. Задержанные в составе толпы пытались перекрыть улицу Гулуа перед зданием МВД, чтобы на несколько минут приостановить движение автотранспорта в знак протеста, передал корреспондент «Кавказского узла».

Участники акции были задержаны по статье о неповиновении законным требованиях полиции (ст. 173 Кодекса административных правонарушений Грузии), со ссылкой на МВД Грузии 22 июля проинформировало ИА «Интерпрессньюс». По данным агентства, после того, как участники митинга пытались перекрыть дорогу, произошла потасовка с силовиками, после чего и произошли задержания.

В полночь с 22 на 23 июля Отар Шенгелия опубликовал на своей странице в Facebook фотографию всех троих задержанных и сообщил, что они освобождены из полиции, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Шенгелии.

Акция протеста в Батуми собрала около 140 человек

Аналогичную акцию провели и жители Батуми. Участники митинга собрались спонтанно, когда узнали, что грузинские активисты проводят митинг перед зданием МВД в Тбилиси, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» одна из организаторов протеста в Аджарии Мзия Коделидзе.

"Организатором выступила НПО "Альтернатива", которая через соцсети объявила о митинге. Нас собралось 140 человек. Мы собрались на площади Эра с транспарантами со старых акций", - уточнила Коделидзе, добавив, что митинг в Батуми прошел без столкновений с полицией.

Коделидзе также отметила, что участники акции пришли с транспарантами с такими надписями, как: "Система убивает", "Если полиция нас убивает, кто нас защитит?", "Защитим наших детей" и "Сломай систему". " Мы все матери, и боимся за своих детей. Государство не защищает нас", - заключила Коделидзе.