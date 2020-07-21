Задержание Михаила Каландии. Стоп-кадр видео канала YouTube პირველი არხი Georgian Public Broadcaster https://www.youtube.com/watch?v=nmvggRz3Q-Q&feature=emb_logo

21 июля 2020, 13:04

Суд утвердил приговор по делу об убийстве школьников в Тбилиси

Апелляционная инстанция в Тбилиси оставила в силе приговор Михаилу Каландии, осужденному на длительный тюремный срок по делу об убийстве двух школьников. Близкие Каландии намерены оспорить это решение.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля Тбилисский горсуд приговорил Михаила Каландию к 11 годам и трем месяцам тюрьмы, признав его виновным в убийстве школьников. В приговоре суд назначил Каландии 15 лет лишения свободы, но сократил срок наказания согласно Кодексу правосудия несовершеннолетних, поскольку на момент преступления Каландия был несовершеннолетним. Защита решила обжаловать приговор.

Апелляционный суд сегодня оставил в силе приговор Каландии. Семья осужденного намерена оспорить это решение в Верховном суде Грузии и, если потребуется, в ЕСПЧ, заявил брат Михаила Лука. "Мы продолжим борьбу, никто не собирается останавливаться, чтобы Михаил Каландия находился в тюрьме больше 11 лет. Невиновному человеку в тюрьме не место", - сказал он.

Адвокат Каландии Зураб Тодуа выразил опасение, что на судей было оказано давление. "По моей информации, накануне поздно ночью в здании суда находились высокопоставленные сотрудники [правоохранительной структуры], которые оказывали давление на судей по делу. И сейчас в здании находятся двое сотрудников [силового ведомства], контролирующих ситуацию", - сказал Тодуа в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 1 декабря 2017 года в результате драки у школы в Тбилиси погибли два подростка. 31 мая 2018 года суд частично оправдал двух подростков, обвиненных убийстве. 1 июня 2019 года суд приговорил одного из них к 10,5 года тюрьмы, второго - к 9 годам и 9 месяцам колонии. Этот вердикт спровоцировал массовые акции протеста в стране, и 3 июня 2019 года апелляционный суд увеличил обоим осужденным сроки наказания до 11 лет и 3 месяцев. На следующий день был задержан в качестве подозреваемого Михаил Каландия, который ранее проходил свидетелем. Он заявил о своей невиновности.

Примечание:

"Следователь полиции задержана после гибели подростка в Тбилиси", "Тбилисский суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве школьника", "Бабушка убитого школьника возглавила акцию протеста в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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