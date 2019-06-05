Следствие озвучило подробности дела об убийстве школьников в Тбилиси

05 июня 2019, 16:05

Правоохранительные органы предъявили обвинение Михаилу Каландии в убийстве школьника в Тбилиси после появления новых доказательств его причастности к преступлению, заявили в МВД Грузии. Каландия не признает своей вины, сообщила адвокат. Отец обвиняемого отрицает попытку бегства после возбуждения дела.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд 3 июня увеличил сроки наказаний до 11 лет и 3 месяцев заключения для обоих обвиняемых в убийстве школьников в Тбилиси. 4 июня при попытке выезда из Тбилиси был задержан подозреваемый по данному делу Михаил Каландия, который ранее проходил свидетелем. Отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе назвал задержание Каландии давно ожидаемым и справедливым.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

В рамках нового расследования следователи провели сотни следственных действий и десятки тайных следственных мероприятий, в том числе еще раз допросили свидетелей, тех, кого ранее не допрашивали, а также тех, кто не был на месте убийства, заявил замглавы МВД Грузии Владимира Борцвадзе. Законодательство страны отводит следствию "очень короткие сроки" в делах о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, поэтому следствие не могло допросить сотни человек. По словам Борцвадзе, следствие получило доказательства вины Михаила Каландии «Как (Каландия) демонстрировал металлический предмет и как он рассказывал о том, как ударял им в живот погибшего (школьника). В рамках выделенного дела (об убийстве одного из школьников) Михаил Каландия - единственный обвиняемый", - процитировала Борцвадзе пресс-служба ведомства 4 июня, слова которого переведены корреспондентом "Кавказского узла". По словам Борцвадзе, решение суда 3 июня "в автоматическом режиме" дало следствию доказательства о соучастии Каландии в убийстве.

В рамках нового расследования также к уголовной ответственности привлечены и понесли наказание три человека, в частности, один из них - подросток, давший ложные показания, отметил Борцвадзе. По его словам, в ходе первого следствия на допросе он сообщил, что Каландия бил в живот школьника, но на суде он отказался от своих показаний и заявил, что не видел этого.

Дело об убийстве школьника расследуется МВД Грузии по статье «групповое убийство по предварительному сговору при отягчающих обстоятельствах». Санкция по данной статье предполагает от 13 до 17 лет заключения.

22 мая суд приговорил несовершеннолетнего к двум годам и трем месяцам заключения за ложные показания о драке, закончившейся смертью двух тбилисских школьников.

Процесс носит политический характер, заявил отец Михаила Каландии Тенгиз. По его словам, его сына задержали, когда он ехал в автомобиле с ним и братом на трассе, ведущей к выезду из города, но эта дорога ведет и в Тбилисский городской суд, куда они направлялись. «За два года мы никуда не сбежали, сейчас сбежим куда-нибудь?» - приводит сегодня слова отца Каландии телекомпания «Имеди» (здесь и далее – перевод корреспондента «Кавказского узла»).

Михаил Каландия не признает свою вину, сообщила в эфире телекомпании его адвокат Анна Котетишвили, добавив, что после предъявления обвинения она сможет ознакомиться с материалами дела подзащитного. По ее словам, после встречи с Каландией адвокат заметила у него эмоциональное перенапряжение, так как он "мал для такого тяжелого обвинения".

Отец убитого школьника Заза Саралидзе ранее заявлял, что Каландия - предположительный участник преступления, сообщил адвокат Саралидзе Настан Лондария. По его словам, об этом говорилось и в рекомендации временной следственной комиссии парламента, а также в рекомендации народного защитника и обращении неправительственных организаций. «Однако прокуратура подождала решения суда», - сообщил Лондария.

По информации адвоката, в деле об убийстве школьников "замечены и другие преступления", которые необходимо изучить, но адвокат не стала их конкретизировать. «Мы не считаем, что это дело завершено, поскольку надо ответить на очень много вопросов», - сообщил Лондария.

В сентябре 2018 года временная следственная комиссия парламента Грузии по делу об убийстве двух школьников объявила, что нашла новые обстоятельства преступления, в том числе одного из его участников, не установленного прокуратурой. В свою очередь отец убитого школьника Заза Саралидзе отметил, что комиссия не выполнила свою основную задачу и не выявила убийцу его сына.

О намерении ознакомиться с доказательствами предъявленного обвинения Каландии заявил отец убитого школьника Заза Саралидзе. Он также выразил "большую благодарность" правоохранительный органам за задержание. «Это не конец, борьба неизменно продолжится", - приводит слова Саралидзе и его адвоката телекомпания.

Напомним, что 10 ноября 2018 года бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе был признан виновным в том, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который приходится ему родственником. Суд приговорил Морчадзе к условному сроку. 4 марта суд назначил год и месяц лишения свободы бывшему высокопоставленному сотруднику того же ведомства Мирзе Субелиани. Он признался в том, что не сообщил об убийстве в правоохранительные органы.