Обвиняемый по делу об убийстве школьников в Тбилиси приговорен к длительному сроку

25 февраля 2020, 12:48

Суд в Тбилиси приговорил Михаила Каландию к 11 годам и трем месяцам тюрьмы, признав его виновным в убийстве школьников. Защита решила обжаловать приговор.

Как писал "Кавказской узел", 24 июля 2019 года Тбилисский горсуд начал рассматривать дело Михаила Каландии в закрытом режиме по ходатайству защиты, мотивировавшей своей требование тем, что на момент преступления подсудимый был несовершеннолетним. Каландия был обвинен по статье "Групповое убийство по предварительному сговору при отягчающих обстоятельствах", предусматривающей от 13 до 17 лет тюрьмы.

1 декабря 2017 года в результате драки у школы в Тбилиси погибли два подростка. 31 мая 2018 года суд частично оправдал двух подростков, обвиненных убийстве. 1 июня 2019 года суд приговорил одного из них к 10,5 года тюрьмы, второго - к 9 годам и 9 месяцам колонии. Этот вердикт спровоцировал массовые акции протеста в стране, и 3 июня 2019 года апелляционный суд увеличил обоим осужденным сроки наказания до 11 лет и 3 месяцев. На следующий день был задержан в качестве подозреваемого Михаил Каландия, который ранее проходил свидетелем. Он заявил о своей невиновности.

Тбилисский горсуд сегодня признал Михаила Каландию виновным и приговорил к 11 годам и трем месяцам тюремного заключения за умышленное убийство Давида Саралидзе.

Прокурор Бесик Кварцхава объявил вину Каландии доказанной, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший эфир телеканала "Рустави 2".

В приговоре суд назначил Михаилу Каландии 15 лет лишения свободы, но сократил срок наказания согласно Кодексу правосудия несовершеннолетних, уточняет "Интерпрессньюс".

Во время оглашения приговора в зале суда поднялся шум, родственники Михаила Каландии покинули зал заседаний в знак протеста против решения суда, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Защита осужденного объявила, что намерена обжаловать приговор, пишет "Sputnik Грузия".

Напомним, что отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе проводил акции протеста перед зданием парламента Грузии, требуя справедливого наказания для убийц сына. Задержание Михаила Каландии в июне 2019 года Саралидзе назвал "давно ожидаемым и справедливым".