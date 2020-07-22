Супруги Липины осуждены в Южной Осетии по делу о госизмене

22 июля 2020, 17:13

Верховный суд Южной Осетии признал бывшего начальника Управления администрации президента Южной Осетии Сергея Липина и его жену виновными в госизмене и приговорил к длительным срокам заключения. Супруги сознались в госизмене и не намерены обжаловать приговор, сообщила сегодня пресс-служба Комитета госбезопасности.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Липин был задержан и арестован в июле 2019 года. Липин и его жена в феврале 2020 года дали признательные показания о шпионаже в пользу Грузии.

По версии Генпрокуратуры, Сергей Липин вместе с пособниками собирал и передавал грузинской стороне разведданные, которые та использовала для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам в Южной Осетии во время боевых действий в августе 2008 года.

Приговор по обвинению в госизмене бывшего начальника управления президентской администрации Сергея Липина и его супруги Нанули Липиной (Чулухадзе) вынес 20 июля Верховный суд Южной Осетии. Супруги признаны виновными в государственной измене, Сергей Липин приговорен к 16 годам лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей, Нанули Липина — к 13 годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей, сообщила сегодня пресс-служба Комитета госбезопасности Южной Осетии.

"Супруги Липины в […] преступлении признались, в настоящее время обжаловать приговор не намерены", - отмечается в сообщении пресс-службы КГБ в Facebook.

Дочь Липиных, которая также подозревается в государственной измене, скрывается на территории Грузии и находится в розыске. Ее дело было выделено в отдельное производство в сентябре 2019 года, заявило ведомство.

Максимальное наказание по статье 275 УК РФ составляет 20 лет лишения свободы. В Южной Осетии действуют российские кодексы, в том числе уголовный и уголовно-процессуальный, отмечается на сайте консульского отдела МИД России.

Сергей Липин был освобожден от должности начальника управления по работе с обращениями граждан администрации президента в июле 2019 года. В указе президента Анатолия Бибилова сказано, что Липин уволился по собственному желанию, сообщил "Sputnik-Южная Осетия" 3 июля 2019 года.

"Кавказский узел" подготовил материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями.