09 июля 2019, 08:31

Чиновник в Южной Осетии задержан по подозрению в госизмене

Бывший сотрудник администрации президента Южной Осетии Сергей Липин заподозрен в шпионаже в пользу Грузии во время "Пятидневной войны", сообщила 8 июля Генпрокуратура республики.

По предварительной версии ведомства, Липин вместе с пособниками собирал и передавал грузинской стороне разведданные, которые ставили под угрозу госбезопасность Южной Осетии.

Эти сведения использовались грузинской стороной для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам жизнеобеспечения, густонаселенным районам, а также военным объектам и военным колоннам, которые перебрасывались из Дзауского района в зону боевых действий по Зарской дороге" в Южной Осетии во время боевых действий в августе 2008 года, написал 8 июля со ссылкой на Генпрокуратуру республики "Sputnik Осетия". Генпрокуратура полагает, что в результате  Южная Осетия понесла "большие потери среди мирного населения, военнослужащих и боевой техники".

Масштабные военные действия начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, после чего в конфликт Грузии и Южной Осетии вмешались Вооруженные силы России. В 23.30 7 августа грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвали. Правительство Грузии заявило, что было вынуждено отказаться от объявленного ранее одностороннего моратория на ведение огня и открыть ответный огонь ввиду непрекращающегося обстрела грузинских сел южноосетинскими формированиями. Бои продолжались пять дней, 12 августа президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В отношении Липина  возбужденно уголовное дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ), он задержан, у него дома проведен обыск, информировало со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры агентство "РЕС". Отметим, санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы. 

Липин 3 июля по собственному желанию уволился с должности начальника управления по работе с обращениями граждан администрации президента Южной Осетии, передает "Алания Информ". С мая 2014 года и по настоящее время он возглавлял общественно-неправительственную организацию русских и российских соотечественников «Россы», постоянно проживающих в Южной Осетии, отмечает агентство.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2015 года после встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети было объявлено  власти Южной Осетии передали представителям Грузии задержанного по подозрению в шпионаже Гурама Гегелашвили.

Примечание:

"Парламент Грузии призвал усилить наблюдение на границе с Южной Осетией", "После Олимпиады на границе Южной Осетии и Грузии возобновились работы по строительству заграждений", "КГБ Южной Осетии: на границе с Грузией будет только сетчатый забор".

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