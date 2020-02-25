Сергей Липин. Стоп-кадр видео канала YouTube "Шелехов NEWS" https://www.youtube.com/watch?v=OGflOaEh2CU

25 февраля 2020, 15:00

Прокуратура Южной Осетии рапортовала о признании Липина в шпионаже

Бывший сотрудник управления администрации президента Южной Осетии Сергей Липин и его жена дали признательные показания о работе на грузинские спецслужбы, заявила сегодня Генпрокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", Сергей Липин был задержан в июле 2019 года и арестован. Всего по этому делу арестованы четверо подозреваемых, сообщила пресс-служба Комитета госбезопасности страны.

По версии Генпрокуратуры, Липин вместе с пособниками собирал и передавал грузинской стороне разведданные, которые та использовала для корректирования огня реактивных систем залпового огня и авиаударов по объектам в Южной Осетии во время боевых действий в августе 2008 года.

Генеральная прокуратура Южной Осетии отчиталась, что завершила расследование дела Липина. "Собраны вещественные и иные доказательства, подтверждающие причастность Липина к совершению государственной измены", - заявили в ведомстве. Помимо Липина, обвинения предъявлены его жене Нанули Липиной и дочери Алене Рамазановой, проживающей в Грузии.

Супруги Липины дали следователям признательные показания, утверждает Генпрокуратура. "Они рассказали следствию о том, что по заданию сотрудников грузинских спецслужб осуществляли сбор, хранение и передачу сотрудникам грузинских спецслужб сведений в отношении военной инфраструктуры, а также войсковых подразделений РЮО и России, дислоцированных на территории республики", - процитировало сегодняшнее сообщение Генпрокуратуры южноосетинское издание "Рес".

Сергей Липин был освобожден от должности начальника Управления по работе с обращениями граждан администрации президента в июле 2019 года. В указе президента Анатолия Бибилова следует, что Липин уволился по собственному желанию, сообщил "Sputnik Южная Осетия" 3 июля 2019 года.

"Кавказский узел" подготовил материал о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями.

Примечание:

"Полад Асланов связал свое преследование с журналистской работой", "Правозащитники раскритиковали приговор талышскому активисту Аббасову", "Защита сочла слишком суровым приговор ученому из Новочеркасска".

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