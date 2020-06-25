Журналистское расследование покушения на Габунию заинтересовало грузинские спецслужбы

25 июня 2020, 11:22

Продюсер телекомпании "Пирвели" Нодар Меладзе отказался раскрыть Службе госбезопасности Грузии источники информации о личности задержанного по делу о покушении на Георгия Габунию. Целью готовившегося покушения был не журналист, а видный грузинский политик, предположили политолог Мамука Арешидзе и депутат Гиви Таргамадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина по делу о подготовке покушения. Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный является уроженцем Ингушетии, а жертвой возможного покушения должен был стать журналист телеканала Георгий Габуния, и связал это с угрозами в адрес Габунии, озвученными ранее главой Чечни. Служба Госбезопасности Грузии вызвала на допрос бывшего продюсера телеканала "Мтавари архи" Нодара Меладзе по делу о покушении на журналиста Георгия Габунию.

В июле 2019 года Георгий Габуния нецензурно отозвался о Путине в эфире телеканала "Рустави 2". На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией, и высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. 18 июля 2019 года гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен, канал покинули и другие журналисты, а в сентябре 2019 года под его руководством начала вещание новая телекомпания "Мтавари архи". Информации о покушении на Габунию в 2020 году Рамзан Кадыров назвал "баснями", но отметил, что Габуния остается его врагом, и посоветовал ему "встать на колени и попросить прощения". Габуния отверг это требование Кадырова, а 21 июня вновь на русском языке обратился к Владимиру Путину, используя грубые выражения.

Меладзе отказался раскрыть источники информации о задержанном

Продюсер телекомпании "Пирвели" Нодар Меладзе 24 июня дал показания в Службе госбезопасности Грузии по поводу репортажа, в котором он и журналистка Мака Чихладзе попытались выяснить, кем является проходящий по делу о покушении на Георгия Габунию задержанный российский гражданин, сообщило в тот же день издание "Грузия Online".

Допрос Нодара Меладзе в СГБ длился четыре часа. После него Меладзе заявил, что не раскрыл источников сведений из МВД РФ по поводу паспортов подозреваемого и другой информации. "Мы, журналисты, имеем полное право не раскрывать свои источники", - перевел корреспондент "Кавказского узла" прозвучавшие в эфире телекомпании "Пирвели" слова Нодара Меладзе.

По данным телекомпании, у подозреваемого в подготовке покушения на Георгия Габунию имеются документы на имя уроженца Ингушетии. Ранее в сюжете журналисты рассказали, что получили полное досье на него из МВД России. Они продемонстрировали распечатанные листы бумаги, в которых было указано, что этот человек родился в Ингушетии и за всю свою жизнь получил пять внутренних паспортов и два международных. Все паспорта были выданы ему на территории Малгобекского района, и только последний - заграничный - в Москве. По последнему паспорту в 2016 году этот человек совершил авиаперелет рейсовым самолетом Стамбул - Баку, рассказали журналисты.

Им удалось найти родного брата человека, на чье имя выданы паспорта. "Я видел кадры его задержания. Этот человек не мой брат", - сказал он, добавив, что не видел брата больше года. "Насколько я знаю, он взял несколько чужих машин и разбил их. Я его отругал за это, и он отправился на заработки", - рассказал мужчина.

Журналистка Мака Чихладзе в своем материале озвучила две версии: согласно одной, задержанного по делу о покушении на Габунию завербовали российские спецслужбы, а по второй под его именем скрывается другой человек. Предположения журналистов об исполнителе будут изложены в репортаже в субботу 27 июня, заявила в эфире телеканала "Пирвели" Мака Чихладзе.

Задержанный является действующим сотрудником российских спецслужб, предположил полковник запаса грузинской армии Давиб Макишвили. "Информацию о нем выявили украинские спецслужбы, когда арестовали за сотрудничество с ФСБ генерала СБУ Валерия Шайтанова. Эту информацию украинцы передали грузинским спецслужбам", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле 2020 года в Украине был задержан генерал СБУ Валерий Шайтанов, обвиненный в госизмене и подготовке очередного покушения на Адама Осмаева - командира батальона имени Джохара Дудаева, воевавшего в Донецкой области на стороне Вооруженных сил Украины, сообщило 14 апреля издание РБК.

Нет однозначного указания на то, что на Георгия Габунию готовилось нападение именно по заданию чеченских властей, указал политолог Мамука Арешидзе. "Сейчас очень удобно свалить на Кадырова любое покушение. Тем более, что Кадыров сам угрожал журналисту. Но говорить о том, причастен ли Кадыров или ФСБ к покушению, можно будет говорить только после завершения следствия", - считает Мамука Арешидзе.

Задержанный, как указал политолог, вел достаточно активный образ жизни в Грузии - ни от кого не прятался, сдавал автомобиль в автомастерские, покупал автозапчасти, контактировал с множеством людей, ездил из Тбилиси в Батуми. "Однако никто из тех, кто общался ним, в частной беседе не мог сказать, откуда у этого человека средства к существованию. Он вроде бы нигде не работал, ничем не занимался и не имел определенной профессии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мамука Арешидзе.

Рано делать выводы о том, кем является задержанный, считает он. "Должно пройти следствие. Нужно ответить на два вопроса: почему этот человек приехал через Украину, а во-вторых, почему он так долго оставался в Грузии - несколько месяцев?" - заявил Мамука Арешидзе.

Подготовка покушения на Габунию могла быть отвлекающим маневром

Под видом покушения на Габунию могла готовиться другая акция, предположил Мамука Арешидзе. "Вполне возможно, что идет подготовка к ликвидации одного из заметных политиков в Грузии. Это вызовет волнения в стране, тем более перед выборами в парламент", - заявил политолог.

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили объяснила предотвращенное спецслужбами покушение как попытку дестабилизировать ситуацию в Грузии. МИД страны также заявило, что покушение "ставило целью тяжелые последствия для нашей страны".

Аналогичную версию озвучил депутат парламента от партии "Европейская Грузия" Гиви Таргамадзе. "Не исключено, что они готовили покушение на кого-то из лидеров оппозиции, в том числе и на меня, как это было в 2016 году", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Таргамадзе предположил, что задержанный по делу о покушении на Габунию связан с Мусой Хангошвили, которому, по данным грузинских правоохранителей, звонили в 2015 году сразу после нападения на Зелимхана Хангошвили в 2015 году. Согласно данным Таргамадзе, тому же Мусе Хангошвили в Москву звонили и после покушения на самого депутата.

В 2015 году на Зелимхана Хангошвили, участника второй чеченской кампании, одного из приближенных к Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову полевых командиров, было совершено покушение в Тбилиси. Он был ранен 28 мая в столичном районе Сабуртало несколькими выстрелами и госпитализирован в республиканскую больницу. 23 августа 2019 года Хангошвили был убит в парке Малый Тиргартен в центре Берлина, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Известно, что Муса Хангошвили поддерживает дружеские отношения с Рамзаном Кадыровым, однако вряд ли Хангошвили причастен к покушениям в Грузии, сказал корреспонденту "Кавказского узла" историк и политолог Гела Хмаладзе.