Аналитики поспорили о поддержке высказываний Габунии жителями Грузии

24 июня 2020, 08:14

Следствие по делу о покушении на журналиста Георгия Габунию может продлиться долго, но сроки содержания под стражей подозреваемого российского гражданина ограничены, пояснил юрист. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи разошлись во мнении о поддержке жителями Грузии высказываний Габунии.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2019 года Георгий Габуния нецензурно отозвался о Путине в эфире телеканала "Рустави 2". На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией, и высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. 18 июля 2019 года гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен, канал покинули и другие журналисты. В сентябре 2019 года под руководством Гварамии начала вещание новая телекомпания "Мтавари архи". Журналист Георгий Габуния 21 июня вновь на русском языке обратился к Владимиру Путину, используя грубые выражения.

16 июня СГБ Грузии сообщила о задержании российского гражданина по делу о подготовке покушения. Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - уроженец Ингушетии, а жертвой покушения должен был стать сотрудник телеканала Георгий Габуния, и связал это с угрозами в адрес Габунии, озвученными ранее главой Чечни. Одни пользователи Facebook сочли это заявление попыткой привлечь внимание общества к фигуре Габунии, другие призвали грузинские власти защитить журналиста. Рамзан Кадыров дистанцировался от покушения на Габунию.

Служба Госбезопасности Грузии 23 июня вызвала на допрос в свой центральный офис бывшего продюсера телеканала "Мтавари архи" Нодара Меладзе по делу о покушении на журналиста Георгия Габунию. В настоящее время продюсер, как указано на странице Нодара Меладзе в Facebook, работает на телекомпанию "Пирвели".

Его вызов последовал после того, как на телеканале "Пирвели" был продемонстрирован видеосюжет о задержанном российском гражданине, который, как указала СГБ на своем сайте, проходит проверку по делу о покушении на журналиста Георгия Габуния, сообщила телекомпания "Мтавари архи".

СГБ и прокуратура не делают никаких комментариев относительно сроков расследования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель НПО "Центр прав человека" адвокат Дито Нозаидзе. Следствие может продлеваться очень долго, однако сроки содержания под стражей российского гражданина ограничены, пояснил он.

"Согласно грузинскому законодательству, никто не может содержаться в неволе более девяти месяцев без решения суда", - заявил Дито Нозаидзе.

В сложившихся условиях нет смысла оценивать этичность или неэтичность высказываний Георгия Габунии, поскольку они ничего не значат, в то время как реальное значение имеет опасность терроризма со стороны России, заявила корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Ассоциации региональных вещателей" Грузии Натия Купрашвили.

"У Габуния - только слова… Кто-то организовал покушение на человека за границей. Георгию Габунии угрожал Кадыров, и продолжает угрожать. Речь сейчас только о том, чтобы провести расследование и выяснить, кто стоит за актом международного терроризма", - заявила Натия Купрашвили.

Высказывания Георгия Габунии неприемлемы, и если вызывают поддержку, то у очень немногих, отметил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Заал Анджапаридзе.

"Даже среди сторонников "Единого национального движения", которые согласно социологическим опросам составляют чуть больше 10 процентов, далеко не все поддерживают Габунию", - заявил Заал Анджапаридзе.

На вопрос, поддерживают ли Габунию ветераны пятидневной войны 2008 года, а также беженцы из Абхазии и Южной Осетии, Заал Анджапаридзе ответил отрицательно.

"Я встречался с этими людьми, никто из них не поддерживает высказывание Георгия Габуния", - заявил Заал Анджапаридзе.

Представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Коба Хабази напротив, отметил, что среди беженцев именно высказывание Георгия Габунии вызвало симпатию.

"Если вы помните, 5 мая 2013 года двое активистов НПО "Свободная зона" крикнули публично оскорбления в адрес матери Путина. Тбилисский городской суд оштрафовал их, и в день вынесения приговора 7 июня 2013 года во дворе городского суда очень много людей публично повторили это ругательство", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Коба Хабази.

Среди беженцев и военных ругательство в адрес Путина вызвало симпатию, считает руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе.

"Естественно, что люди, которые видели воочию войну, которые претерпели бомбардировки, видели смерть, пережили резню, и так или иначе пострадали от оккупации, испытывают сильное эмоциональное отвращение к Путину и российской власти", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ника Читадзе.

Метод, выбранный Георгием Габунией, является нелогичным, считает политолог. "На руках у Габунии все козыри, он может, только приводя факты, обосновать свою точку зрения. Проявляя нецензурную лексику, он выказывает свою слабость", - заявил Ника Читадзе.

Эксперты неоднозначно оценили профессиональные качества Георгия Габунии

Георгий Габуния, еще до того, как оскорбить Путина, потерял всякую популярность у зрителей, считает Заал Анджапаридзе.

"Прежний состав телекомпании "Рустави 2", а теперь "Мтавари архи", подошел непрофессионально к стилистике. Большинство информации, распространенной этой командой, оказались дезинформацией", - заявил Заал Анджапаридзе

Ныне действующая команда "Рустави 2" демонстрирует лучшую работу, отметил политолог. "Сколько было мнений, мол, Иванишвили ликвидирует критично настроенный канал! Но на самом деле "Рустави 2" и при новом руководстве остался серьезным критичным каналом", - заявил Заал Анджапаридзе.

Ника Читадзе абсолютно не согласился с такой точкой зрения. "Нет, конечно, Габуния - очень талантливый человек, у него хорошие ораторские способности, аналитический склад ума. Так что у него всегда были свои почитатели. Сегодня "Мтавари архи" остался единственным телеканалом, неподвластным властям Грузии", - заявил Ника Читадзе.

Политолог заявил, что более половины населения при опросах "Национальным Демократическим институтом" и "Международным Республиканским институтом" считают, что Грузия развивается в неправильном направлении. "Естественно, что при таких результатах все понимают, насколько важен независимый от властей критичный канал", - сказал Ника Читадзе.

В Грузии все телекомпании оказались очень поляризованными по политическому признаку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель издания Media.ge Давид Мчедлидзе.

"Рустави 2" при освещении фактов коррупции или бордеризации работает формально, не видно никакой заинтересованности, никакого поиска новых фактов. "Мтавари архи" - напротив, выискивает информацию", - сказал Давид Мчедлидзе.

При этом, как отметил Мчедлидзе, очень часто на "Мтавари архи" имеет место "журналистика мнений", а не "журналистика фактов".

"Порой, журналисты мешают в один аджапсандал (блюдо кавказской кухни, в котором смешаны различные овощи и специи, - Прим. "Кавказского узла") политические мнения и факты, так что разобраться порой очень трудно. Но, с другой стороны, при том, что все остальные телеканалы занимают про правительственную позицию, наверное, такая ситуация неизбежна", - заявил Давид Мчедлидзе.