Кадыров дистанцировался от покушения на Габунию

19 июня 2020, 06:14

Резкое высказывание Рамзана Кадырова по поводу подготовки покушения на грузинского журналиста Георгия Габунию является попыткой главы Чечни опровергнуть подозрения своей причастности к этому, считают блогер Тумсо Абдурахманов и адвокат Заурбех Садаханов. Агрессивная риторика в адрес критиков является частью российской политической культуры, полагают политологи Алексей Малашенко и Пол Гобл.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня СГБ Грузии сообщила о задержании российского гражданина по делу о подготовке покушения. Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - уроженец Ингушетии, а жертвой покушения должен был стать сотрудник телеканала Георгий Габуния. Гварамия связал это с угрозами в адрес Габунии, озвученными ранее главой Чечни. Одни пользователи Facebook высмеяли эту версию, посчитав ее попыткой привлечь внимание общества к фигуре Габунии, другие призвали грузинские власти защитить журналиста. Рамзан Кадыров назвал эту версию "баснями". "Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают", - заявил глава Чечни, отметив, что Габуния остается его врагом, и посоветовав ему "встать на колени и попросить прощения". 18 июня Габуния отверг требование Кадырова, заявив, что извиняться не будет.

В июле 2019 года Георгий Габуния нецензурно отозвался о российском президенте Владимире Путине в эфире телеканала "Рустави 2". На это отреагировал Рамзан Кадыров, заявивший, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией. Он также высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. "В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - написал Кадыров. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". 18 июля гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен, канал покинули и другие журналисты. В сентябре под руководством Гварамии начала вещание новая телекомпания "Мтавари архи".

Из комментариев Рамзана Кадырова сложно делать вывод о причастности к возможному покушению на журналиста, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Здесь может быть два полярных мнения. С одной стороны, это не первый случай, когда Рамзан Кадыров объявлял кого-то личным врагом, но все кончалось достаточно спокойно. Он когда-то меня назвал шайтаном, но, как видите, я жив. Другое дело в том, что часто имеют место ситуации, когда кто-то кого-то убивает, чтобы понравиться Рамзану Кадырову или доказать верность, полагая, что он оскорблен и на нем лежит миссия отомстить, это тоже возможно. Потому тут нужны четкие доказательства, все остальное - это рассуждения", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

От рук наемных убийц из Чечни погибли журналист Анна Политковская, бывший военнослужащий Юрий Буданов и другие люди, которых нынешнее руководство Чечни могло считать неугодными. Обвиняемыми по делу об убийстве политика Бориса Немцова также проходит группа выходцев из Чечни. Чеченские "эскадроны смерти" действуют не только в России, но и за ее пределами, всюду преследуя врагов Кадырова - бывших полевых командиров боевиков, политических противников нынешней чеченской власти, общественных деятелей и правозащитников, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Высказывания Рамзана Кадырова являются частью российской политической культуры, которая устраивает федеральную власть, отметил политолог. "Это его стиль работы, он к этому привык, это его манера, которая привлекает к нему внимание и которая не побуждает федеральную российскую власть к каким-то предупреждениям, тем более наказаниям. Ему это можно, и он это использует, это красиво, по-кавказски звучит. Это российская политическая рутина с чеченской окраской", - считает Малашенко.

Заявление главы Чечни является попыткой опровергнуть обвинения в своей причастности к покушению, сохранив при этом образ брутальности и могущества, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Рамзан Кадыров, конечно же, попытался таким образом откреститься от этого преступления, при этом подчеркнув свое могущество. На самом деле, Кадыров тут просто льстит сам себе. Преступления, совершенные как в России, так и в других странах, связанные напрямую с Кадыровым или российскими спецслужбами, демонстрируют нам, что им не всегда удается добиться успеха. Пример - неудавшееся нападение на меня, неудавшееся убийство Габунии, неудавшееся первое покушение на Хангошвили в Тбилиси... и, что им точно никогда не удается - исполнить преступление тихо. Уж слишком много громких убийств и покушений на убийства и связанных с этими преступлениями международных скандалов мы имеем. Поэтому, думаю, слова Кадырова - это лесть самому себе и угроза всем противникам", - сказал Тумсо "Кавказскому узлу".

Для некоторых оппонентов главы Чечни не стал надежным убежищем и Европейский Союз. 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". После убийства Имрана Алиева Рамзан Кадыров не делал публичных заявлений, тогда как убийство Зелимхана Хангошвили, которого президент Владимир Путин объявил одним из организаторов взрывов в метро Москвы, прокомментировал 23 декабря 2019 года на пресс-конференции. Кадыров положительно отнесся к смерти Хангошвили, который, по его словам, "причастен ко многим террористическим актам". "Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало. Для нас это хорошо", - перевел ранее корреспондент "Кавказского узла" слова главы Чечни, сказанные на пресс-конференции в эфире ЧГТРК "Грозный". Версию немецких следователей о причастности властей России или Чечни к убийству Хангошвили Кадыров назвал "ерундой". "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он.

Своим заявлением Рамзан Кадыров дистанцируется от покушения на убийство журналиста из Грузии, о предотвращении которого заявили спецслужбы этой страны, считает адвокат Адвокатской палаты Москвы Заурбек Садаханов.

"Оценивая по существу заявление Рамзана Кадырова по журналисту, в нем глава Чечни дает однозначный посыл, что он ни при чем. Да, он это делает как может или как хочет, но когда он говорит: "Если бы я поручил, то цель была бы достигнута", - то я это понимаю так, что если цель не достигнута, то Рамзан Кадыров дает соответствующий посыл, что к этой ситуации он не имеет отношения. Относительно юридической оценки [подобных угроз], уголовно-процессуальное законодательство - ч.2 ст.77 УПК РФ - однозначно указывает, что даже признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его вины совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. Даже если обвиняемый требует признать его виновным, этого не достаточно, должны быть иные доказательства, подтверждающие виновность. Именно такие принципы права гарантируют презумпцию невиновности и защищают от юридической ошибки", - заявил Садаханов "Кавказскому узлу".

Напомним, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила предотвращенное спецслужбами покушение на Георгия Габунию как попытку дестабилизировать ситуацию в Грузии. МИД страны также заявило, что покушение "ставило целью тяжелые последствия для нашей страны".

Риторика Кадырова объясняется поддержкой из Кремля

По мнению Заурбека Садаханова, заявления главы Чечни ориентированы на внутреннего пользователя и это, в первую очередь, российские власти.

"Конечно, Рамзан Кадыров не упускает ни одной возможности продемонстрировать свою преданность Владимиру Путину, однако это их личные взаимоотношения, и не значит, что все обязаны следовать этим принципам. Если у грузинского журналиста есть проблемы с безопасностью, то компетентные органы должны обеспечить его защиту, это их прямая обязанность. Компетентные органы для того и существуют, чтобы исключительно профессионально подходить к любым вопросам. Если у них есть претензии к Рамзану Кадырову с точки зрения закона и они бездействуют, то проблема в таких органах, а не в Рамзане Кадырове", - считает адвокат.

Американский эксперт по России и экс-советник Госдепартамента США Пол Гобл объясняет уверенность Рамзана Кадырова в его агрессивной риторике поддержкой со стороны президента России и слабостью западных правительств, не имеющих рычагов воздействия на подобное поведение.

"Рамзан Кадыров настолько сейчас уверен в себе, в поддержке президента Путина и в трусости многих на Западе, не способных призвать его к ответу, что он готов смело взять на себя ответственность за заказ убийств чеченцев на Западе. Западные правительства и люди доброй воли повсюду должны требовать, чтобы Путин отверг заявления Кадырова [в отношении журналиста Георгия Габунии], отправил его в отставку и передал в международный трибунал, где его смогут судить. Путин этого не сделает, но мы должны сделать так, чтобы эти требования были верны самим себе. Как сказала Надежда Мандельштам, счастлива та страна, в которой презренные будут, по крайней мере, презираемы. Иногда все, что можно сделать - это презирать плохие вещи, но никогда не следует упускать по крайней мере этого", - считает Гобл.

Подобные заявления Кадырова с угрозами в адрес критиков являются для главы Чечни "способом служить постоянным усилиям президента Путина запугивать Запад и заставить его пойти на уступки", полагает он.

"Кадыров будет продолжать это делать, потому что отныне никто не может привлечь его к ответственности. Я не думаю, что Кадыров является независимым игроком: он делает то, что хочет Путин, явно или неявно", - сказал Гобл "Кавказскому узлу".

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".