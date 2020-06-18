Габуния отказался извиняться перед Путиным

18 июня 2020, 19:45

Грузинский журналист Георгий Габуния отверг новое требование об извинениях, озвученное главой Чечни. Правоохранители должны обеспечить безопасность Габунии и в кратчайшие сроки расследовать дело о подготовке покушения на него, заявил премьер-министр Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июня СГБ Грузии сообщила о задержании российского гражданина по делу о подготовке покушения. Гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный - уроженец Ингушетии, а жертвой покушения должен был стать сотрудник телеканала Георгий Габуния. Гварамия связал это с угрозами в адрес Габунии, озвученными ранее главой Чечни. Рамзан Кадыров назвал эту версию "баснями", но отметил, что Габуния остается его врагом, и посоветовал ему "встать на колени и попросить прощения".

Георгий Габуния в эфире телекомпании "Пирвели" заявил, что извиняться не будет. "Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже", - перевело слова Габунии РИА "Новости".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от расширенного комментария по поводу покушения на Георгия Габунию. "Я скажу одно: вы помните, с самого начала звучали обвинения чуть ли не российских властей о причастности к этому преступлению. С самого начала мы говорили, что любые обвинения абсурдны и не соответствуют действительности", - процитировали Пескова 17 июня "Известия".

В июле 2019 года Георгий Габуния нецензурно отозвался о российском президенте Владимире Путине в эфире телеканала "Рустави 2". На это отреагировал Рамзан Кадыров, заявивший, что первые лица Грузии обязаны извиниться перед Путиным и Россией. Он также высказал угрозы в адрес грузинского журналиста. "В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - написал Кадыров. Президент и премьер-министр Грузии назвали высказывания Габунии "провокацией". 18 июля гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен, канал покинули и другие журналисты. В сентябре под руководством Гварамии начала вещание новая телекомпания "Мтавари архи".

Международная организация "Репортеры без границ" призвала провести "полностью независимое от российских властей" расследование по делу о покушении на Георгия Габунию. Жанна Кавелье, глава отделения "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии, указала на необходимость "приложить все усилия для обеспечения безопасности Габунии". "Независимо от того, насколько вопиющими и шокирующими являются слова Габунии, они не могут оправдать покушение и угрозы", - говорится в заявлении Кавелье, опубликованном сегодня на сайте русскоязычного грузинского издания Sova.

Правоохранительная система Грузии должна сделать все, чтобы журналисту ничто не угрожало, заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария. "Это их ответственность и показатель качества нашей демократии и безопасности нашей страны. <...> конкретное ведомство и правоохранительная система Грузии должны в кратчайшие сроки расследовать все это, обществу должна быть предоставлена абсолютно прозрачная картина, чтобы не дать врагам внутри страны и за ее пределами возможности для спекуляций, для использования всего этого, исходя из политических интересов", - процитировало Георгия Гахарию издание "Интерпрессньюс".

Напомним, что ранее президент страны Саломе Зурабишвили объяснила предотвращенное спецслужбами покушение как попытку дестабилизировать ситуацию в Грузии. МИД страны также заявило, что покушение "ставило целью тяжелые последствия для нашей страны".

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики регулярно приносят их за неподобающее поведение, критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".