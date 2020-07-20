Врачи назвали преждевременным открытие курортного сезона в Сочи

20 июля 2020, 04:32

Сочи вернулся к обычной курортной жизни, открылись аквапарки и бассейны, сообщает пресс-служба администрации города. Опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие отметили дороговизну и игнорирование мер безопасности в связи с коронавирусом, а врачи посчитали открытие курортного сезона преждевременным.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Кубани продлили до 21 июля режим повышенной готовности из-за коронавируса, в частности, сохраняется масочный режим в общественных местах и запрет на массовые мероприятия. Отдыхающие на пляжах Сочи, который 7 июля принял стотысячного в этом сезоне туриста, должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим при этом отменен, рассказали чиновники. Опрошенные "Кавказским узлом" гости курорта признались, что приехали вопреки опасениям заразиться коронавирусом на отдыхе, а сочинские предприниматели отнеслись с оптимизмом к наплыву туристов. При этом местные жители отметили, что гости города игнорируют нормы безопасности.

19 июля в Краснодарском крае умерли два пациента с коронавирусом, общее число умерших от COVID-19 в регионе достигло 96. В крае за сутки выявлено 75 новых случае инфицирования. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Сочи вернулся к обычной курортной жизни. С 18 июля открылись бассейны, аквапарки и водные аттракционы. Ранее открылись все гостиницы, санатории, гостевые дома, рестораны, кафе, торговые центры, пляжи и парки. При этом для размещения в гостиницах и отелях единственное, что требуется, это справка об отсутствии эпидокружения перед поездкой на курорт", - сообщил 19 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации Сочи.

По словам вице-мэра Сочи Владимира Пушкарева, нагрузка отмечается "не только в прибрежном кластере". "В горном кластере, который обычно востребован в зимний сезон, сегодня загрузка составляет 85%", - цитирует 17 июля слова Пушкарева сайт администрации города.

"Самым популярным в этом сезоне является премиум-сектор – гостиницы класса "люкс" и пятизвёздочные отели уже заполнены на 100%. Туроператоры и отельеры фиксируют стабильный рост спроса на туры в Сочи летний период. В целом, в августе, который традиционно считается пиковым месяцем курортного сезона, средняя загрузка работающих средств размещения в Сочи прогнозируется на уровне до 95-96%. Востребованы в этом году и осенние месяцы – на октябрь и ноябрь уже забронирована большая часть отелей и баз отдыха. Основным преимуществом Сочи является природа и развитая инфраструктура", - также заявил Пушкарев.

Он также отметил, что "привлекательным и перспективным направлением в Сочи является агротуризм – в городе насчитывается порядка 20-и таких предприятий".

"Предприниматели обустраивают бюветы с минеральной водой, производят экологически чистые молочные продукты, мёд и вино, выращивают овощи, фрукты и чай, а также разводят рыбу и многое другое", - приводит его слова сайт администрации Сочи.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала в горном и прибрежном кластере, на экскурсионных маршрутах.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" гости Сочи рассказали о своих предпочтениях в отдыхе. Приведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных отдыхающих.

Олег и Вероника Беспаловы приехали в Сочи на личном автомобиле из Тихорецка.

"Мы решили отпуск провести вместе. Обычно ездили в Турцию. Но пока заграница закрыта, приехали в Сочи на месяц. Спим в палатке в лесу, поэтому экономим на проживании 50-60 тысяч. Продукты покупаем на рынке. Торгуемся, но все свежее. Еду готовим на костре у реки. Даже рыбу ловили в Мзымте. На питании тоже экономия. Если на питание в кафе на двоих уходило бы где-то тысячи две, то на две тысячи мы покупаем продукты дней на пять. Единственные траты у нас - на развлечения. Поднимались на канатке в горы: поездка обошлась в пять тысяч. Недешевое удовольствие и на пляже. Там предприниматели просто навязывают свои услуги с шезлонгами и лежаками, ими заставлены все пляжи, и у человека нет выбора, потому что свободного места на пляже не оставляют", - рассказала Вероника Беспалова.

Олег Беспалов пожаловался на то, что за десять дней пребывания в Сочи у них уже дважды эвакуировали машину на штрафстоянку, и им пришлось заплатить шести тысяч рублей, чтобы машину вернули.

"Это проблема, что в Сочи нет парковок. Люди вынуждены ставить машины у обочин, откуда машины эвакуируют очень быстро, так как это бизнес", - отметил он.

Сергей и Ирина Волошины из Армавира остановились на отдых в отеле в Лоо, куда приехали на электричке.

"Мы фермеры. В этом году потеряли урожай огурцов - все, что выращивали, пошло в мусорную яму из-за того, что города были закрыты. Очень много потеряли. Но на отдых мы всегда откладываем, поэтому приехали в Сочи. Но позволить себе много не можем в этом году. Экономим на всем, но все равно за десять дней оставим в Сочи где-то 50 тысяч рублей. Мы встречаем очень много небогатых людей в Сочи и, несмотря на то, что в городе все дорого, люди умудряются отдыхать по минимуму", - сказала Ирина Волошина.

По словам супругов, в мини-отеле у них не спросили справку об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусом. Аналогичными наблюдениями поделились и другие отдыхающие.

По мнению лидера краевого отделения независимого профсоюза медработников "Альянс врачей" Юлии Волковой, Сочи и другие приморские города Кубани открылись для отдыхающих преждевременно. Она считает, что это может негативно сказать как на тех, кто впоследствии уедет домой, так и на тех, кто останется дома в Сочи.

"Режим повышенной готовности сохраняется, но никаких реальных мер по предотвращению распространения коронавируса не принимается. Люди соприкасаются в общественном транспорте, на пляжах, в кафе, в аэропортах, куда они прилетают из - заявила Волкова корреспонденту "Кавказского узла".

Медработник Валентина Горбунова считает, что предоставление справок в санатории об отсутствии контактов с зараженными коронавирусом - это профанация мер безопасности.

"Все это профанация обеспечительных мер по незаражению. Ведь понятно, что врач не может проверить контакты будущего курортника и выписывает справку формально, со слов. А если человек и сам не знает, что контактировал с инфицированным, то, приезжая на курорт, он может заразить массу людей. Считаю, что открытие курортных городов - это была неправильная мера. Надо было переждать эту ситуацию, как бы дорого не стоило это государству экономически, но не допускать распространения инфекции путем привлечения на курорты людей", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Врач-инфекционист из Сочи Евгений Золото считает проблему с коронавирусом не единственной для курорта. По его словам, в курортный сезон обостряются и другие инфекционные заболевания. Корреспонденту "Кавказского узла" Золото заявил, что непонятно, куда власти думают размещать заболевших, ведь инфекционная больница в Дагомысе, рассчитанная на таких больных, отдана для зараженных коронавирусом.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".