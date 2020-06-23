Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19

23 июня 2020, 08:30

Терапевтическое отделение Калачевской ЦРБ после выявления больного коронавирусом закрывалось на прием пациентов. Новых случаев заражения COVID-19 среди медработников и персонала учреждения не зарегистрировано, заявил Роспотребнадзор.

Как информировал "Кавказский узел", анестезиолог-реаниматолог Калачевской центральной районной больницы Татьяна Ревва ранее жаловалась на то, что в учреждении почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. После этого врач заявила о давлении со стороны руководства. Врачи этой больницы пожаловались, что 8 июня у одного из пациентов терапевтического отделения подтвердился коронавирус, однако это отделение не закрывалось на карантин, что создавало угрозу распространения инфекции. Главврач больницы Олег Кумейко отчитался, что в учреждении были введены ограничительные меры по предписанию Роспотребнадзора.

В Волгоградской области к 22 июня зафиксировано 5518 случаев заболевания коронавирусом с начала эпидемии, в регионе оставалось 3140 активных больных этой инфекцией, а число случаев смерти от COVID-19 достигло 33. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Волгоградской области, можно прочитать в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа", подготовленной "Кавказским узлом".

Роспотребнадзором проведено санитарно-эпидемиологическое расследование по факту заражения пациента Калачевской ЦРБ коронавирусом, установлено 11 контактировавших с ним, в отношении которых было установлено медицинское наблюдение. Этих людей протестировали на коронавирус, положительных результатов не выявлено, внешние признаки заболевания у них отсутствуют, сообщило 22 июня управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По данным ведомства, пациент с диагнозом двусторонняя пневмония сначала с 26 мая по 4 июня проходил лечение в областной клинической больнице №1, откуда был переведен в терапевтическое отделение Калачевской ЦРБ, поскольку тест на коронавирус показал отрицательный результат. Взятый при поступлении в ЦРБ тест также не обнаружил COVID-19.

"Одновременно с этим поступил аналогичный результат исследований, проведенный ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", согласно которому у пациента К. обнаружено РНК 2019-nCoV. 08.06.2020 г. в адрес главного врача ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" Кумейко О.В. направлено разъяснение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", согласно которому при выписке результатов произошла техническая ошибка, таким образом, верным следует считать положительный результат", - говорится в ответе за подписью заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Ирины Климиной на запрос "Кавказского узла".

8 июня пациента с коронавирусом перевели в клиническую больницу №5, в тот же день были терапевтическое отделение Калачевской больницы было закрыто на прием с обсервацией больных и наблюдением за медработниками, а в самом отделении провели дезинфекцию. "Все мероприятия были осуществлены в установленные сроки, исходя из имеющейся информации, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении мероприятий по снижению рисков распространения COVID-2019 отсутствуют", - отрапортовал Роспотребнадзор.

К 22 июня в стационарах Волгоградской области, где лечат пациентов с коронавирусом, находились 2260 пациентов, из них 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил зампредседателя облздрава Николай Алимов на брифинге в региональном информационно-аналитическом центре.

По его словам, 33-м умершим от коронавируса стал 58-летний водитель "скорой помощи" из Иловлинского района, этот летальный исход был зарегистрирован 21 июня.

В числе медучреждений, где выявлены очаги коронавируса, Калачевскую ЦРБ Алимов не обозначил. "По очагам в учреждениях здравоохранения ситуация у нас стабильная. В Михайловке пока что неврология находится на карантине, в ЦГБ Камышина - кардиология с хирургией, в Палласовке - хирургия, в Иловле - тоже хирургия, несколько отделений в больнице Фишера и в больнице №1 Волгограда пульмонология. Все пациенты получают помощь, экстренную в том числе, в других медицинских организациях", - сказал он.

Законодательные нормы по поводу действий руководства больницы после выявления больного коронавирусом "очень размыты и содержат разночтения", заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александра Гудименко. "Приказ Минздрава №198н очень размытый… [органы власти] должны были принять четкие правила для каждого медучреждения и персонала, чтобы не было разночтений", - считает она.

Алгоритм действий сотрудников и главврачей медучреждений, не переоборудованных под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, в случае выявления больных с COVID-19 прописан в п. 5.7. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача России от 22.05.2020 № 15 и Приложениях № 5, №6 и №7 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н, отметила гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова.

По ее словам, главврач при выявлении в стационаре больного коронавирусом обязан изолировать его и организовать перевод пациента в специализированную медицинскую организацию, сообщить все данные о заболевшем, контактировавших с ним лицах в региональный Роспотребнадзор. "Предусмотрено закрытие отделения "на прием", максимальная выписка пациентов из отделения, заключительная дезинфекция, медицинское наблюдение за контактными лицами из числа пациентов и персонала на 14 дней с момента контакта, их лабораторное обследование", - сообщила Панферова ранее "Кавказскому узлу".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина — в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".