Врач из Калача-на-Дону пожаловалась на серию взысканий после резонансного видео

31 мая 2020, 08:00

Врач Татьяна Ревва оспорила в суде три дисциплинарных взыскания, полученных после публикации видео о нехватке средств защиты в больнице Калача-на-Дону. Руководство клиники не преследует цель уволить Ревву, заверил главврач.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта в эфире программы "Навальный LIVE" оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что врач поликлиники в Калаче-на-Дону Татьяна Ревва, после сообщения о неготовности больницы к эпидемии коронавируса, получила от руководства угрозы увольнением и судом. Врач выложила в интернет видеоролик. 23 апреля райотдел СКР начал проверку по жалобе Реввы.

Анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Калачевского района Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз, что в больнице почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. После публикации видеообращения Реввы главврач подал заявление в прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы, рассказала Ревва. По ее словам, теперь она вынуждена регулярно писать объяснительные руководству, что мешает ее работе с пациентами.

Врач получила взыскания на работе после публикации ролика

Врач подала 20 мая иск в Калачевский райсуд, в котором оспаривает дисциплинарные взыскания на работе. "Мы оспариваем три дисциплинарных взыскания (три приказа главврача), которые Татьяне вынесли под надуманными предлогами сразу после публикации ролика о нехватке в больнице СИЗ и неисправном аппарате ИВЛ. Иск подан на прошлой неделе, заседание еще не назначено", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяны Реввы Александр Помазуев. Суть взысканий – "несвоевременное оформление документации", уволить врача по ним не могут, сказал адвокат. "В целом мы считаем, что все это делается под увольнение", – отметил он.

По словам самой Татьяны Реввы, 28 мая ей сообщили о двух служебных проверках, проводимых в отношении нее на работе. "В общей сумме их восемь. Пока по двум последним проверкам объяснительные у меня не просили. Речь идет о том, что в последние сутки было два пациента, одна пациентка приехала на кесарево сечение. Там нужно действовать очень быстро. Я не понимаю, какие могут быть ко мне претензии, когда я все сделала как надо, все выполнила очень быстро и как только мне позвонили на стационарный телефон в ординаторскую, я тут же бежала с сестрой-анестезисткой в операционную и была там в тот момент, когда пациентку завозили. Претензия, что якобы что-то со временем не так. Проблема в том, что нельзя звонить анестезиологу-реаниматологу в тот момент, когда пациентка уже часа полтора находится в больнице. Мне необходимо позвонить заранее, еще на этапе когда ее везет скорая помощь", – рассказала Татьяна Ревва корреспонденту "Кавказского узла".

"Вторая проверка связана с тем, что ко мне возник вопрос по оформлению медицинской документации. На самом деле я там допустила ошибку, не совсем корректно заполнила документацию. Это произошло от усталости и было ночью, весь день я занималась другим тяжелым пациентом, его реанимировали. Однако меня решили привлечь не просто за меддокументацию, а за оказание медицинской помощи, и нашли в этом дефект", – добавила она.

После публикации ролика она написала шесть объяснительных, рассказала Ревва. "<…> По ранее проведенным служебным проверкам уже разобрались. Меня обвиняли в разглашении врачебной тайны – в акте служебной проверки сказано, что якобы я не имею права предоставлять информацию о пациенте председателю профсоюза "Альянс врачей". Но дело в том, что согласно ФЗ-10 о профсоюзах, если дело касается трудового спора с работодателем, я имею право это делать. Но руководство отрицает само существование профсоюза и мою должность в нем <…>. Благо, что пациентом был мой отец, и он предоставил мне свое письменное согласие на разглашение любой информации о нем мной, поэтому оснований для дисциплинарного взыскания не нашли", – рассказала врач.

Проверка следователей в больнице закончена. "Проверяли должностных лиц на халатность, результатов мне не дали, но следователь сказал, что не нашли оснований для возбуждения уголовного дела", – рассказала Татьяна Ревва.

После жалобы поликлиника закупила средства индивидуальной защиты

Больница закупила средства индивидуальной защиты медиков сразу после публикации ролика, сообщила врач. "Буквально в ту же ночь начали формировать закупки, в течение месяца очень много всего закупили. Я была в составе проверки со следователями и ходила по складу. Закупили респираторы, защитные костюмы, защитные очки герметичные, но их мало, я видела там штук восемь, экранов я не видела. Шапочки, маски – это все было. У нас есть локальный приказ о потребности в средствах защиты. В поликлинике и стационарных отделениях положен один комплект в сутки, на скорой – один комплект на одного сотрудника на четыре часа работы, то есть шесть в сутки. Приказ разделяет степени риска медработников. Есть низкий и высокий риск. Низкий – у всех медработников, которые работают с неинфицированными COVID-19. Один комплект для низкого риска – это шапочка, две маски и четыре перчатки. высокого – там где подтвержден COVID-19: один респиратор, экран защитный для лица, для глаз, высокие бахилы, перчатки, комбинезон гигиенический", – рассказала Татьяна Ревва.

"Но, отправляя мазки в лабораторию, мы не знаем, есть у пациента COVID-19 или нет. Никогда не знаешь, болеет человек или нет, это выясняется потом. Две недели назад в больницу зашла пациентка, проследовала на рентген, пройдя через все отделение, контактируя по дороге с медработниками и пациентами, был нарушен приказ о нераспространении инфекции. Ее отвезли в Волгоград, где подтвердили COVID-19", – отметила врач.

По ее словам, в том отделении, в котором она работает, стоят три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Мы работаем тремя рабочими аппаратами. Сломанный аппарат отдавали в ремонт, его починили, но он снова сломался. На ИВЛ сейчас три человека, все аппараты заняты", – сказала Ревва. Она считает, что аппаратов ИВЛ недостаточно, в отделении должно быть семь аппаратов, имеется на сегодня четыре, отвечает всем требованиям только приобретенный в конце 2019 года аппарат "Авента-М". Врач заявила, что всю эту информацию сообщила руководителю регионального Следкома, копия обращения от 20 мая имеется в распоряжении "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Коллеги Татьяны Реввы по-разному относятся к ней, рассказал на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник больницы в Калаче-на-Дону. "Кто-то говорит, что у нее тяжелый характер, кто-то находит общий язык. Я думаю, как к любому другому человеку", – сказал он. Мужчина отметил, что разделяет позицию Реввы.

После публикации ролика в интернете в клинике был выставлен инвентарь средств индивидуальной защиты, сказал коллега Реввы. "Они может быть и были, просто лежали не там, где должны быть. После ролика противочумные костюмы появились в приемном покое, после ролика в реанимационном отделении были уже и очки, и респираторы. Раньше были старые костюмы, после ролика выложили более современные", – рассказал он.

Главврач больницы не намерен увольнять Татьяну Ревву

В больнице Калача-на-Дону была проведена проверка, на основании приказа Облздрава от 27 марта. "Излишков или недостач не установлено. Согласно акту проверки информация об отсутствии в ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты не нашла своего документального подтверждения", – сказано в ответе ведомства от 19 мая депутату Береславского сельского поселения Светлане Коротковой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Информация о нехватке в больнице средств индивидуальной защиты не соответствует действительности, утверждает главврач поликлиники Олег Кумейко. "[Как только 27 марта в интернете появился ролик], мы в этот же день вызвали на себя проверку контрольно-ревизионного управления, приехало телевидение, я предоставил доступ в аптеку, на наши склады, где были зафиксированы огромные, многомиллионные запасы <…>. У нас на тот период в наличии было 39 тысяч масок, перчаток одноразовых, других средств индивидуальной защиты. Были проблемы у нас с респираторами ffp2, ffp3 которые только были введены методическими рекомендациями Минздрава, их не было нигде на рынке. Но у нас ими были обеспечена скорая помощь, приемный покой, и проводились закупочные мероприятия", – рассказал Олег Кумейко корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня есть акты, подтвержденные документами, что я не принес все это из других больниц, а все закупалось ранее. Все это можно отследить по сайтам госзакупок, и все это имелось в достаточном количестве и было у всех медработников", – добавил главврач.

По его словам, за два месяца в больнице прошло несколько проверок. "Нас кто только не проверял. Следственный комитет, прокуратура, полиция, нас дважды проверил комитет здравоохранения, на следующей неделе мы ждем проверку из Росздравнадзора и уполномоченного по защите прав человека в Волгоградской области", – сказал Кумейко.

В больнице имеется потребность в аппаратах ИВЛ, отметил он. "Мы были бы рады, если бы нам выделили аппараты ИВЛ. <…> У нас еще ни разу в больнице не возникло ситуации, чтобы был пациент, который нуждается в ИВЛ, а нам ее нечем проводить. Это исключено категорически. <…> Аппараты ИВЛ у нас нуждаются в замене, но у них действующее регистрационное удостоверение, если они ломаются, мы их восстанавливаем. Это не доисторическое оборудование, но мы планируем их обновление. Если о проблеме нехватки аппаратов говорят в целом мире, почему наша больница должна быть исключением?" – задался он вопросом.

Татьяну Ревву руководство поликлиники увольнять не намерено. "Для выполнения медицинских задач нам нужен каждый медицинский работник, поэтому разбрасываться кадрами мы не будем, нет у меня желания уволить Ревву. <…> Она увлеклась политикой и допускает неосторожности. Но это не критично. Наличие взысканий – это не приговор. У меня у самого имелись взыскания, они снимаются, когда ситуация исправляется. Сейчас Татьяна подала на нас в суд, чтобы снять взыскания. Если судом будет доказано, что мы неправомерно их применили, то будем исправляться", – отметил руководитель поликлиники.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".