Саранча атаковала посевы фермеров в 16 районах Ставрополья

13 июля 2020, 05:53

Наиболее пострадали от нашествия марокканской саранчи посевы сельхозпредприятий Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

В 16 районах Ставропольского края на площади более 140 тысяч гектаров обнаружена марокканская саранча.

Больше всего от нашествия саранчи пострадали посевы фермеров в Нефтекумском городском округе, где численность вредителей достигает 200 особей на квадратный метр, пишет 12 июля "КМВ новости".

В 20 районах края проводятся мероприятия по защите от саранчи, работы проводятся на площади 140 тысяч гектаров, за счет регионального бюджета закуплены химические препараты на обработку еще 170 тысяч гектаров, сообщает 1777.ru.

Кроме того, в девяти районах обнаружен итальянский прус. Наихудшая ситуация - в Апанасенковском районе, где численность вредителя достигает 130 особей на квадратный метр. Для борьбы с прусом обработаны 13 тысяч гектаров, пишет "Победа 24".

"Кавказский узел" также сообщал, что в пяти районах Чечни из-за саранчи введен режим повышенной готовности.