ЦИК Абхазии признал довыборы в парламент состоявшимися

12 июля 2020, 21:33

В ходе голосования на довыборах в парламент Абхазии, назначенных из-за перехода четырех депутатов в исполнительную власть, нарушений зафиксировано не было, заявил глава Центризбиркома Томаз Гогия. По его данным, явка на всех четырех избирательных округах позволяет признать выборы состоявшимися.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Абхазии прошли довыборы в парламент, назначенные после того, как несколько депутатов заняли должности в исполнительной власти. На четыре места претендуют девять кандидатов, сообщил Центризбирком Абхазии.

Центризбирком Абхазии зарегистрировал девять кандидатов. По Бзыпскому избирательному округу №10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба, по Гудаутскому избирательному округу № 18 – Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу №14 – Робестан Габлия и Алмасхан Барцыц, по Кындыгскому избирательному округу №31 – Аидар Квициния, Джансух Адлейба и Гарри Кокая.

Довыборы депутатов парламента Абхазии в четырех округах прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, сообщил сегодня председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

"В 20:00 (19.00 мск) закрылись все участки, сейчас идет подсчет голосов. Предварительно, никаких нарушений не зафиксировано. Явка достаточная для того, чтобы объявить выборы состоявшимися", - привел слова Гогии ТАСС.

Предварительные результаты голосования будут объявлены в понедельник, 13 июля, добавил глава ЦИК республики.

После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если таковые будут, пишет "Sputnik Абхазия".

Повторные выборы в парламент были назначены в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя народными избранниками. Речь идет об Аслане Бжании, который 22 марта был избран президентом, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбаре, назначенном министром внутренних дел, и Юрие Хагуше, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района.

Выборы в парламент Абхазии признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, сообщает "Абхазия-Информ".

По данным издания, к 15.00 (14.00 мск) в трех из четырех избирательных округов явка превысила 25%: по Бзыпскому избирательному округу №10 - 26,39%, по Гудаутскому избирательному округу №18 - 27,98% и

по Кындыгскому избирательному округу №31 - 33,51%. Явка на Отхарском избирательном округе №14 за пять часов до окончания голосования составляла - 21,28%.

Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в повторных выборах депутатов в парламент., проголосовав по месту прописки в селе Тамыш, говорится в сообщении на странице "Sputnik Абхазия" в Instagram.

Действующий состав парламента Абхазии был избран в 2017-ом году, его полномочия истекут в 2022 году, численность парламента составляет 35 депутатов. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и разорвала с Россией дипломатические отношения по итогам "Пятидневной войны" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

О серии политических кризисов, которые пережила Абхазия с середины 2000-х годов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в XXI веке". Новости о политической ситуации в Абхазии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии".